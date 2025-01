HRW: Trestání těhotných v Gaze

29. 1. 2025

Varování před obsahem: drastické informace činí tento text obtížnou - ale nutnou - četbou, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém přehledu.



Když ve dvě hodiny ráno začalo bombardování, byla Shaima se svým manželem a třemi z jejich čtyř dětí doma.



Asi o půl hodiny později se v budově ozvaly výbuchy, které zabily jejího manžela a dvě z jejich dětí, syna a dceru.



Shaima byla také těžce zraněna. Hořela jí levá noha. Popisuje, jak se jí před očima roztékalo maso, jak z ní odkapával tuk, „jako by to byl gril,“ říká. Když ve dvě hodiny ráno začalo bombardování, byla Shaima se svým manželem a třemi z jejich čtyř dětí doma.Asi o půl hodiny později se v budově ozvaly výbuchy, které zabily jejího manžela a dvě z jejich dětí, syna a dceru.Shaima byla také těžce zraněna. Hořela jí levá noha. Popisuje, jak se jí před očima roztékalo maso, jak z ní odkapával tuk, „jako by to byl gril,“ říká.





Sražená na zem se zmohla jen na to, aby dosáhla na nádobu s vodou, která byla sražena na zem opodál. Nabrala si z ní vodu na hořící nohu.



Záchranářům trvalo dlouho, než Shaimu pod sutinami našli, ale jakmile se jim to podařilo, první, co řekla, bylo: „Jsem těhotná, zachraňte dítě.“



Toto svědectví pochází z nové zprávy organizace Human Rights Watch o těhotenství a zdraví matek v Gaze pod izraelským útokem. Je to naše vůbec první zpráva o těhotenství ve válečných zónách.



Možná si myslíte, že už chápete, že těhotné ženy a dívky čelí v konfliktních oblastech dalším nebezpečím. Možná si myslíte, že dokážete odhadnout otřesné hygienické podmínky a nedostatek jídla, personálu, léků a přístrojů na záchranu života, jako jsou inkubátory.



Dobře, pokud máte takový pocit, nečtěte tuto padesátistránkovou zprávu. Stačí se podívat na pětiminutové video, v němž Šajma vypráví svůj příběh o bombardování, o pokusech získat lékařskou pomoc, o porodu mrtvého dítěte a o svém útěku z Gazy.



Pravděpodobně se nepodobá většině videí týkajících se Gazy, která jste v poslední době viděli. Neukazuje hrůzy, kterým lidé čelí při bombardování, přímo v jeho průběhu. Nezaměřuje se na dramatické scény hroutících se budov a vyděšených lidí, kteří se utíkají schovat. Nejsou to rozlehlé záběry trosek, kam až oko dohlédne.



Pětiminutové video je z větší části prostě jen o tom, jak Shaima sedí vzpřímeně na čistém, moderním nemocničním lůžku v Kataru - po více než 40 operacích na záchranu nohy a ošetření dalších zranění - a klidně vysvětluje, co se jí a její rodině stalo.



A nové video také vysvětluje souvislosti.



Izraelská vojenská ofenziva v Gaze po útocích vedených Hamásem 7. října 2023 vážně poškodila tamní zdravotnický systém.



Izraelské úřady také protiprávně omezily humanitární pomoc a dodávky léků lidem v Gaze, což se rovná kolektivnímu trestu, který je válečným zločinem.



Ať už je příměří, nebo ne, Izrael má jako okupační mocnost v Gaze právní povinnost dodržovat právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví lidí žijících v této oblasti, včetně těhotných žen a dívek a jejich dětí.



Dva nové izraelské zákony, které vstoupily v platnost tento týden, však tento úkol značně ztíží. Zákony mimo jiné v podstatě zablokují činnost Agentury OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) související s Gazou.



UNRWA poskytuje vodu, potraviny, přístřeší a další životně důležité služby statisícům Palestinců v Gaze, včetně těhotných žen, kojících matek a novorozenců.



Při sledování Šajminina příběhu pochopíte, proč by izraelské úřady měly napomáhat naléhavé obnově zdravotní péče v Gaze. Místo toho izraelské orgány postupují opačným směrem.

