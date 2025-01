Zánět slepého střeva u dětí: Antibiotika místo chirurgického zákroku?

22. 1. 2025

V nové studii publikované v časopise The Lancet vědci zkoumali možnost léčby akutní, neperforované apendicitidy u dětí antibiotiky namísto chirurgického zákroku. V nové studii publikované v časopise The Lancet vědci zkoumali možnost léčby akutní, neperforované apendicitidy u dětí antibiotiky namísto chirurgického zákroku.

Studie, známá jako studie APPY, je první rozsáhlou randomizovanou pediatrickou studií svého druhu, která upozorňuje na nové příležitosti v pediatrické chirurgické péči.

Studie APPY byla vedena z Kansas City a zapojilo se do ní 11 dětských nemocnic z různých částí světa. Cílem výzkumu bylo porovnat účinnost antibiotické léčby s tradiční apendektomií.

Studie zjistila, že antibiotická léčba není tak účinná jako chirurgický zákrok kvůli vyššímu riziku selhání léčby a recidivy. Zdůraznila však, že antibiotika mohou být v určitých případech životaschopnou možností, a to po konzultaci s dětmi a jejich rodiči. Jednou z výhod antibiotické léčby je, že se děti mohou rychleji vrátit do běžného života.

Významnou část studie provedli vědci z výzkumné skupiny dětské chirurgie na Karolinska Institutet ve Stockholmu. Tomas Wester, Jan F. Svensson, Markus Almström a Elin Öst strávili mnoho let zkoumáním možnosti léčby zánětu slepého střeva antibiotiky. Skupina provedla pilotní studii, která posloužila jako základ pro studii APPY.

Studie vyvolává mnoho nových otázek. Stále existuje důvod se domnívat, že některé děti se zánětem slepého střeva by mohly být účinně léčeny antibiotiky a nemusely by dokonce vyžadovat hospitalizaci. Probíhající studie hodnotí, zda by mohla být účinná i léčba bez antibiotik, pouze s využitím léčby bolesti. Kromě toho tým provádí studii o kvalitě života a spokojenosti pacientů u dětí zahrnutých do studie APPY.

