Pití kávy je zdraví prospěšné - ale jen ráno

8. 1. 2025

Analýza zjistila, že pijáci kávy před obědem mají nižší riziko úmrtí, ale u celodenních pijáků se tato výhoda vytrácí



Podle první rozsáhlé studie zabývající se zdravotními přínosy tohoto nápoje v různých obdobích mají lidé, kteří si dají kávu ráno, výhody, které se neprojeví u těch, kteří si dají kafe později během dne.



Analýza konzumace kávy u více než 40 000 dospělých osob zjistila, že pijáci ranní kávy měli o 16 % nižší pravděpodobnost úmrtí z jakýchkoli příčin a o 31 % nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění během desetiletého sledovacího období než ti, kteří si kávu nedali.





Vědci však zjistili, že přínos pro zdraví srdce se zřejmě vytratil u lidí, kteří pili kávu po celý den, přičemž lékařské záznamy neprokázaly žádné významné snížení úmrtnosti u celodenních pijáků kávy ve srovnání s těmi, kteří se kávě vyhýbali.



„Nejde jen o to, zda pijete kávu nebo kolik jí pijete, ale důležitá je denní doba, kdy kávu pijete,“ uvedl profesor Lu Qi, odborník na výživu a epidemiologii z Tulane University v New Orleans. „V našich výživových doporučeních obvykle nedáváme rady ohledně načasování, ale možná bychom na to měli v budoucnu myslet.“



Studie vycházela ze stravovacích návyků 40 725 dospělých osob - včetně množství vypité kávy a doby její konzumace -, které se v letech 1999-2018 účastnily amerického Národního průzkumu zdraví a výživy. Asi 36 % z nich pilo kávu ráno, zatímco 16 % pilo kávu později během dne.



Podle studie měli ranní pijáci kávy nižší riziko úmrtí, ať už se jednalo o mírné pijáky dvou až tří šálků denně, nebo o silné pijáky, kteří konzumovali více. Zdravotní přínos byl menší u těch, kteří ráno vypili pouze jeden šálek. Rizika byla hodnocena na základě analýzy lékařských záznamů účastníků po dobu devíti až deseti let od jejich zařazení do průzkumu.



Výsledky, publikované v časopise European Heart Journal, byly ověřeny na menší skupině 1 463 osob, které vyplnily podrobné týdenní deníky jídla a pití.



Studie naznačuje, že ranní dávka kávy je pro srdce lepší než večerní, ale nevysvětluje proč. Jedním z možných vysvětlení je, že pití kávy později během dne může narušit cirkadiánní rytmus a hladinu hormonů, jako je melatonin. To má následně vliv na spánek, záněty a krevní tlak, což může poškodit zdraví srdce.



Prof. Thomas Lüscher, konzultant kardiologie v londýnských nemocnicích Royal Brompton a Harefield, v doprovodném článku uvádí, že mnoho lidí, kteří pijí kávu celý den, špatně spí, a dodává, že káva zřejmě potlačuje melatonin, hormon, který je důležitý pro navození spánku v mozku.



Za těmito účinky stojí především kofein, ale káva obsahuje stovky dalších bioaktivních látek, které ovlivňují naši fyziologii. Vědci tvrdí, že některé látky v krvi, které pohánějí zánět, často dosahují vrcholu ráno a mohly by být potlačeny protizánětlivými sloučeninami v ranní kávě. „Toto vysvětlení platí jak pro kávu s kofeinem, tak pro kávu bez kofeinu,“ píší.



Nejnovější práce navazuje na studii britské Biobanky z roku 2022, která zjistila, že lidé, kteří vypijí až tři šálky kávy denně, mají zdravější srdce než ti, kteří se kávě vyhýbají. Britské zdravotnicví nedoporučuje pít více než čtyři šálky denně, protože velké množství může zvýšit krevní tlak. Těhotné ženy by neměly mít více než 200 mg kofeinu denně, aby se vyhnuly většímu riziku nízké porodní hmotnosti a potratu. Hrnek filtrované kávy obsahuje přibližně 140 mg.





„Celkově musíme akceptovat nyní již podstatné důkazy o tom, že pití kávy, zejména v ranních hodinách, je pravděpodobně zdravé,“ píše Lüscher. „Pijte tedy kávu, ale pijte ji ráno!“







Zdroj v angličtině ZDE

