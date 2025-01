Izraelský ministr se chlubí blokováním dohody o příměří, zatímco média obviňují Hamás

16. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir se v úterý pochlubil, že Izrael již několik měsíců „opakovaně“ blokuje dohodu o příměří v Gaze, přestože západní média a američtí představitelé přičítají vinu za to, že dohoda nebyla uzavřena, Hamásu. V příspěvku na sociálních sítích Ben-Gvir uvedl: „V posledním roce se nám s využitím naší politické moci podařilo opakovaně zabránit tomu, aby se dohoda uskutečnila.“ Tato poznámka je ukázkou toho, co obhájci práv Palestinců a dokonce i mnohé zprávy v médiích říkají již dlouho: že představitelé Izraele, a nikoliv Hamásu, jsou hlavní překážkou jednání o příměří, navzdory narativu, který na veřejnosti přijaly proizraelské americké subjekty, píše na webu Truthout Sharon Zeng.

Jak ukázaly četné zprávy z průběhu jednání, tato tvrzení byla od počátku nepravdivá: Hamás rychle přijal návrh USA na třífázové příměří poté, co jej Biden loni na jaře zveřejnil, zatímco izraelští představitelé neustále narušovali rozhovory a otevřeně prohlašovali, že nepřestanou, dokud nedosáhnou svých stále se měnících vyhlazovacích válečných cílů.

Tento týden představitelé Hamásu a Izraele prohlásili, že dohoda je na spadnutí, přičemž představitelé Hamásu tvrdí, že má šanci na uskutečnění, pokud si Izrael na poslední chvíli neprosadí další ze svých požadavků (Dohoda byla mezitím uzavřena a vejde v platnost 19.1. - pozn DV).

Izraelská média informovala, že rámec dohody je podobný Bidenovu návrhu, s nímž Hamás souhlasil v loňském roce. Hamás by měl během dvoufázového příměří postupně propustit všechna rukojmí, zatímco Izrael by se postupně z Gazy stahoval.

Ben-Gvir, jedna z nejextrémnějších postav Netanjahuovy krajně pravicové vlády, ve svém příspěvku pohrozil, že v případě dosažení dohody o rukojmích odstoupí ze své funkce, přičemž rýsující se dohodu označil za „strašnou“.

Vyzval ministra financí Becalela Smotriče, aby odstoupil spolu s ním, což by oslabilo vládní koalici premiéra Benjamina Netanjahua a ztížilo mu schvalování zákonů v době, kdy je premiér již tak v nelehké politické pozici. Netanjahu je také vystaven právnímu postihu na domácím poli v souvislosti s korupční kauzou a na mezinárodním poli v souvislosti s případem, který proti němu vede Mezinárodní trestní soud.

Ben-Gvir prohlásil, že příměří by se rovnalo „kapitulaci před Hamásem“, které „vymazává válečné úspěchy“ - a to i poté, co Izrael zničil téměř celou Gazu, zahnal její obyvatele do malé oblasti zbavené základních potřeb a položil základy pro anexi severu pásma. „I když jsme v opozici, Netanjahua nesvrhneme, ale tento krok je naší jedinou šancí, jak zabránit jeho realizaci,“ řekl Ben-Gvir.

Smotrič v pondělí oznámil svůj nesouhlas s dohodou s tím, že nyní je čas, aby Izrael ve svém útoku zašel ještě dál a „obsadil a vyčistil celé pásmo“.

Přinejmenším jeden izraelský ministr prohlásil, že kabinet dohodu o příměří stejně hodlá schválit a nepotřebuje k tomu jejich hlasy.

Celý text v angličtině ZDE

0