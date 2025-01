Donald Trump je proizraelský a proosadnický prezident

V Gaze panuje nejisté příměří: Co bude dál?

30. 1. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem byl uzavřen po nátlaku nově zvolené americké administrativy na Netanjahuovu vládu, která jeho realizaci systematicky sabotovala, jak vypovídají i izraelští činitelé. Faktor Trump nelze v této souvislosti podceňovat, neboť Bidenův kabinet dělal vše pro to, aby Netanjahua podpořil a vinu za kolaps rozhovorů svalil na Hamás. Nicméně Donald Trump je proslulý politický iluzionista podporovaný mocnými proizraelskými kruhy a klid zbraní nemusí mít dlouhého trvání. Nadto se zdá být vykoupen významnými ústupky Izraeli. Podle předního zastánce realismu v mezinárodních vztazích Johna Mearsheimera byla izraelská armáda prostě vyčerpaná a potřebovala oddych, což jí příměří poskytlo. Psáno pro slovenský deník Pravda

Vydrží vratké příměří?

Parametry aktuální dohody mezi Izraelem a Hamásem se nápadně podobají kritériím představeným Bidenovým Bílým domem na jaře loňského roku jako izraelský návrh na řešení krize v Gaze. Jenže na tento údajný izraelský koncept Netanjahuův kabinet na rozdíl od Hamásu nekývl. Washington prostě nevyvinul na Izrael patřičný nátlak, přestože veřejnosti tvrdil přesný opak.

Třífázové příměří znepřáteleným stranám a jejich garantům ukládá, aby od vzájemné výměny rukojmích, zajatců a vězňů doprovázené markantním zvýšením dodávek humanitární pomoci do Gazy přešli k trvalému míru a realizovali poválečný plán rozsáhlé obnovy a správy pásma. To bude ovšem problém, protože Netanjahuovi spojenci na ultrapravici chtějí obnovit totální válku v Gaze a Trump si nad vším myje ruce. Velkou neznámou zůstává, kdo by měl poválečné Gaze vládnout, což na Západě ilustruje pohrdání palestinskými ambicemi na sebeurčení, a to nejen v Gaze, ale i na Západním břehu.

Mezitím co v několika kolech probíhá výměna rukojmích, zajatců a vězňů, zdá se, jako by Hamás využíval příležitosti s předáváním rukojmích a zajatkyň k posílení veřejné image, když se prezentuje jako faktor, s nímž je nutno i nadále počítat. Rukojmí a zajatkyně, jež palestinští militanti zatím propustili, vypadaly na rozdíl od dříve propuštěných Palestinců z izraelských mučíren v dobré fyzické kondici, ačkoliv musely vytrpět obrovské psychické trauma.

Netanjahuova vláda přitom od samého začátku jejího tažení v Gaze jako jeden ze svých cílů deklarovala zničení Hamásu. To se jí navzdory zdrcující přesile umocněné nevídanou americkou zbrojní injekcí zjevně nepodařilo.

Pozornost se ve velkém upíná na osud propuštěných izraelských rukojmích, a méně už směrem k propouštěným Palestincům, jichž je násobně více. Ačkoli se v souvislosti s Palestinci v izraelských věznicích hovoří o teroristech a usvědčených vrazích, někteří z nich se sice mohli dopustit reálných zločinů, ale odseděli si dlouhý trest a budou deportováni; další byli odsouzeni na základě pochybných justičních procedur, třeba jen kvůli příslušnosti k palestinskému hnutí odporu, jež Izrael považuje za teroristy. Tisíce Palestinců jsou však v izraelských žalářích dlouhodobě drženy v tzv. detenční vazbě bez řádného obvinění a soudního přelíčení a mezi nimi jsou stovky dětí.

Donald Trump je proizraelský a proosadnický prezident

Nicméně Netanjahuův kabinet a izraelští náboženští fanatikové si mohou gratulovat k nastupující Trumpově vládě. Ta už Izraeli učinila první ústupky. Donald Trump se též musí revanšovat svým donorům, jako je Miriam Adelson, kteří do jeho kampaně napumpovali stamiliony dolarů. Není vyloučeno, že Trumpův Bílý dům nakonec posvětí izraelskou anexi Západního břehu.

Trumpova vláda promptně zrušila Bidenovy sankce uvalené na teroristické násilníky ze Západního břehu, a jako náhodou v tutéž dobu vypukly pogromy nelegálních izraelských osadníků proti Palestincům na Západním břehu a zintenzivnily se destruktivní operace izraelské armády (IDF), příkladně v Džanínu. Trumpův kabinet dále zrušil pozastavení zásilky bomb, vážících přes 900 kilogramů, z května minulého roku, čímž dal Tel Avivu najevo, že to myslí s jeho vojenskou podporou vážně, kdyby se Netanjahu rozhodl boje v pásmu obnovit poté, co by usoudil, že Hamás dohodu porušil. Trumpův dům na rozdíl od Bidenovy vlády odhodil cynické fráze a pokryteckou rétoriku o “řádu stojícím na pravidlech” a “západních hodnotách” a otevřeně hovoří o cílech americké zahraniční politiky bez příkras

Trumpova iniciativa na vystěhování Palestinců z Gazy do Egypta a Jordánska nevychází z jeho hlavy, neboť s obdobným plánem přišla už Bidenova vláda. Washington v prvních dnech totální izraelské války proti Gaze tlačil na Egypt, aby akceptoval masový exodus Palestinců na egyptské území. Neúspěšně. Prakticky s týmž návrhem v říjnu roku 2023 koketovala česká diplomacie, aniž by vypuklo spravedlivé pobouření.

Trumpův kriminální nápad etnicky vystěhovat Palestince z Gazy - pokud bude vůbec proveden vzhledem k jeho proslulé nevypočitatelnosti, musíme zasadit do širšího kontextu trumpovských mafiánských ambicí prosadit si nátlakem svou i jinde, potencionálně obsazením Grónska nebo Panamského průplavu. Případný odsun Palestinců představuje značné geopolitické riziko mající potenciál destabilizovat blízkovýchodní region, takže záleží pouze na (i)racionalitě Trumpova týmu, jak se k tomuto problému postaví.

0