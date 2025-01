Piráti bojují proti domácímu násilí. Jednotná definice pomůže obětem

23. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

Piráti jednoznačně podpořili zavedení jednotné definice domácího násilí. Jde o zásadní posun v podpoře obětí, který by mohl mít efekt nejen na vyšetřování násilných trestných činů a pomoc obětem, ale i na prevenci násilného chování ve společnosti. Tento zákon dnes, po několika měsících čekání, finálně poslanci a poslankyně schválili.

„Zavedení jednotné definice domácího násilí je dalším z kroků správným směrem k pomoci obětem. Současný právní řád dosud domácí násilí nijak nedefinoval a v přístupu k obětem se to bohužel propisovalo. Jinak domácí násilí chápala policie, jinak soudy, jinak pomáhající organizace. A to do už tak intimní a traumatizující věci vnášelo jenom další nejistotu a nijak to nepomáhalo jejímu řešení. Kromě vymezení definice dojde také prodloužení doby, na kterou lze násilníka vykázat z domácnosti. A policie nově bude mít povinnost zabavit násilníkovi zbraň,” řekla Klára Kocmanová, která se problematice domácího a sexualizovaného násilí ve Sněmovně dlouhodobě věnuje. „Domácí násilí je bohužel stále rozšířený problém, v Česku s ním má zkušenost 40 % lidí. Neřešení způsobuje kromě těžkých životních situací také velké ekonomické náklady státu. Finanční dopady domácího násilí jen v oblasti zdravotnictví činí téměř 5 miliard korun ročně. Sjednocení přístupu policie, soudů a dalších institucí je pro pomoc obětem zásadní. Jednotná definice pak může sloužit pro oběti jako opora, která je ujistí, že si celou věc jen “nevymýšlí”. Bez jasné definice se teď bohužel stává, že se oběti neodvažují o pomoc požádat. I to se teď snad změní. Současně ale tento zákon nevyřeší úplně všechno - je nutné, abychom řešili také příčiny a např. podporovali programy práce s původci násilí. Je nezbytné rodinám pomoci se z koloběhu násilí dostat, aby nedocházelo k dalším tragédiím,“ doplnila Kocmanová. Tato změna má přispět k vytvoření prostředí, kde násilí nebude tolerováno a oběti najdou účinnou ochranu. Po zavedení redefinice znásilnění, která jasně určuje, že NE znamená NE, a kterou Piráti pomohli prosadit, jde o další důležitý krok ve prospěch obětí a k účinnému postihu pachatelů.

0