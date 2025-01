Bill Gates označil Elona Muska za šílence kvůli jeho podpoře zahraniční ultrapravice

28. 1. 2025

čas čtení 3 minuty



Musk v posledních týdnech spustil sérii nepodložených pomluv britských politiků za to, že údajně před více než deseti lety kryli skandál se znásilňováním dětí. Spojené království v současné době připravuje nový zákon o bezpečnosti na internetu, který by omezil některé Muskovy podniky, včetně sociální sítě X.



Musk - šéf výrobce elektromobilů Tesla a letecké a kosmické společnosti SpaceX - také na nedávném shromáždění hajloval a na okamžité celosvětové odsouzení, kterého se mu dostalo, reagoval zveřejněním série slovních hříček na slovo „nacista“ a související výrazy. V pondělí bylo 80. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim. Musk v posledních týdnech spustil sérii nepodložených pomluv britských politiků za to, že údajně před více než deseti lety kryli skandál se znásilňováním dětí. Spojené království v současné době připravuje nový zákon o bezpečnosti na internetu, který by omezil některé Muskovy podniky, včetně sociální sítě X.



Gates také Muskovi vyčetl, že podporuje nejen pravicové politiky, ale ještě extrémnější krajní pravici, včetně oslavování britského protiislámského aktivisty Tommyho Robinsona.



Musk také z plných plic podpořil krajně pravicovou, protiimigrační a nativistickou stranu Alternative für Deutschland (AfD).



„Je opravdu šílené, že může destabilizovat politickou situaci v zemích,“ řekl Gates. „Myslím, že v USA cizinci nesmějí dávat peníze; ostatní země by možná měly přijmout ochranná opatření, aby zajistily, že superbohatí cizinci nenaruší jejich volby.





Je těžké pochopit, proč někdo, kdo má automobilku v Číně i v Německu, jehož raketový byznys je ultrazávislý na vztazích se suverénními zeměmi a kdo je zaneprázdněn snižováním vládních výdajů USA ve výši 2 bilionů dolarů a řízením pěti společností, je posedlý touto pedofilní historkou ve Velké Británii. Říkám si: „Cože?“





Trump, řekl Gates, „má spoustu možností, jak mi pomoci... Bude financovat inovace v oblasti infekčních nemocí, nebo je ukončí? Potřebuji zůstat nablízku. Kdokoli dokáže prezidenta Trumpa nadchnout pro správné věci, to je boží dílo.“







Zdroj v angličtině ZDE

0

379

Gates věnoval 50 milionů dolarů na kampaň Kamaly Harrisové, , než v listopadových prezidentských volbách v USA prohrála s Donaldem Trumpem, a prostřednictvím Gatesovy nadace rozdal téměř 60 miliard dolarů. Většina darovaných peněz Gatesovy nadace má pomoci vymýtit nemoci, jako je dětská obrna, malárie a HIV - přesto se stal předmětem odporu amerických republikánů poté, co pomohl financovat vakcíny během pandemie covid-19.„Robert Kennedy mladší mě nazval vrahem dětí, který se snaží vydělat miliardy dolarů,“ řekl o skeptikovi k vakcínám, kterého si Trump vybral za ministra zdravotnictví. „Musíte mít smysl pro humor. Svět dnes není logický a vy se musíte smířit s tím, že za to, že se snažíte pomoci, s vámi mohou zacházet jako s Antikristem.“Přesto Gates 27. prosince navštívil Trumpa v jeho klubu Mar-a-Lago na Floridě na tříhodinové večeři. „Byla to docela poutavá konverzace, při níž poslouchal, jak mluvím o HIV a o potřebě zůstat velkorysý a inovovat, abychom získali lék,“ řekl Gates. „Hodně jsem mluvil o dětské obrně, energetice a jaderné energii a on nebyl odmítavý.„V některých ohledech se cítí pohodlněji a ospravedlněněji než kdykoli v životě, takže je sebevědomý,“ řekl Gates a vysvětlil, že necítil žádnou nechuť k návštěvě populistického pravicového prezidenta. „No, je to nejmocnější člověk na světě a byl jsem tam už jen kvůli jeho rozhodnutí, zda zváží změnu financování boje proti HIV, nebo zda povzbudí Pákistán a Afghánistán, aby se vážně zabývaly vymýcením dětské obrny.“