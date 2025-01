BBC: Izrael nepouští zraněné a nemocné děti z Gazy do nemocnic v zahraničí, jak požaduje WHO

31. 1. 2025

Moderátor, BBC Radio 4, pořad PM, čtvrtek 30. ledna 2025, 17 hodin: Ve čtvrtek došlo k nejnovějšímu propouštění rukojmích z Gazy a palestinských vězňů z izraelských věznic. V Chán Júnisu se odehrály chaotické scény, kdy davy obklíčily ozbrojené bojovníky Hamásu a Islámského džihádu, kteří se snažili rukojmí eskortovat k Červenému kříži. V poslední hodině dorazily autobusy s palestinskými vězni do Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Na Západním břehu Jordánu je takto vítají jásající davy. Ale zatímco příměří přináší výsledky v podobě výměny rukojmích a vězňů, Světová zdravotnická organizace doufá, že povede k něčemu jinému. Evakuaci pacientů z Gazy, lidí, kteří potřebují lékařskou péči v zahraničí, tisíce lidí potřebují péči, kterou nelze poskytnout uvnitř Gazy. A zatímco po říjnu 2023 došlo k několika tisícům lékařských evakuací, loni se tempo zpomalilo jen na několik stovek. Mluvil jsem s doktorem Rikem Peeperkornem ze Světové zdravotnické organizace , je to zástupce pro okupované palestinské území. Ve čtvrtek došlo k nejnovějšímu propouštění rukojmích z Gazy a palestinských vězňů z izraelských věznic. V Chán Júnisu se odehrály chaotické scény, kdy davy obklíčily ozbrojené bojovníky Hamásu a Islámského džihádu, kteří se snažili rukojmí eskortovat k Červenému kříži. V poslední hodině dorazily autobusy s palestinskými vězni do Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Na Západním břehu Jordánu je takto vítají jásající davy. Ale zatímco příměří přináší výsledky v podobě výměny rukojmích a vězňů, Světová zdravotnická organizace doufá, že povede k něčemu jinému. Evakuaci pacientů z Gazy, lidí, kteří potřebují lékařskou péči v zahraničí, tisíce lidí potřebují péči, kterou nelze poskytnout uvnitř Gazy. A zatímco po říjnu 2023 došlo k několika tisícům lékařských evakuací, loni se tempo zpomalilo jen na několik stovek. Mluvil jsem s doktorem Rikem Peeperkornem ze Světové zdravotnické organizace , je to zástupce pro okupované palestinské území.



Dr. Rik Peeperkorn: Podle našich odhadů potřebuje v současné době v Gaze lékařskou evakuaci 12 000 až 14 000 pacientů. Zhruba polovina z toho, pravděpodobně o něco méně než polovina, souvisí s válečnými zraněními. Jsou tam vážná traumatická zranění. Vezměme například všechny amputace, včetně mnoha dětí. Ale také poranění páteře, těžké popáleniny a tak dále, budeme potřebovat několik operací, abychom u nich mohli pokračovat. Pak další oblasti, které jsou samozřejmě oblasti, o nichž se mluvilo vždy, když v Gaze nebyla válka. Týká se to rakoviny a také kongenitálních anomálií, kardiovaskulárních onemocnění atd.







Moderátor: O jakých zraněních u dětí hovoříme? Jak důležité je, aby se jim dostalo lékařské péče mimo Gazu?





Dr. Rik Peeperkorn: Od doby, kdy byl přechod Rafáh uzavřen 6. května 2024, pouze 484 pacientů dostalo povolení odjet, a z toho více než polovina byly děti, přesněji 276 pacientů. Největší skupinu tvoří úrazy, a to 32 %. Rakovina, onkologie, 21 % a vrozené vady v 19 %. Pak tam byly některé prodloužené tzv. mnohočetné poruchy, některé nemoci krve, menší skupiny.





Moderátor: Co je překážkou pro to, aby se velmi, velmi nemocní lidé dostali z Gazy ven k řádnému lékařskému ošetření v zařízení, které není ve válečné zóně?





Dr. Rik Peeperkorn: Lékařská evakuace je pomalá a zůstává velmi pomalým a složitým procesem, příliš složitým, má kritický dopad na pacienty, kteří si nemohou dovolit čekat. Je tedy naléhavě nutné zvýšit míru schvalování lékařských evakuací pro pacienty a jejich doprovod. Včetně toho, že nikdy nemůže dojít k odmítnutí dětských pacientů a uvedu příklad. Za období od konce listopadu 2024 do konce prosince 2024 bylo Světovou zdravotnickou organizací WHO podáno 1200 žádostí o lékařskou evakuaci a pouze zlomek z nich, pouze 29 případů, 2,4 %, obdrželo schválení k léčbě v zahraničí. A z toho 12 pacientů, 99 dětí, bylo schváleno k vycestování bez doprovodu, což ale brání jejich odjezdu, protože k cestě s nimi potřebujete opatrovníka. Takže toto povolení je rozhodně problém.





Moderátor: Zajímalo by mě, jaký argument Izrael použil při odepření bezpečnostní prověrky dítěti, které chce WHO evakuovat. Ale problém je asi kolem toho doprovodu. Je to tak, že to jen ten sporný bod? A jaký je argument Izraele při odepření bezpečnostní prověrky?





Dr. Rik Peeperkorn: Nám nebyl sdělen žádný důvod. Vím, že žernský dospělý doprovod, starší ženský doprovod, ty byly také odmítnuty atd. A samozřejmě neznáme ty důvody, které nejsou zveřejněny. Podle nás si myslíme, že konkrétně i s dětmi je třeba přestat a je třeba tuto záležitost zcela vhodně usnadnit. Musíme usnadnit záležitost, že pro všechny.

