Kontrola Trumpových lží obsažených v jeho inauguračním projevu

21. 1. 2025

Faktická kontrola Trumpova inauguračního projevu, od inflace po zdravotnictví



Donald Trump během svého inauguračního projevu opakovaně uváděl nepravdivá a zavádějící tvrzení.



Zde jsou fakta o některých nepravdivých tvrzeních, která během Trumpova projevu zazněla.



Trumpova tvrzení o „chytání a propouštění"



Tvrzení: Trump prohlásil, že vydá exekutivní příkaz k ukončení praxe „chyť a pusť“.



Co Trump řekl:



Nejprve vyhlásím na naší jižní hranici stav nouze. Veškerý nelegální vstup bude okamžitě zastaven a zahájíme proces navracení milionů a milionů kriminálních cizinců zpět do míst, odkud přišli. Obnovíme mou politiku jejich setrvání v Mexiku. Ukončím praxi „chyť a pusť“ a pošlu na jižní hranici vojáky, aby odrazili katastrofální invazi do naší země.



Fakta: Trump a jeho republikáni se zaměřili na to, co nazývají „chyť a pusť“, ale tento termín se nevztahuje na jeden konkrétní zákon nebo politiku. Podrobnosti Trumpova příkazu jsou nejasné.



„Chytit a propustit“ je pejorativní výraz, který se často používá pro označení spleti politik v průběhu několika administrativ, které v součtu znamenají zadržování lidí, zatímco čekají na soud, místo aby byli na svobodě.





Tento termín se původně stal populárním během Bushovy administrativy a označoval praxi propouštění přistěhovalců z detenčních zařízení, zatímco čekají na řízení před imigračním soudem, částečně proto, že podle NBC News nebyl dostatek detenčních zařízení, která by přistěhovalce do těchto řízení držela. Odborníci na přistěhovalectví konstatují, že tato praxe již není běžná.





Správce Panamského průplavu rovněž popřel Trumpovo tvrzení, že by Čína kontrolovala provoz průplavu. Uvedl, že čínské společnosti působící v přístavech byly součástí hongkongského konsorcia, které v roce 1997 vyhrálo výběrové řízení, a americké a tchajwanské společnosti provozují i další přístavy podél průplavu.





Nejnovější údaje ukazují, že v prosinci 2024 inflace klesla na 2,9 %.





Fakta: Trump má pravdu. Spojené státy skutečně vynakládají na zdravotní péči na obyvatele více, téměř dvakrát více, než je průměr ostatních bohatých zemí. Jenže americké zdravotnictví je nesmírně předražené a neefektivní a zdravotní stav Američanů je daleko horší než v mnoha jiných zemích.





Trump během požárů v Kalifornii vyzval demokratického guvernéra Gavina Newsoma, aby „vypustil vodu“ ze severních částí státu, přestože státní odborníci na vodu upozornili, že problémem nejsou zásoby vody, ale spíše generátory na její čerpání.





Podle mnoha studií, včetně studie konzervativního Cato Institute, je celkově méně pravděpodobné, že přistěhovalci budou páchat trestnou činnost než osoby narozené v USA.







Trump vyhrožuje, že Panamský průplav získá zpět, přičemž zopakoval řadu nepravdivých tvrzení včetně toho, že při stavbě průplavu zemřelo 38 000 Američanů. Tvrdil také, že průplav „provozuje Čína“.Za krátkou dobu změníme název Mexického zálivu na Americký záliv a jméno velkého prezidenta Williama McKinleyho vrátíme na horu McKinley, kde má být a kam patří. Prezident McKinley učinil naši zemi velmi bohatou díky clům a díky talentu. Byl přirozeným obchodníkem a dal Teddymu Rooseveltovi peníze na mnoho velkých věcí, které udělal, včetně Panamského průplavu, který byl pošetile darován zemi Panama poté, co Spojené státy, Spojené státy, chci říci, pomyslete na to, utratily více peněz, než kdy předtím utratily na nějaký projekt, a při stavbě Panamského průplavu ztratily 38 000 životů. Z tohoto hloupého daru, který neměl být nikdy poskytnut, jsme byli velmi špatně potrestáni a slib Panamy vůči nám byl porušen. Účel naší dohody a duch naší smlouvy byly zcela porušeny. Americkým lodím jsou účtovány vysoké poplatky a není s nimi zacházeno spravedlivě v žádném ohledu. A to se týká i námořnictva Spojených států a především, Panamský průplav provozuje Čína a my jsme ho Číně nedali, dali jsme ho Panamě a bereme si ho zpět.Oficiální počet obětí amerických stavebních prací na Panamském průplavu činí přibližně 5 600 lidí. Ačkoli skutečný počet může být vyšší, většinu mrtvých měli tvořit dělníci z karibských ostrovů, jako je Antigua, Barbados a Jamajka.Trump prohlásil, že USA zažívají „rekordní inflaci“, která je podle něj způsobena „masivním nadměrným utrácením a eskalujícími cenami energií“.Nařídím všem členům svého kabinetu, aby využili obrovské síly, které mají k dispozici, k poražení toho, co bylo rekordní inflací, a k rychlému snížení nákladů a cen. Inflační krize byla způsobena masivním nadměrným utrácením a eskalujícími cenami energií.Americká inflace dosáhla svého vrcholu na čtyřicetiletém maximu v létě 2022, kdy činila 9,1 %. Nejvyšší míra inflace v zemi však byla 23,7 % v červnu 1920.Trump uvedl, že USA vynakládají na zdravotní péči více peněz než kterákoli jiná země na světě.Máme systém veřejného zdravotnictví, který v době katastrof neposkytuje žádné výsledky, a přesto se na něj vynakládá více peněz než na jakoukoli jinou zemi na světě.Trump prohlásil, že USA již nedokážou poskytovat základní služby v době mimořádných událostí, a jako příklad uvedl požáry v Kalifornii a záplavy v Severní Karolíně.Máme vládu, která poskytla neomezené finanční prostředky na obranu cizích hranic, ale odmítá bránit americké hranice, nebo, což je důležitější, vlastní lidi. Naše země už nedokáže poskytovat základní služby v době nouze, jak nedávno ukázali úžasní lidé v Severní Karolíně, s nimiž se tak špatně zacházelo, a další státy, které stále trpí hurikánem, jenž se odehrál před mnoha měsíci. Nebo nedávno v Los Angeles, kde stále sledujeme tragicky hořící požáry staré několik týdnů, aniž by se nám dostalo byť jen náznaku obrany. Zuří v domech a komunitách, dokonce postihují některé z nejbohatších a nejmocnějších osobností naší země, z nichž některé zde právě sedí. Už nemají domov. To je zajímavé. Nemůžeme to dopustit.Trump opakovaně šířil nesprávná tvrzení o obou těchto událostech. On a další republikáni posilovali nepravdivá tvrzení o úsilí o obnovu Severní Karolíny po hurikánu Helene, včetně toho, že vláda USA může ovlivňovat počasí, až po teorie o zadržování klíčové pomoci, což přimělo některé vládní úředníky varovat před hrozbami pro federální záchranáře.Trump prohlásil, že USA poskytly útočiště a ochranu „nebezpečným zločincům“, z nichž mnozí podle něj přišli z „věznic a psychiatrických léčeben“ a do USA se dostali nelegálně.Nyní máme vládu, která nedokáže zvládnout ani jednoduchou krizi doma, a zároveň se potácí v pokračujícím katalogu katastrofických událostí v zahraničí. Nedokáže chránit naše skvělé americké občany dodržující zákony, ale poskytuje útočiště a ochranu nebezpečným zločincům, mnohým z věznic a psychiatrických léčeben, kteří se do naší země dostali nelegálně z celého světa.Trump tato tvrzení pronesl již mnohokrát, aniž by předložil jakýkoli důkaz. Ačkoli některá americká města zaznamenala příliv přistěhovalců, většina z nich přišla legálně, s pracovním povolením nebo s povolením zůstat, než se jejich případy vyřeší u soudu.