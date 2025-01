Mohou obnovitelné zdroje za fénování oblohy?

14. 1. 2025 / Boris Cvek

Vidím, že se objevují reakce na můj článek v Britských listech o maření elektřiny. Rád bych upozornil, že vycházím ze zdroje na iRozhlase (odkaz je níže), který by si měl každý přečíst, než si bude dělat na danou problematiku názor. Vyjadřuje se tam hned několik kompetentních lidí a nikde tam není napsáno, že za to mohou obnovitelné zdroje nebo Německo. Nikde tam není ani naznačeno, že v Německu nebo Rakousku, kde přece jsou obnovitelné zdroje velmi rozšířené, se maří elektřina běžně. Ano, obnovitelné zdroje vyrábějí hodně elektřiny. Ale my přece elektřinu potřebujeme. A čím levnější, tím lépe. Nebo ne?





Cituji z článku: „Pro obchodníky je tedy lepší při záporných cenách elektřinu zmařit, pokud pro ni samozřejmě nemají výhodnější uplatnění, například formou uskladnění do bateriových úložišť nebo zapojením elektrokotlů na ohřev vody.“

Mohou za tohle obnovitelné zdroje? Opravdu? Jak to, že obchodníci nemají pro vyrobenou elektřinu lepší využití? Takové využití zjevně, reálně existuje. Vadí nám, že elektřina je moc levná? Že jí máme hodně? Opravdu? Proto ministr Stanjura chce garantovat novým blokům jaderných zdrojů cenu elektřiny na 40 let dopředu (to jsou roky cca 2040-2080)? Prosím, přečtěte si opravdu pozorně článek o fénech na maření elektřiny na iRozhlase.

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/v-cesku-maji-vyrust-obri-feny-na-mareni-prebytecne-energie-neco-je-tu-hodne_2501100615_jaf







Boris Cvek není a nikdy nebyl spojený (člen, spolupracovník, příznivce) s žádnou ekologickou organizací, jeho obživa nijak nesouvisí s energetikou (živí se výzkumem protinádorové aktivity disulfiramu / antabusu), takže není, pokud jde o jeho články k energetice, v žádném střetu zájmů. Vždy byl a je příznivcem jaderné energetiky, ale pouze za podmínky, že to je ve veřejném zájmu. Dostavba nových bloků jaderných elektráren se mu na základě veřejně dostupných informací zdá zcela v rozporu s veřejným zájmem a to jej jako občana a publicistu velmi znepokojuje.



K tomu ještě další poznámky Borise Cveka:



Za sebe mohu napsat, že jsem vycházel z článku z iRozhlasu, kde se k tomu vyjadřují experti a nic, co píše pan Wagner, tam není. Bylo by dobré, kdyby pan Wagner odkázal na nějaký nezávislý expertní názor energetiků. Osobně by mě to také moc zajímalo. Jinak ale označovat mě za bojovníka proti jaderné energetice nebo zastánce Greenpeace je směšné. Nikdy jsem nebyl členem žádné takové organizace a moje profese, moje obživa, s nimi vůbec nesouvisí. Nejsem placen, na rozdíl od pan Wagnera, za nic, co by nějak souviselo s energetikou, natož jadernou, zelenou nebo jakoukoli jinou. Ani za své články do BL nedostávám žádné peníze, to možná pan Wagner neví. V žádném případě nejsem aktivista. Pouze upozorňuji stále dokola na neschopnost české státu zvládat základní věci, natož výstavbu jaderných elektráren. A ano, myslím si, že Německo je obecně i v energetice vyspělejší země než my.



Cituji z toho článku na iRozhlase:



""Pro obchodníky je tedy lepší při záporných cenách elektřinu zmařit, pokud pro ni samozřejmě nemají výhodnější uplatnění, například formou uskladnění do bateriových úložišť nebo zapojením elektrokotlů na ohřev vody."



BC: Mohou za tohle OZE, že to není nachystáno? Řešení přece zjevně existuje. V článku na iRozhlase není nikde napsáno, že OZE = mařiče. Stačilo by, aby se pan Wagner jasně vyjádřil k tvrzením odborníků na iRozhlase. A jak je to vlastně v Německu a Rakousku. To by pan Wagner měl vyložit a hlavně doložit.



V tom článku v iRozhlase, ze kterého vycházím:



https://www.irozhlas.cz/ekonomika/v-cesku-maji-vyrust-obri-feny-na-mareni-prebytecne-energie-neco-je-tu-hodne_2501100615_jaf



není ani slovo o tom, že maření elektřiny je normální věc související s OZE, že by se např. běžně mařilo v Německu. Maří se v Německu a Rakousku? A pokud ne, tak proč ne? Pokud za to maření může zelená energetika, tak proč se to neděje v Německu nebo Rakousku, kde je přece tato energetika velmi rozšířená?



Já myslím, že jen jako aperitiv mělo jit před samotným začátkem výstavby do jádra 80 miliard. Tak to asi začíná budit velkou nervozitu, navíc lidi mají vymyté mozky. Navíc Stanjura zveřejnil šílený plán financování dostavby (garance státu na ceny elekrřiny 40 let po dostavbě, tedy asi 2040-2080.















