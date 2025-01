Trumpův plán "Iron Dome pro Ameriku" by vyslal zbraně do vesmíru, a to za velkou cenu

31. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Je to koncept ze studené války pro misi, jejíž hrozby a nástroje se již dávno změnily, píše Patrick Tucker. Je to koncept ze studené války pro misi, jejíž hrozby a nástroje se již dávno změnily,

Exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa k vytvoření "protiraketového štítu nové generace", který může "bránit své občany a kritickou infrastrukturu proti jakémukoliv cizímu leteckému útoku na vlast", je technicky a rozpočtově přinejlepším obtížný, říkají odborníci.

Jeden rozpor mezi snem a realitou se objevuje v názvu objednávky: "Iron Dome pro Ameriku". Vezmeme-li to doslova, naznačuje to použití protiraketového systému Iron Dome vyrobeného společnostmi Raytheon a Rafael a účinně použitého v nedávných konfliktech Izraelem. Ale Iron Dome je navržen tak, aby chránil města nebo zařízení před raketami a bezpilotními letouny s relativně krátkým dosahem, asi 50 mil. Vzhledem k terénu a geografii Spojených států by tento systém mohl být užitečný pro ochranu města, jako je například texaské El Paso, před raketovým útokem vycházejícím z Mexika, ale ničeho jiného.

"Každý systém Iron Dome může bránit oblast zhruba 150 čtverečních mil. Potřebovali bychom rozmístit více než 24 700 baterií Iron Dome k obraně 3,7 milionu čtverečních mil kontinentálních Spojených států. Při ceně 100 milionů dolarů za baterii by to bylo přibližně 2 470 000 000 000 dolarů – a tento systém za 2 470 bilionů dolarů by byl dobrý pouze proti relativně malým a pomalým zbraním, nikoli proti přilétajícím mezikontinentálním balistickým raketám", napsal loni jaderný analytik Joe Cirincione pro Defense One.

Zdá se však, že Trumpův rozkaz používá "Iron Dome" jako značku pro zcela odlišný druh systému – takový, který mimo jiné vynáší na oběžnou dráhu protiraketové zbraně.

Myšlenka vesmírných antiraket existuje od 60. let, kdy byl navržen Ballistic Missile Boost Intercept (BAMBI), ale nikdy nebyl postaven.

Tento koncept se znovu objevil v roce 1983 v rámci Strategické obranné iniciativy prezidenta Ronalda Reagana, s návrhem Brilliant Pebbles, který předjímal síť malých, autonomních satelitů navržených k ničení mezikontinentálních balistických raket. Tato myšlenka byla nakonec zrušena kvůli technologickým překážkám a také kvůli obavám z eskalace nákladů na umístění zbraní do vesmíru – ceny, kterou Rusko již ukázalo, že je ochotno zaplatit.

První Trumpova administrativa přišla s konceptem vesmírné zbraně v březnu 2018: paprsek neutrálních částic ve vesmíru. Ale nakonec tuto myšlenku odložila kvůli obrovskému množství energie potřebné ke zničení rakety směrovanou energií.

Tato myšlenka se stává proveditelnější s vesmírnými raketami, spíše než s lasery nebo částicemi – ale stále je to neuvěřitelně obtížné a drahé.

Laura Grego, vedoucí vědecká pracovnice Programu globální bezpečnosti při Unii znepokojených vědců, v úterý nazvala Trumpův nápad "fantazií".

"Iron Dome je navržen tak, aby ničil rakety krátkého doletu a dělostřelecké granáty, což je velmi odlišná hrozba než balistické rakety dlouhého doletu, které by byly namířeny na USA," řekla Grego. Zničení mezikontinentálních balistických raket vyžaduje "zcela odlišný a mnohem složitější systém," řekla a dodala, že protivníci by mohli vyvinout protiopatření, která by učinila obranný systém méně účinným.

Todd Harrison, vedoucí pracovník American Enterprise Institute, ve středu analyzoval finanční a logistické výzvy vesmírného antiraketového systému. Takový systém by vyžadoval překonání významných technických překážek, aby se "stovky satelitů dostaly na oběžnou dráhu" za "astronomické náklady", řekl Harrison.

A pokud by se protivníci zaměřili na satelity, mohli by ohrozit celou obrannou architekturu, řekl.

Rebeccah Heinrichs, vedoucí pracovnice Hudsonova institutu, nabídla podpůrnější perspektivu a pohlížela na exekutivní příkaz jako na "monumentální skok v politice". Řekla, že současný stav americké protiraketové obrany je "nedostatečný" vzhledem k pokroku v raketové technologii nepřátelských zemí. Místo toho, řekla, USA potřebují vrstvený systém protiraketové obrany, který zahrnuje vesmírné senzory a antirakety, aby "poskytly nezbytné pokrytí a účinnost" k ochraně vlasti.

Trump také volá po dalších antiraketách na zemi, což je mnohem jednodušší. A s dostatečnými schopnostmi sledování prostoru mohou být účinné i proti těm nejpokročilejším novým hypersonickým střelám. Vezměme si, jak se Ukrajině v září 2023 podařilo sestřelit jednu z ruských superraket nové generace pomocí baterie Patriot dodané USA.

Raketové hrozby jsou skutečné. Čína a Rusko vyvinuly novou generaci vysoce manévrovatelných hypersonických střel, které je velmi obtížné zničit – téměř nemožné s pozemními obrannými antiraketami útočícími ve střední části letové trajektorie, které USA mají a které byly navrženy k tomu, aby ničily konvenční mezikontinentální balistické rakety létající po předvídatelných drahách.

To je jeden z důvodů, proč Spojené státy již budují konstelaci satelitů na nízké oběžné dráze Země: aby pomohly sledovat a ničit tyto rakety.

