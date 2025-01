Mike Waltz a Ukrajina: Snižte věk pro odvod do armády na 18 let

16. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Nový Trumpův poradce pro národní bezpečnost říká, že všichni mladí Ukrajinci musí stát za demokracií. Po údajném nátlaku Bidenovy administrativy z konce roku 2024 se Mike Waltz - vybraný zástupce NSA zvoleného prezidenta Donalda Trumpa - nyní veřejně zasazuje o to, aby Ukrajina snížila věk pro odvod na 18 let: „Věk pro odvod do armády na Ukrajině je nyní 26 let, nikoliv 18 ... Mohli by tak získat stovky tisíc nových vojáků,“ řekl Waltz v nedělním rozhovoru pro televizi ABC This Week, píše na webu Responsible Statecraft Aaron Sobczak.

Ukrajina se musí „zasadit o demokracii“, řekl Waltz. Jakékoli snahy o snížení věku pro odvody jsou však na Ukrajině nepopulární. Al-Džazíra vedla rozhovory s Ukrajinci, aby zjistila popularitu tohoto návrhu, a položila jim otázku ohledně snížení věku pro odvod, což loni v prosinci navrhli Bidenovi představitelé. Dvacetiletý příslušník vojenské služby Vladislav v rozhovoru uvedl, že by to byl „špatný nápad“.

„Raději bych se nechal zastřelit tady v Kyjevě, než abych šel na frontu,“ řekl sedmnáctiletý Ukrajinec jménem Serhij. Serhijova matka sdílela synův názor, protože mladí lidé „nejsou mentálně vyvinutí, vrhnou se na (nepřátelské) zbraně bez přemýšlení a pochopení“. Pokračuje: „Ještě nemají pocit sebezáchovy, prostě letí do boje. To bude zkáza ukrajinského národa“.

Tato myšlenka, že by mělo bojovat více mladých Ukrajinců, může být v rozporu s Trumpovými deklarovanými cíli ukončit válku okamžitě a prostřednictvím jednání. Nebo to může být způsob, jak tlačit na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby jednal, protože ví, že má nedostatek vojáků, a to i s případným snížením věkem pro odvod.

Navzdory snížení věku pro odvod z 27 na 25 let v roce 2024 se Kyjev musel uchýlit k nasazení policejních hlídek, aby toto nepopulární opatření prosadil. Dezerce je v ukrajinské armádě stálým problémem: od roku 2022 Kyjev obvinil nejméně 100 000 mužů na základě zákonů o dezerci. Dezerce pokračovaly i minulý týden, kdy byly desítky ukrajinských vojáků, kteří se cvičili ve Francii, obviněny z opuštění svých pozic.

Studie ukazují, že pokud nedojde ke změnám, hrozí Ukrajině vážná populační krize. Populační fond OSN odhaduje, že od roku 2014 zemřelo nebo bylo vysídleno 10 milionů, tedy čtvrtina ukrajinské populace, a samostatná studie tvrdí, že do roku 2040 přijde Ukrajina o třetinu práceschopného obyvatelstva. Snížení věku povinné vojenské služby na 18 let by demografickou a populační krizi ještě prohloubilo, zvláště když Rusko zaznamenává pravidelné úspěchy na bojišti.

Válka obecně už není populární ani mezi ukrajinským lidem. Nedávný Gallupův průzkum veřejného mínění zjistil, že většina Ukrajinců poprvé upřednostnila diplomatické urovnání konfliktu před pokračováním bojů. Vzhledem k tomu, že více než 50 % Ukrajinců je proti této válce, zdá se, že „demokratická“ varianta by zahrnovala mírová jednání na rozdíl od snížení věku pro odvody, jak podporuje Waltz.





Celý text v angličtině ZDE

