Obyvatelé Ukrajiny pochybují o Trumpově schopnosti ukončit válku

20. 1. 2025

Značný počet Ukrajinců pochybuje, že nově zvolený americký prezident Donald Trump dokáže zastavit ruskoukrajinskou válku. Podle prosincového průzkumu výzkumné společnosti Gradus Research více než třetina Ukrajinců doufá v ukončení bojů do konce roku 2025, 31 % očekává, že válka bude pokračovat "roky", a pro dalších 31 % je obtížné odpovědět. Značný počet Ukrajinců pochybuje, že nově zvolený americký prezident Donald Trump dokáže zastavit ruskoukrajinskou válku. Podle prosincového průzkumu výzkumné společnosti Gradus Research více než třetina Ukrajinců doufá v ukončení bojů do konce roku 2025, 31 % očekává, že válka bude pokračovat "roky", a pro dalších 31 % je obtížné odpovědět.

Někteří dotazovaní Ukrajinci otevřeně pochybují o Trumpových mírových snahách. "Nevkládám do něj žádné naděje. Nakonec je to na nás," řekl agentuře Reuters student v centru Kyjeva. Stejný názor sdílí i devětadvacetiletá obchodní manažerka Margarita. "Náš osud je v našich rukou. Nemůžeme se spoléhat na nikoho jiného," řekla.

Kdysi majitelka prosperující pekárny v Doněcké oblasti a nyní obyvatelka Dnipra, pětapadesátiletá Anna Gorbačovová řekla agentuře Reuters, že věří, že Trump má malou šanci dosáhnout míru, ale je připravena opustit svůj nový domov v Dnipru, pokud bude ruská armáda pokračovat v postupu. "On (ruský prezident Vladimir Putin. – TMT) se nezastaví v Doněcké, Záporožské nebo Dnipropetrovské oblasti. Půjde ještě dál," řekla Gorbačovová.

Zástupci ukrajinských úřadů zároveň věří, že zvolený prezident Spojených států může dosáhnout míru. "Ukrajina by se měla stát Trumpovým úspěchem," řekl šéf zahraničního výboru Nejvyšší rady Alexandr Merežko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také připustil, že válka by mohla skončit v roce 2025, protože podle něj nově zvolený americký prezident vyvíjí velké úsilí o vyřešení konfliktu a je schopen vyvíjet tlak na Rusko.

V lednu Trump vyjádřil naději, že se mu podaří ukončit válku na Ukrajině do šesti měsíců, ačkoli během volební kampaně slíbil, že tak učiní do 24 hodin. Poradci nově zvoleného prezidenta řekli agentuře Reuters, že Trumpův slib ukončit konflikt "první den" po návratu do Bílého domu byl kombinací vychloubání se v kampani, podcenění obtíží spojených s řešením konfliktu a neschopnosti vzít v úvahu čas potřebný k obsazení nové administrativy.

Obecně platí, že poradci nově zvoleného prezidenta podporují myšlenku odmítnutí přijetí Ukrajiny do NATO a zmrazení vojenského konfliktu podél linie dotyku mezi stranami. Nejvýše postavení členové týmu nově zvoleného prezidenta jsou také pro poskytnutí vážných bezpečnostních záruk Ukrajině, jako je vytvoření demilitarizované zóny, kterou budou hlídat evropské jednotky.

Zdroj v angličtině: ZDE

