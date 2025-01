Čína prolomila trh s umělou inteligencí tím, že nabízí lepší produkt zdarma

29. 1. 2025

Byl to akt terorismu! píše ironicky britská komentátorka Laura K., jejíž články jsou vždy děsivě blízko faktům



Číňané zahájili ničivý teroristický útok na USA prostřednictvím své aplikace DeepSeek, umělé inteligence, která má tu drzost, že je lepší než americké alternativy a navíc je k dispozici zdarma. Zdarma. K. Použití. Zasraní komunisti!



Tento teroristický útok byl popsán jako „ničivá událost“ pro investory rizikového kapitálu, protože 46 % veškerého jejich kapitálu loni směřovalo do umělé inteligence. Nyní vstupujeme do temné doby, kdy koncepty bez společenské užitečnosti už nemohou vydělávat nekonečné peníze zdarma. Život může být tak nespravedlivý.

Neoliberálové věděli, že kapitalismus umírá, a tak ho plánovali nahradit tou skvělou věcí zvanou technofeudalismus, kde si platíte předplatné za přístup k jakékoli části moderního světa, což jim zaručuje nekonečné peníze navždy. Umělá inteligence byla obrovskou součástí tohoto modelu a teď jim to DeepSeek zkazil. Prostě. Jako třeba. Tohle.



Znepokojivé je, že společnost DeepSeek neprojevila absolutně žádnou lítost nad škodami, které způsobila tvrdě pracujícím pijavicím. Zeptala jsem se umělé inteligence, jestli vůbec cítí vinu za to utrpenírizikových kapitalistů, a ona prostě odpověděla: „ha,ha, ha, kurva ne, lmao!“



Lidé jako Nvidia jsou pochopitelně rozzuření, že přišli o imaginární peníze, které nikdy nevlastnili, protože čára na grafu šla tak hluboce dolů. Vedoucí představitelé, kteří obětují lidi kvůli cenám akcií, se strašně bojí o blaho Nasdaqu a newyorské burzy. Skutečně, takové utrpení jsme ještě nezažili. Umělá inteligence MetaGen, která často vystupuje pod jménem „Mark Zuckerberg“, se rozplakala, a to ani není vnímavá.



Firmy s umělou inteligencí prý přes noc ztratily hodnotu 1 bilionu dolarů, ale naštěstí realizují nouzový plán, podle kterého zruší Netflix a bojkotují Starbucks, aby ušetřily pár dolarů. To nic nemění na tom, že naši vládci ztrácejí schopnost vymývat vám mozky.



CIA utratila 18 miliard dolarů za vybudování své propagandistické mašinérie zvané OpenAI, jen aby ji přes noc překonal čínský startup za 5 milionů dolarů. Celý projekt DeepSeek stál méně než je průměrný plat velkého technologického ředitele v USA. Pokud je Čína takhle efektivní, není divu, že její infrastruktura je o 300 let napřed před všemi ostatními. Děsivé je, že Američané si možná uvědomí, že nemohou mít vysokorychlostní železnici a všeobecnou zdravotní péči, protože všechny peníze shromažďují bohatí kreténi.



Je velmi znepokojivé, že Čína dělá obrovské technologické pokroky, protože ušetřila biliony tím, že neustále nenapadá země po celém světě. To dokazuje, že Čína je zlo a musí být zastavena. Impérium by udělalo další z těch osvobozovacích válek, ale vzhledem k tomu, že Čína předčila USA v technologii stíhaček a raketových technologií, je impérium v podstatě v prdeli. Jediné, co teď může dělat, je uchýlit se k malichernostem, jako je hackování počítačů.



USA věří ve volný trh tak silně, že okamžitě zahájily masivní kybernetický útok na DeepSeek, aby zničily konkurenta, který nabízel lepší produkt. Nezapomeňte, že kybernetické útoky jsou špatné jen tehdy, když je provádí Čína, a za volný trh se považují jen tehdy, když je výsledek zmanipulován v náš prospěch.

