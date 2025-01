Konec jalových řečí o klimatu: Jak EN-ROADS mění diskusi ve společné řešení

10. 1. 2025 / Jiří Podhorecký

čas čtení 5 minut



Před časem jsem publikoval několik článků v Britských listech, v nichž jsem se věnoval příkladům jak přistupovat k veřejným tématům. Nyní bych rád navázal na tuto sérii a představil systematický přístup k zapojení veřejnosti do řešení globální výzvy spojené s klimatickými změnami. Tento příspěvek se zaměřuje na dvě věci: nejprve v rychlosti představím klimatický simulátor EN-ROADS, který umožňuje analyzovat opatření na redukci emisí CO2, a navážu zmínkou o strategii pro efektivní využití tohoto nástroje ve společenském kontextu.

"Máme povinnost jednat" – Generální tajemník OSN Antonio Guterres

Generální tajemník OSN Antonio Guterres na klimatické konferenci COP28 prohlásil: "Změna klimatu nás nečeká. Děje se právě teď a její dopady jsou stále ničivější. Máme povinnost jednat, a to okamžitě. Musíme spolupracovat, abychom zajistili udržitelnou budoucnost pro všechny." Zdroj: UN News.





K pochopení komplexity klimatické problematiky lze použít příměr ke stavbě domu. Architekt vypracuje plány, ale samotná stavba je možná pouze díky koordinované spolupráci všech zúčastněných a využití odpovídajících nástrojů. Podobně je řešení klimatických změn podmíněno propojením analytických nástrojů s kolektivním jednáním, jež umožňuje realizovat navrhovaná opatření.

Klimatický simulátor EN-ROADS

Společnost Climate Interactive vyvinula klimatický simulátor EN-ROADS, který umožňuje modelovat dopady různých společenských a technologických opatření na emise CO2. Tento nástroj, založený na vědeckých datech, poskytuje intuitivní rozhraní, ve kterém můžete simulovat různé strategie ke snižování emisí.





Klimatický simulátor EN-ROADS seskupuje klíčové proměnné a parametry, které ovlivňují emise CO2. Uživatel pomocí posuvníků může nastavovat opatření, jako je podpora obnovitelných zdrojů energie, zdaňování fosilních paliv či investice do technologií. Okamžitě vidí, jak se těmito změnami změní dlouhodobá křivka globální teploty.





Práce se simulátorem může na první pohled působit jednoduše: stačí „zatáhnout za správný posuvník“ a problém je vyřešen. Ve skutečnosti je to však mnohem složitější. Klíčovým faktorem je shoda mezi mnoha lidmi s různými či protichůdnými zájmy. Zde přecházíme k druhé části článku – jak simulátor využít k dosažení shody.

Simulační workshopy

Společnost Climate Interactive pochopila, že pouhé informování či vysvětlování často nestačí. Veřejnost je zahlcena propagandou a mnohdy mediální sdělení ignoruje. Proto společnoct Climate Interactive vytvořila model simulačního jednání, který napodobuje debaty na půdě OSN nebo klimatických konferencích COP. Tento proces zahrnuje vytvoření několika jednacích skupin, reprezentujících různé globální zájmy.





Lidé mezi sebou diskutují a skupiny předkládají ostatním skupinám návrhy na opatření ke snížení emisí CO2. Při tom musí dbát na to, aby opatření nepoškodila zranitelné skupiny obyvatel a byla koordinovaná s jinými kroky.



Když si nejdřív představí, jaký to bude mít dopad na teplotu atmosfery, tak si to v zápětí mohou ověřit v grafech. Brzy zjistí, že měli příliš optimistická očekávání a bude muset dojít k dalším kolům jednání. Tento proces pomáhá účastníkům pochopit složitost vyjednávání, ale také jeho řešitelnost – což je dnes, v kontextu klimatické krize, neodkladné.





Během posledních 20 let bylo uspořádáno tisíce workshopů ve 159 zemích a zapojily se stovky tisíc lidí. V České republice se podle dostupných dat uskutečnily pouze čtyři. Tento stav podle mě odráží nezájem o konstruktivní diskusi nad veřejnými tématy a orientaci na komerční či propagandistické obsahy na sociálních sítích. To je zoufale málo.



Výzva k akci

Tento text je výzvou k hledání nových způsobů, jak propojit téma změny klimatu s aktivními lidmi. Prostřednictvím simulátoru EN-ROADS můžete začít jednat.





Simulátor je dostupný online a obsahuje všechny potřebné materiály pro vyškolení ambasadorů a jejich pořádání workshopů, včetně manuálů pro facilitátory. Kurzy na ambasadory workshopů jsou bezplatné a otevřené pro každého.





Můj příspěvek k tomuto procesu je zatím skromný, ale považuji jej za důležitý. Zpřístupnil jsem simulátor v češtině, aby mohli obyvatelé České republiky překonat jazykovou bariéru a zapojit se do globální diskuse. Jsem také ochotný vytvořit prostor pro synchronizaci a sdílení závěrů z workshopů na celonárodní úrovni. Rád bych podpořil zorganizování online konferencí, kde se mohou lidé dělit o své zkušenosti z jednotlivých jednání.





Výzva je jasná: Začněte jednat a dohodněte se. Bez společné dohody o klimatu budou brzy všechny ostatní kroky zbytečné.

Užitečné odkazy:







