Všichni vaši oblíbení nevolení byrokraté se opět sešli v Davosu

27. 1. 2025

čas čtení 8 minut

Toto setkání bylo stejně zábavné jako to předchozí píše ironická britská komentátorka Laura K., jejíž text je jako vždy až děsivě blízko realitě.



Takže jsem se odreagovala tím, že jsem dělal svou velmi oblíbenou věc: sledovala jsem Světové ekonomické fórum v Davosu (WEF) a musím vám říct, že to bylo skvělé!

WEF je každoroční událost, na které se scházejí nevolení byrokraté, aby: diskutovali o převzetí světových vlád; ukončili soukromí prostřednictvím totálního sledování; přicházeli s inspirativními hesly, jako například „my vás budeme vlastnit a vy budete šťastní“; představovali svá nejnovější zařízení na ovládání mysli; a nazývali každého, kdo opakuje jejich vlastní slova, „konspiračním teoretikem“.



Nevím, jak vy, ale já věřím lidem, kteří chtějí totální dohled, aby rozhodli, které názory jsou přijatelné. Je zřejmé, že byste nikdy neměli slyšet špatný názor. Měli byste věřit, že propagandisté, kteří jsou chytřejší než vy (jako já), budou říkat pravdu. Tak nikdy nebudete muset přemýšlet sami za sebe...



Na letošním WEF bylo skvělé, že polovina účastníků neskrývala své zlé úmysly za wokeismus a vystoupila jako „anti-woke“. Jeden z nich dokonce přiznal, že čistá nula je pro ně spíše velký byznys než ušlechtilá snaha o záchranu planety.



Mnoha lidem se líbí, jak kapitalisté proměnili čistou nulu z ušlechtilé snahy v příležitost, jak obelstít veřejnost a vydělat peníze. Chytří lidé však chápou, že kooptace korporací do hnutí s dobrými úmysly je SOCIALISMUS, který je třeba odsoudit. Korporace by měly usilovat o kapitál, aniž by předstíraly, že dělají správnou věc. Takto funguje svoboda.



Naštěstí největší intelekt naší doby opět povstal, jako druhý příchod Antikrista, aby nám toto a další důležité věci vysvětlil.



Druhý muž Adolfa Muska, Donald Trump, promluvil na WEF, přestože byl tisíce kilometrů daleko ve svém golfovém resortu sledován naprosto nevinnými čínskými drony.



Trump se překvapivě rozhodl nekomunikovat prostřednictvím svého mozkového mikročipu, aby ho slyšeli i lidé, kteří nejsou očkovaní. Místo toho komunikoval prostřednictvím alternativní technologie zvané „videohovor“. Já vím, já vím, dneska mě napadá samá technická terminologie! Jsem super chytrá.



Trump mluvil stejně výmluvně jako generátor náhodných slov, který občas dával smysl, jako když opice píše na stroji, dokud se náhodou netrefí do správných kláves. Jeho projev přivedl do rozpaků i lidi, kteří se účastní nejtrapnější akce na světě, a proto byl tak zábavný.



Trump vysvětloval, že zruší čistou nulu, aby ukončil války, a že zabrání lesním požárům tím, že bude hrabat celé lesy. Nejsem dost chytrá na to, abych pochopila tu druhou část, už proto, že požáry v Los Angeles nebyly lesní požáry. Jsem jen ráda, že Trump vyřešil klimatickou krizi a identifikoval, že příčinou světových konfliktů je zelená politika. Čistá nula je v podstatě Hamás.



Trump velkoryse sdělil zahraničním podnikům, že místo aby vyráběly své produkty v zahraničí, mohou je vyrábět v USA, kde jim vyšší náklady na pracovní sílu ušetří čistou nulu. Vysvětlil, že zahraniční podniky budou generovat vyšší daňové příjmy, místo aby své podnikání přenesly jinam. Tato politika zmátla všechny, kdo si mysleli, že republikáni nenávidí daně. Nyní se zdá, že daně milují, ale pouze tehdy, když je platí jiní lidé.



Trump vyčetl Evropě, že zdaňuje americké podniky, jako je Facebook, což je pravděpodobně důvod, proč Mark Zuckerberg předstírá mužnost a syntetizoval si novou efektní trvalou, aby ukázal, jak je alfa.



Myslel to Zuck s ukončením cenzury vážně, nebo zaujme správný postoj a bude cenzurovat jen lidi, se kterými Trump nesouhlasí? Někdo musí wokeovskou lůzu umlčet, protože otravuje všechny, dokonce i ostatní členy wokeovské lůzy.



Nejhorší na kulturní válce je, že rozdělila vládnoucí třídu na frakce, což je ironie, vzhledem k tomu, že původním plánem bylo rozdělit dělnickou třídu na frakce. Teď už nikdo neví, o co tady kurva jde.



Američtí konzervativci se obávají, že WEF má ďábelský plán předat svět Vanguardu a BlackRocku. To se značně liší od jejich vlastního plánu předat svět Vanguardu a BlackRocku. To se také velmi liší od plánu demokratů předat svět Vanguardu a BlackRocku. Není divu, že se kapitalisté na sebe navzájem zlobí, ale určitě můžeme najít společnou řeč?



Na jednom se jistě shodneme: korporace by měly převzít kontrolu nad vašimi životy. Jedinou otázkou je, zda by tyto korporace měly předstírat, že jsou woke, nebo že jsou anti-woke, zatímco vás zotročují. Osobně jsem proti mezioborovému otroctví, stejně jako jsem proti mezioborové válce. Mám ráda, když je mé zlo venku a hrdé, ne schované ve skříni. Proto je Trump můj člověk.



Druhý muž Adolfa Muska vyvolal v Davosu šok, když slíbil stejnou hospodářskou politiku, která zničila argentinskou ekonomiku. To vedlo k bouřlivému potlesku, takže si dovedete představit to vzrušení, když argentinský prezident vystoupil na pódium, aby vysvětlil, proč je jeho politika tak dobrá při ožebračování pracujících.



Milei se pochlubil, že je odhodlán vyřešit inflaci, kterou způsobil, ale je to složitější úkol než sekvenovat genom Klause Schwaba. Vysvětlil, že se chystá „rozebrat ideologickou stavbu chorobného wokeismu“, aby nás zachránil před špatnou verzí kapitálové chamtivosti.



Milei říkal i další věci, ale to byla jediná část, kterou jsem pochopila (kromě něčeho o tom, že kapitalismus byl skvělý, dokud wokies nedonutili miliardáře dělat špatné věci jako vyvěšovat duhové vlajky).



Abych byl upřímný, v tu chvíli jsem to vypla, ale Milei prý strávil zbývající čas tím, že říkal, jak moc nenávidí ženy a jak ho znepokojuje, že cizinci znásilňují ženy. Prý měl v plánu Trumpovi vynadat za jeho sexuální zločiny, ale Trump ho chytil za pačesy a připomněl mu, aby věděl, kde je jeho místo.



Nezapomeňte, že o ženy se máte starat jen tehdy, když můžete z imigrantů udělat špatné lidi. Dělat to v jakémkoli jiném kontextu je radikální feminismus a to už neděláme. Proto i HTS, která v Sýrii loví a mrzačí akademičky, měla na akci svého zástupce.



Světové ekonomické fórum je natolik inkluzivní, že nevynechává žádnou formu zla, dokonce ani tu, proti které jsme dvacet let vedli válku proti teroru. Ministr zahraničí HTS na shromáždění řekl, že jeho teroristická skupina je nyní reformovaná. Sýrie chce následovat model Saúdské Arábie, kde nechává Západu ropu a Západ jim dovoluje dělat veškerý útlak žen, který chtějí.



Chlapík z HTS si dokonce s úsměvem popovídal se svým bývalým nepřítelem Tonym Blairem, což dokazuje, že Západ vám odpustí cokoli, pokud sloužíte zájmům impéria, stejně jako vám nenechá nic projít, pokud sloužíte zájmům vlastního národa.



Poté vystoupila řada dalších řečníků, ale žádný z nich nebyl tak zajímavý jako terorista z Al Kajdy a terorista z NATO, takže vás ušetřím toho ostatního.



Vězte jen, že po sedmnácti milionech hodin pokorného vychloubání byrokratů o jejich důležitosti pro lidstvo byli všichni účastníci odvedeni na sexuální večírek, kde skryté kamery zajistí jejich budoucí dodržování „globalistické agendy“, ať už to znamená cokoli. Doufám, že se skvěle bavili.

