Čína buduje flotilu speciálních člunů vhodných pro vylodění na Tchaj-wanu

17. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Čína staví nejméně pět nových člunů zvláštního určení, které se zdají být šité na míru pro obojživelné útoky. Čluny mohou poskytnout ČLR jedinečný způsob, jak vyložit velké množství tanků přímo na tchajwanské silnice, píše H.I.Sutton.

Každý, kdo přemýšlí, jak by mohla invaze na Tchaj-wan vypadat, má nyní nové vizuální vodítko. Obranní analytici, kteří sledují čínské loděnice, zaznamenali nárůst u konkrétního typu plavidla.

V loděnici Kuang-čou v jižní Číně bylo pozorováno několik zvláštních a neobvyklých člunů, nejméně tři, ale pravděpodobně 5 nebo více. Ty mají neobvykle dlouhé silniční mosty, které se táhnou z jejich přídě. Tato konfigurace je činí zvláště důležitými pro jakékoli budoucí vylodění sil ČLR na tchajwanských ostrovech.

Naval News viděly několik zdrojů potvrzujících jejich stavbu a sdílely informace s námořními experty, aby potvrdily naši předběžnou analýzu. Panuje shoda, že se s největší pravděpodobností jedná o obojživelné vylodění.

Neobvyklé čluny podobné přístavům v den D

Každý člun má velmi dlouhé rozpětí můstku, který je vysunut zepředu. Na vzdálenost přes 120 metrů jej lze použít k dosažení pobřežní silnice nebo tvrdého povrchu za pláží. Na zadním konci je otevřená plošina, která umožňuje dalším lodím zakotvit a vyložit. Některé čluny mají "zvedací" sloupy, které lze spustit a poskytnout tak stabilní platformu i za špatného počasí. V provozu by člun fungoval jako molo, které by umožňovalo vykládku nákladních automobilů a tanků z nákladních lodí.

Mezinárodní loděnice Guangzhou Shipyard International (GSI) na ostrově Lung-süe byla klíčovou součástí čínské námořní expanze. Je to spojeno zejména s konstrukcí neobvyklých plavidel, včetně velmi velkého hladinového plavidla bez posádky a lehké letadlové lodi.

Čluny připomínají povoucí přístavy postavené pro spojeneckou invazi do Normandie během 2. světové války. Stejně jako ony byly postaveny extrémně rychle a s neotřelými vzory. Ačkoli se zdá, že již v roce 2022 existoval menší prototyp, šarže těchto člunů se objevila teprve nedávno.

Možný náznak připravenosti k invazi?

Stavba specializovaných člunů, jako je tento, je jedním z indikátorů, které vojenští analytici sledují, aby poskytli včasné varování před potenciální invazí. Je možné, že tyto lodě mohou být vysvětleny civilní rolí. Ale stavba tolika, mnohem větších než podobných civilních plavidel, která jsme viděli dříve, to činí nepravděpodobným. Existuje několik odlišných designů těchto člunů, které také ukazují na odklon od komerční objednávky. Tato plavidla jsou vhodná pouze pro přesun velkého množství těžkého vybavení na břeh v krátkém časovém období. Pro civilní použití se zdají být značně nadměrné.

Dr. Emma Salisbury, výzkumná pracovnice Sea Power v Radě pro geostrategii, řekla Naval News, že "jakákoli invaze na Tchaj-wan z pevniny by vyžadovala velký počet lodí pro rychlou přepravu personálu a vybavení přes průliv, zejména pozemních prostředků, jako jsou obrněná vozidla". Tato mobilní mola se zdají být zvláště vhodná pro invazi. Dr. Salisbury pokračuje: "Jako přípravu na invazi, nebo alespoň proto, aby Čína získala možnost jako páku, bych očekávala výstavbu lodí, které by mohly tuto přepravu uskutečnit."

Damien Symon, respektovaný obranný analytik, který přezkoumal sdílené materiály, poznamenal, že jsou vhodné pro připojení k velké čínské flotile civilních trajektů. Čínské trajekty typu roll-on/roll-off (RORO) jsou konstruovány pro přepravu vojenských vozidel, včetně tanků.

Dr. Salisbury souhlasí: "Čína buduje obrovskou flotilu lodí dvojího užití – obchodních plavidel, která by mohla být v případě potřeby snadno zrekvírována pro vojenské použití. Patří mezi ně zejména lodě typu roll-on/roll-off, které by byly ideální pro přepravu vojenských vozidel – a byly skutečně postaveny s ohledem na vojenské specifikace."

Co to znamená pro Tchaj-wan

Tradiční názor je, že na hlavním ostrově Tchaj-wanu je jen malý počet pláží, které jsou vhodné pro obojživelné vylodění. A ty by mohly být silně bráněny. ČLR by mohla obsadit rybářské vesnice nebo přístavy pro vykládky ve větším měřítku. Ale názor byl takový, že jakýkoli pokus o obsazení ostrovů silou by znamenal vylodění na předvídatelných místech. Tyto nové čluny to mění.

Extrémní dosah můstků znamená, že ČLR by mohla přistát na místech, která byla dříve považována za nevhodná. Mohou přistávat na skalnatých nebo měkkých plážích a dopravovat tanky přímo na pevnější půdu nebo pobřežní silnici. To umožňuje Číně vybírat si nová místa přistání a komplikovat pokusy o organizaci obrany. Místo toho, aby se Čína spoléhala na tchajwanské přístavy, může nyní přes úžinu plout se svým vlastním mobilním přístavem.

Zdroj v angličtině: ZDE

