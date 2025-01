Horníci vyhodili do povětří největší důl na Ukrajině, aby zabránili ruským jednotkám obejít Pokrovsk

17. 1. 2025

Důl na koksovatelné uhlí, který se nachází nedaleko Pokrovska a zajišťoval polovinu ukrajinského ocelářského průmyslu, pracoval do posledního dechu. Nakonec však musel být zastaven a vyhozen do povětří, aby se blížící se ruské jednotky nemohly přiblížit k obráncům města podzemními tunely. Důl na koksovatelné uhlí, který se nachází nedaleko Pokrovska a zajišťoval polovinu ukrajinského ocelářského průmyslu, pracoval do posledního dechu. Nakonec však musel být zastaven a vyhozen do povětří, aby se blížící se ruské jednotky nemohly přiblížit k obráncům města podzemními tunely.

V polovině prosince se okupační síly přiblížily na 1,5 kilometru k šachtě č. 3 dolu, který vlastní největší soukromá společnost na Ukrajině Metinvest. Vstup do šachty se nachází v obci Pesčanoje západně od města, ke kterému se ruské jednotky přiblížily z východu a jihu. Situace vyvolala obavy, že by se mohly dolu zmocnit a použít tunely k obcházení ukrajinských pozic. Ve spolupráci s armádou začali horníci vrtat díry pod šachtou, aby do nich umístili výbušniny, řeklo několik důlních dělníků deníku The New York Times. O několik dní později, kolem 20. prosince, byl důl vyhozen do povětří.

"Všechno se zhroutilo a teď je to tady jako pevný kámen," řekl novinám Anton Telegin, který v dole pracoval 18 let. Manažer Metinvestu pod podmínkou anonymity řekl, že výbušniny byly umístěny také ve dvou dalších, západnějších pobočkách podniku, které se nacházejí poblíž vesnic Kotlino a Udačnoje. Zda již byly aktivovány, není známo.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo dobytí obce Pesčanoje. Podle skupiny DeepState, která je blízká ministerstvu obrany Ukrajiny, jsou ruské jednotky méně než 2 km od jedné z dalších dvou důlních šachet. Kotlino a Udačnoje zatím zůstávají pod kontrolou ukrajinských jednotek.

Podnik na těžbu koksovatelného uhlí používaného v ocelářském průmyslu byl největší na Ukrajině a jeden z největších ve východní Evropě. Po ruské invazi a přiblížení fronty k Pokrovsku v roce 2022 byly práce na částečně pozastaveny, ale obnoveny, když byl nepřítel zahnán. V roce 2023 činila produkce uhlí 3,2 milionu tun, čímž se přiblížila předválečné úrovni; společnost tehdy zaměstnávala asi 4 500 lidí.

V létě 2024 činila produkce 7 000 tun denně, ale v polovině prosince klesla na téměř 2 000 tun, řekl manažer Metinvestu. Na začátku srpna se ruské jednotky přiblížily na 8-10 km k Pokrovsku, významnému logistickému centru zásobujícímu ukrajinskou skupinu na Donbasu. Důl byl vystaven stále častějšímu ostřelování, na konci září při jednom z nich zemřely čtyři zaměstnankyně (kvůli mobilizaci mužů musel Metinvest přijmout další ženy, aby některé z nich nahradily).

Když se ruské jednotky přiblížily k Pesčanoje, horníci přestali chodit do vesnice a cestovali do šachty č. 3 po dobu dvou hodin podzemními tunely od západnějšího vchodu do dolu a vraceli se vsedě na dopravníkových pásech, které přivážely vytěžené uhlí.

V prosinci v dole pracovalo jen asi 1 000 lidí, ale když byla 24. prosince zničena rozvodna, která jej zásobovala elektřinou, těžba se zastavila a bylo jasné, že důl bude muset být uzavřen.

Ruské jednotky, kterým se nepodařilo dobýt Pokrovsk, soudě podle zpráv z fronty, začaly obcházet město z jihu a pokoušet se postoupit na západ, na dálnici, která ho spojuje s Dněpropetrovskou oblastí.

