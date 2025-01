Izrael propustil 90 Palestinců, příměří v Gaze vstoupilo do druhého dne

20. 1. 2025

čas čtení 3 minuty





Propuštění palestinští vězni byli na Západním břehu Jordánu po předchozím nedělním propuštění tří izraelských rukojmích přivítáni s radostí



Devadesát palestinských vězňů bylo v pondělí brzy ráno propuštěno v rámci dohody o příměří. Mezi propuštěnými z izraelských věznic bylo podle Hamásu 69 žen a 21 dospívajících chlapců ze Západního břehu a Jeruzaléma. Vězně, z nichž většina byla propuštěna z věznice Ofer v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu, vítaly tisíce oslavujících lidí. í. Mezi propuštěnými z izraelských věznic bylo podle Hamásu 69 žen a 21 dospívajících chlapců ze Západního břehu a Jeruzaléma. Vězně, z nichž většina byla propuštěna z věznice Ofer v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu, vítaly tisíce oslavujících lidí.

Došlo k propuštění tří izraelských žen, které Hamás držel jako rukojmí v tunelech pod Gazou poté, co je 7. října 2023 unesl. Mezi propuštěnými byla i 28letá Britka Emily Damariová, která byla osvobozena společně s 24letou Romi Gonenovou a 31letým Doronem Steinbrecherem. Ženy se po předání Mezinárodním výborem Červeného kříže znovu setkaly se svými matkami. Jsou v dobrém zdravotním stavu.



Když boje ustaly, stovky nákladních aut s humanitární pomocí stály ve frontě na vjezd do Gazy, aby dodaly zásoby 2,3 milionu jejích obyvatel, z nichž 90 % bylo konfliktem vysídleno, mnozí několikrát.



Světová zdravotnická organizace sděluje, že je připravena během příměří do Gazy dodat tolik potřebnou pomoc, ale že k tomu bude potřebovat „systematický přístup“ po celém území. Velká část zdravotnické infrastruktury v pásmu Gazy byla během více než rok trvající války zničena izraelskými útoky.



První fáze příměří vstoupila v platnost po tříhodinovém zpoždění, během něhož izraelská letadla a dělostřelectvo ostřelovaly pásmo Gazy. Podle palestinských zdravotnických úřadů bylo zabito nejméně 13 lidí. Al-Džazíra uvedla, že nejméně dvě střely zasáhly rodinu cestující na oslím povozu, když se snažila vrátit domů.



Tisíce vysídlených Palestinců se začaly vracet domů, mnozí do zničených budov a domů v troskách. Neexistuje žádný podrobný plán, jak Gazu po válce spravovat, natož ji znovu vybudovat. Devět z deseti domů bylo zničeno, stejně jako školy, nemocnice, obchody, mešity a hřbitovy.



V rámci první fáze dohody o příměří, která má trvat 42 dní, Hamás souhlasil s propuštěním 33 rukojmích včetně dětí, žen (včetně vojákyň) a mužů starších 50 let výměnou za stovky Palestinců držených v izraelských věznicích.



Ve druhé fázi mají být zbývající žijící rukojmí posláni zpět a propuštěn odpovídající poměr palestinských vězňů a Izrael se z území zcela stáhne. Konkrétní údaje jsou předmětem dalších jednání, která mají začít po 16 dnech první fáze.





Třetí fáze bude řešit výměnu těl zemřelých rukojmích a členů Hamásu a bude zahájen plán obnovy Gazy. Ujednání o budoucí správě pásma zůstávají nejasná.







Zdroj v angličtině ZDE

