Politici kážou morálku místo reálných řešení

29. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Jindřich Šídlo se na Seznamu ptá, co se to děje na tom Slovensku. Jedna velká konspirační teorie tam podle něj vládne. Možná to prý dopadne hůře než za Mečiara, který skončil pomocí svobodných voleb. K tomu bych měl pár poznámek. Fico už po vraždě Jána Kuciaka přece díky volbám skončil. Kdo přišel po něm? Matovič a spol. V co mohou demokratičtí voliči doufat? Proč se tam rozmáhají konspirace a fantasmagorie? Co myslíte?

To je právě ta otázka, zda selhání demokratů lze stále donekonečna opakovat v naději, že se nakonec vždy ve volbách podaří vrátit demokraty k moci… aby to mohli zase pokazit. V Maďarsku jsou demokraté odstavení od moci bez ohledu na volby už patnáct let. U nás jsme měli velké vítězství spojených demokratů v roce 2021 a vypadalo to, že teď se ukáže, jak demokraté umějí vládnout, a s Babišem bude amen.

Výsledek je děsivý. Stát se rozpadá (armáda je v kritickém stavu, digitalizace stavebního řízení dopadla fiaskem, řádí krize bydlení, došlo k rekordnímu poklesu reálných mezd atd.) a Babiš je na koni. To nemluvím o papalášských hrůzách na pražské radnici, kde je ODS držena u moci mandáty pirátů.

V souvislosti s tím jsou hlasy, jako třeba ten předsedy Senátu, že vzpomínky na holokaust nás jako veřejnost mají vést k poučení, k čelení rozmáhající se nenávisti, až odporné. Je to stejné, jako by dnes hlavní hygienik kázal v nebezpečí morové epidemie stavět morové sloupy a dělat procesí flagelantů. Moralizování ale není cesta, jak zastavit mor a zabránit strašlivému utrpení milionů lidí.

Tou cestou je pochopit, že mor je reálný, fyzický proces, kterému lze zabránit veřejnou hygienou. Důmyslně, věcně, elegantně. A stejně je tomu s nacismem a holokaustem. Jenže moralizovat je tak snadné a sladké. Nic nikoho nestojí. Tak snadno se ta slova, ty apely říkají. Proti tomu efektivně fungující, důvěryhodný stát, což je odpovědnost politiků, je něco těžkého, frustrujícího, příliš reálného.







