Nové léky na hubnutí snižují riziko 42 onemocnění včetně demence

21. 1. 2025

čas čtení 5 minut



Mezi stavy, u nichž byla zjištěna nižší pravděpodobnost výskytu, patří také psychotické poruchy, když lidé s cukrovkou užívali léky obsažené v injekcích proti hubnutí

Výzkum ukázal, že u lidí s cukrovkou, kteří užívají léky obsažené v injekcích na hubnutí, se snižuje riziko 42 onemocnění, což otevírá cestu k tomu, aby se tyto léky používaly k léčbě řady zdravotních problémů.



Nejrozsáhlejší studie svého druhu ukázala, že mezi onemocněními, u nichž byla zjištěna nižší pravděpodobnost výskytu, jsou psychotické poruchy, infekce a demence, pokud se užívají GLP-1RA, které se nacházejí v lécích Saxenda, Wegovy a Mounjaro.



Výzkumníci porovnávali zdravotní výsledky osob s diabetem, kterým byla poskytována běžná péče, s těmi, kterým byly podávány také léky jako liraglutid, semaglutid a tirzepatid. Tým odhalil, že zatímco riziko mnoha onemocnění bylo u posledně jmenované skupiny nižší, riziko jiných onemocnění, včetně artritických poruch, bylo zvýšené.

A vědci tvrdí, že výhody se neomezují pouze na osoby s cukrovkou, což naznačuje, že by se mohly projevit i u dalších osob užívajících injekční léčbu, například u těch, kteří ji užívají v boji proti obezitě.



„Studovali jsme pouze lidi s cukrovkou, ale není žádný biologický ani klinický důvod se domnívat, že by se prospěšné a rizikové profily u lidí bez cukrovky výrazně lišily,“ uvedl Dr. Ziyad Al-Aly, spoluautor výzkumu z Washingtonské univerzity v St. Louis.



Podle Alyho je však nepravděpodobné, že by lidé bez obezity pocítili podobnou škálu potenciálních výhod. Dodal, že některé pozitivní asociace mohou souviset s úbytkem hmotnosti, přičemž je důležité zvážit i rizika.



V článku v časopise Nature Medicine tým uvádí, jak analyzoval záznamy z databází amerického ministerstva pro záležitosti veteránů, aby prozkoumal souvislosti mezi GLP-1RA a 175 zdravotními výsledky.



Údaje zahrnovaly 215 970 osob s diabetem, které dostávaly tyto léky navíc k běžné péči v podobě jiných léků snižujících hladinu cukru v krvi, a také 1 203 097 osob s diabetem, které dostávaly pouze běžnou péči. Účastníci byli sledováni po dobu průměrně asi 3,5 roku s průměrným indexem tělesné hmotnosti nad hranicí obezity.



„Chtěli jsme doslova zmapovat krajinu přínosů a rizik,“ řekl Aly.



Výsledky odhalily, že ve srovnání s obvyklou péčí byla léčba GLP-1RA spojena s nižším rizikem 42 zdravotních následků, od poruch srážlivosti krve až po chronické onemocnění ledvin. Konkrétně se riziko snížilo o 13 % u poruch způsobených užíváním opioidů, o 19 % u bulimie, o 18 % u schizofrenie a jiných psychotických poruch, o 10 % u sebevražedných myšlenek, pokusů o sebevraždu nebo úmyslného sebepoškození, o 12 % u Alzheimerovy choroby a o 12 % u bakteriálních infekcí.



Tým však zjistil, že GLP-1RA byly ve srovnání s obvyklou péčí spojeny s vyšším rizikem 19 stavů, včetně bolesti břicha, nevolnosti a zvracení, nízkého krevního tlaku a ledvinových kamenů.



Zatímco některé asociace byly očekávané, Aly poznamenal, že jiné - jako například nižší riziko infekcí - byly více záhadné. A zatímco Aly poznamenal, že zatímco snížení hmotnosti by mohlo vést k menšímu výskytu artritidy, protože dochází k menšímu zatížení kloubů nesoucích váhu, nová studie zjistila, že lidé užívající GLP-1RAs měli zvýšené riziko artritidy.



„To pravděpodobně souvisí se snížením svalové hmoty a určitou dekondicí, ke které dochází u lidí, kteří rychle zhubnou,“ řekl Aly, i když poznamenal, že to vyžaduje další výzkum.



Zdravotní asociace spojené s GLP-1RA byly také porovnány se stovkami tisíc osob užívajících jiné typy antidiabetických léků. Tým opět zjistil, že léky GLP-1RA jsou spojeny se sníženým rizikem mnoha onemocnění, ale se zvýšeným rizikem jiných.



„Tento typ analýzy nás může poučit o mechanismech onemocnění, které jsme dříve nebrali v úvahu - a mohl by nám otevřít cesty k nové léčbě těchto stavů,“ řekl Aly.



Není to poprvé, co jsou GLP-1RA spojovány s řadou potenciálních zdravotních výhod: vědci již zkoumají, zda by se mohly ukázat jako užitečné v různých oblastech, od demence po rakovinu.



Prof. Naveed Sattar z University of Glasgow, který se na studii nepodílel, uvedl, že k prozkoumání nových souvislostí naznačených v této studii je zapotřebí randomizovaných studií, ale poznamenal, že studie již prokázaly mnoho potenciálních přínosů, například snížení rizika infarktu.





„Jakmile budou přicházet zprávy z dalších větších studií, dozvíme se o těchto třídách léků více, zejména o těch, které také přinášejí velký úbytek hmotnosti, což nám umožní lépe pochopit jejich čistý přínos a bezpečnost a potenciální rozšíření jejich indikací,“ řekl.











Zdroj v angličtině ZDE

