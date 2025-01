Dánská premiérka získala evropskou podporu proti Trumpovým hrozbám Grónsku

31. 1. 2025

Dánská premiérka Mette Frederiksen obdržela v úterý příslib podpory od evropských lídrů tváří v tvář hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa Grónsku na bouřlivém turné, které zahrnovalo rozhovory s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

Mette Frederiksen v úterý uvedla, že se jí dostalo podpory od evropských lídrů, když hledala podporu v reakci na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že převezme Grónsko.

Frederiksen a šéf NATO Rutte se shodli, že spojenci se musí zaměřit na posílení obrany v Arktidě, řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený s rozhovory.

"Shodli se na tom, že v tomto úsilí mají všichni spojenci svou roli," řekl zdroj po setkání.

Po počátečním mezipřistání v Berlíně byla Frederiksen v poledne v Paříži na setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, po kterém novinářům řekla, že se jí dostalo "velké podpory".

"Je to velmi, velmi jasné poselství... že samozřejmě musí existovat respekt k území a suverenitě států," řekla Frederiksen.

"Je to klíčová součást mezinárodního společenství, mezinárodního společenství, které jsme společně budovali od 2. světové války," dodala.

Trump naznačil, že chce, aby se arktický ostrov – o kterém se předpokládá, že obsahuje velké nevyužité zásoby nerostných surovin a ropy – stal součástí Spojených států.

Roky hovořil o možné dohodě o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.

V sobotu řekl novinářům, že věří, že Spojené státy "získají Grónsko", které se nachází mezi Spojenými státy a Evropou v regionu s rostoucí strategickou hodnotou, protože tání arktického mořského ledu otevírá nové námořní trasy.

Trump tvrdí, že jeho země potřebuje Grónsko pro "mezinárodní bezpečnost".

Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen však v úterý odvětil, že "Trump Grónsko mít nebude".

"Grónsko je Grónsko. A grónský lid je lid, a to i ve smyslu mezinárodního práva," řekl Lokke novinářům.

Frederiksen se v úterý brzy ráno setkala s německým kancléřem Olafem Scholzem v Berlíně. Poté, co Scholz hovořil o ruské válce na Ukrajině, zdůraznil, že "hranice nesmí být posouvány silou", a přidal anglickou frázi: "Kohokoliv se to může týkat".

Kancléř uvedl, že "doba, ve které žijeme, je náročná" a vyžaduje silnou Evropu a NATO. Zdůraznil, že "Dánsko a Německo jsou silní partneři a blízcí přátelé".

"Závažnost situace"

Úterní návštěvy následovaly po víkendovém severském summitu, kde všichni lídři "sdíleli závažnost situace", řekla Frederiksen.

Dánsko v pondělí oznámilo, že utratí 14,6 miliardy švédských korun (2 miliardy dolarů) na posílení bezpečnosti v Arktidě.

Uvedlo, že do regionu vyšle tři nové fregaty a také drony s velkým doletem vybavené pokročilými zobrazovacími schopnostmi. Posílilo by to také satelitní kapacity.

Představitelé Grónska, které je silně závislé na dotacích z Dánska, dlouho usilovali o nezávislost, ale prohlásili, že jsou otevřeni obchodování s USA.

Den poté, co Trump složil prezidentskou přísahu, grónský premiér Mute Egede trval na tom, že Gróňané "nechtějí být Američany".

V polovině ledna Frederiksen údajně telefonicky hovořila s Trumpem a zdůraznila, že je na Grónsku, aby určilo svou budoucnost.

Podle evropských zdrojů citovaných Financial Times dánští představitelé popsali konverzaci jako "strašlivou" a uvedli, že Trumpův zájem o Grónsko je "vážný a potenciálně velmi nebezpečný".

Americký prezident, který nevyloučil možnou vojenskou intervenci za účelem anexe ostrova, údajně kvůli této otázce pohrozil Dánsku cly.

Spojené státy jsou hlavním exportním trhem této malé skandinávské země.

"Znepokojující doba"

Grónská ministryně obchodu a spravedlnosti Naaja Nathanielsen v pondělí agentuře AFP řekla, že grónský lid prožívá "znepokojivé období" a je "znepokojen" Trumpovými výroky.

"Naším úkolem jako vlády není panikařit a zjistit, jaké jsou skutečné požadavky," řekla Nathanielsen.

"Pokud jde o vojenskou přítomnost, USA jsou zde 80 let, nejsme proti tomu. Pokud jde o minerály, je to otevřený trh," řekla.

Varovala však, že "pokud jde o expanzionismus, jsme demokracií, jsme spojenci a žádáme naše spojence, aby respektovali naše instituce."

Nejvyšší vojenský představitel Evropské unie v sobotu řekl, že jednotky ze zemí EU by mohly být umístěny v Grónsku.

"Podle mého názoru by dávalo dokonalý smysl nejen umístit americké síly v Grónsku, jak je tomu v současnosti, ale také zvážit umístění vojáků EU tam," řekl Robert Brieger, předseda Vojenského výboru Evropské unie německým novinám Welt am Sonntag.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot nevyloučil možnost nasazení evropských vojsk v Grónsku.

"Proč ne, když je to otázka bezpečnosti," řekl Barrot v úterý rádiu Sud.

Zdůraznil však, že "to není přání vyjádřené Dánskem, ale je to možnost".

Zdroj v angličtině: ZDE

