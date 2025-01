Německo zachvátila volební horečka... ale za nitky tam tahá Trump

19. 1. 2025

čas čtení 7 minut

Nad kampaní před předčasnými volbami v Německu, které se uskuteční příští měsíc, se vznáší stín Donalda Trumpa, Německou politickou scénuohrozilo bezprecedentní vměšování USA ve prospěch krajně pravicové Alternative für Deutschland

V zemi, která klade důraz na stabilitu, nutí Trumpovo druhé funkční období všechny strany k přehodnocení základních postojů, přičemž reakce se pohybují od oportunistické podřízenosti Trumpovi až po stále slábnoucí odpor. Krize v Berlíně by těžko mohla být větší. V zemi, která klade důraz na stabilitu, nutí Trumpovo druhé funkční období všechny strany k přehodnocení základních postojů, přičemž reakce se pohybují od oportunistické podřízenosti Trumpovi až po stále slábnoucí odpor. Krize v Berlíně by těžko mohla být větší.

„Trumpův vzestup a obrat k autoritářství a neliberalismu v USA je psychologickou výzvou pro německou elitu, která ji Ameriku vždy považovala za demokratického spojence a vzor,“ řekl historik Ned Richardson-Little z Leibnizova centra pro soudobé dějiny v Postupimi.



Zkušený politický pozorovatel Wolfgang Ischinger, bývalý německý velvyslanec ve Washingtonu, již dlouho přirovnává vazby s USA k „pupeční šňůře“, na níž je Německo závislým dítětem.



Postavení Německa jako největší ekonomické mocnosti EU a jeho přehnaná bezpečnostní závislost na Washingtonu, vzhledem k tomu, že nemá jaderné zbraně, činí z Trumpovy inaugurace problematickou situaci.



Favorit voleb 23. února, vůdce konzervativní opozice Friedrich Merz, učinil z churavějící německé ekonomiky ústřední téma své kampaně. Tvrdil, že jeho dlouholetá praxe v podnikání, naposledy jako předseda dozorčí rady německé jednotky společnosti BlackRock Asset Management, mu dává schopnosti předložit Trumpovi „dohodu“, kterou nemůže odmítnout, a umlčet tak jeho hrozby trestnými cly.



Merz tento měsíc řekl tiskové agentuře DPA, že nový tlak na dohodu o volném obchodu EU s USA, jejíž rozhovory byly během Trumpova prvního funkčního období uloženy k ledu, by mohl „zabránit nebezpečné spirále cel“.



Německo mělo v roce 2023 rekordní roční přebytek obchodní bilance s USA ve výši něco přes 63 miliard eur, který se postupně zvyšuje - což je Trumpovi věčným trnem v oku. Navzdory velkým přímým investicím německých společností v USA si Trump opakovaně stěžoval bývalé kancléřce Angele Merkelové, jak málo amerických aut Němci kupují.



Právě zranitelnost Německa vůči plnohodnotné obchodní válce je hlavním zdrojem obav. Studie institutu Prognos z minulého týdne naznačila, že pokud by Trump uskutečnil své úvahy o uvalení cel ve výši 10-20 % na veškerý dovoz, mohlo by to ohrozit 300 000 pracovních míst v Německu, což je dvakrát více, než kolik jich v celé zemi zaměstnává krizí postižený automobilový gigant Volkswagen.



Na pozadí ekonomických obav je tvrdá pravice AfD za Merzovými křesťanskými demokraty jen o pouhých osm až deset procentních bodů.



Ještě před Trumpovým listopadovým vítězstvím strana pěstovala úzké vazby s Trumpovým hnutím Maga. Navzdory zarytému antiamerikanismu nacionalistické strany spolu s její podporou Kremlu AfD ochotně podporuje Muska.



Musk jak známo označil AfD za „poslední jiskru naděje“ Německa a pravděpodobně nechtěně zopakoval nacistický slogan z počátku 30. let 20. století.



V komentáři pro Welt am Sonntag se Musk snažil AfD normalizovat a poukázal na skutečnost, že kandidátka na kancléřku Alice Weidelová má dlouhodobý vztah se ženou ze Srí Lanky: „Zní vám to jako Hitler? Prosím vás!“



Na stranickém sjezdu minulý víkend Weidelová naznačila, že Německo pod vedením AfD by mělo dobrou pozici jako jakýsi prostředník mezi Trumpem a Putinem, což by bylo ku prospěchu Berlína.



Zdá se, že AfD a Musk se shodují v cíli podkopat nařízení EU proti nenávistným projevům na internetu a zároveň zasít širší rozpory v rámci bloku. Kritici v Německu uvedli, že jejich dvojí útok na pravdu, kdy se Musk připojil k maškarádě, že AfD je neškodná libertariánská strana, může způsobit větší škody než jakákoli konkrétní podpora strany.

Navzdory tvrdé pomoci ze strany USA má AfD jen malou šanci získat v Německu moc, protože strany hlavního proudu s ní odmítly spolupracovat na vytvoření vládní většiny. Její rušivý potenciál však bude hmatatelný, pokud Merz, jak se předpokládá, vyhraje volby - včetně toho, že bude nucena vytvářet nepohodlná spojenectví, aby zablokovala krajní pravici. Za nejpravděpodobnějšího Merzova koaličního partnera jsou považováni sociální demokraté (SPD), a to za předpokladu, že voliči odstraní nepopulárního současného prezidenta Olafa Scholze po necelém jednom funkčním období.



Průzkumy neustále ukazují, že voliči poprvé v poválečné historii posunou SPD na třetí místo.



Scholz se snaží využívat antipatie voličů vůči Trumpovi a Muskovi, který ho na sociálních sítích opakovaně označil za „blázna“ a zesměšnil jeho jméno jako „Schitz“. Scholzova rada voličům byla: „Nekrmte trolla“.



Minulý víkend Scholz varoval své stranické věrné, že nejmenované síly v Americe „velmi cíleně pracují na zničení našich demokratických institucí na Západě“.



Odborníci v Berlíně tvrdí, že nevyzpytatelný Trump by mohl Scholzovi hrát do karet a umožnit mu kontrastovat vlastní „rozvážné“ vedení s Trumpovými útoky. Trumpův nedávný návrh získat Grónsko od Dánska ekonomickým nebo vojenským nátlakem přiměl Scholze svolat improvizovanou televizní tiskovou konferenci, kde nejmocnějšího muže světa varoval, aby se držel zpátky. „Hranice se nesmí posouvat silou,“ řekl a zároveň zdůraznil zvýšené výdaje Německa na obranu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v plném rozsahu.



Ale vzhledem k tomu, že Trump slibuje ukončit válku na Ukrajině za zatím mlhavých podmínek a zároveň požaduje ještě větší zvýšení evropských vojenských výdajů, bude mít příští německý vůdce co dělat, aby posílil další spojenectví s USA. Německo není natolik vlivné, aby mohlo Trumpa zastavit samo. Pouze jednotná evropská reakce má potenciál působit jako odstrašující prostředek, pokud by se ukázalo, že Trumpův pokus získat Grónsko je víc než pouhé řeči.



Umírněná konzervativkyně Merkelová, která svým vstřícným postojem k uprchlíkům zřejmě Trumpa popudila jako žádný jiný lídr, v roce 2018 varovala: „Doby, kdy jsme se mohli plně spolehnout jeden na druhého, jsou víceméně pryč, takže mohu jen říci, že my Evropané musíme vzít svůj osud do vlastních rukou.“



„Stejně jako v případě energetické závislosti na Rusku, i německé strany hlavního proudu si uvědomují rizika, která představuje Trumpova vláda, ale přeorientování ekonomiky a bezpečnostního aparátu na alternativu by bylo neuvěřitelně nákladné a rušivé,“ uvedl Richardson-Little, zejména v době úsporných opatření.



Objevují se náznaky probuzení, ministři zahraničí Francie, Německa a Polska údajně plánují krátce po inauguraci společnou cestu do Washingtonu na „přehlídku evropské jednoty“. Ačkoli žádná ze stran není připravena přetrhnout Ischingerovu transatlantickou „pupeční šňůru“, nebude snadné postavit vztahy na nový základ, řekl Diehl. „V konečném důsledku zůstávají USA nejdůležitějším partnerem Německa.“





