Sebevražedná migrační politika pana Merze

31. 1. 2025 / Boris Cvek

Podle článku na Seznamu chce pan Merz, kandidát CDU-CSU na kancléře, zavřít německé hranice a udělat konec s migrační politickou Angely Merkel. Zopakujme si, co udělala Merkel. Maďarsko bylo plné uprchlíků a nevědělo si s nimi rady. Merkel tedy otevřela hranice Německa, aby pomohla Maďarsku a následně i ostatním zemím.

Nyní s tím má být konec. Merz chce po vzoru Trumpa zavřít hranice hned v první den, kdy nastoupí k moci. Co by to znamenalo? Určitě konec Schengenu a dost možná i konec Unie. Hranice se zavřou všude, krajně pravicová hysterie ovládne Unii. Jižní státy v tom zůstanou bez pomoci. Ostatně Česko může taky velmi citelně pocítit následky toho, co je to vlastně ta suverenita, kterou pořád dokola omílá.

Jenže pokud pan Merz chce zavírat jako kancléř hranice, kde vezme podporu, aby se stal kancléřem? Jednobarevná většinová vláda CDU-CSU je mimo realitu. Jediný, kdo by ho v tomhle jeho plánu podpořil, je AfD. Problém je v tom, že to, že demokratické politické strany zvedají téma migrace, AfD posiluje. Ne migrace sama, ale její tematizování v kampani. A je to logické. AfD může říci: vidíte, ostatní nám dávají za pravdu, volte nás!

Mnozí si od pana Merze slibovali, že Německo konečně zaujme zásadový postoj k Ukrajině. Zdá se ovšem, že křesťanskodemokratický kandidát na kancléře má zcela jinou prioritu, totiž fakticky zničit Schengen a v důsledku zřejmě i začít proces definitivního rozkladu EU v nástupu krajní pravice a jejích fantasmagorií. Ještě jednou: je jeho migrační politika lež, nebo chce opravdu vládnout s AfD?

Pokud se stane migrace tím hlavním tématem v EU, sobecké zájmy států převládnou, krajní pravice bude růst a EU se rozpadne. Nic se Putinovi nemůže líbit více. Oproti Merzovi je Scholz, pokud jde o faktické prosazování ruských zájmů, naprostý břídil.

Osobně souhlasím s tím, že migrace je zásadní téma, ale můžeme se podívat do Británie, že jednoduchá řešení neexistují. Cílem by nemělo být kvůli migraci spáchat bolestnou a strašlivou sebevraždu demokracie. V USA budeme moci vidět, jak se daří Trumpovi v jeho tvrdé politice proti migraci, která zřejmě povede k mnoha nezamýšleným důsledkům, které mohou USA jako stát i demokracii velmi poškodit.

Připomeňme, že podle exit polls jenom pro dvanáct procent voličů v USA byla migrace nejdůležitějším tématem prezidentských voleb 2024. Mnohem důležitější byla ekonomika se 32 procenty (81 procent těchto voličů volila Trumpa) a stav demokracie se 34 procenty (80 procent těchto voličů volilo Harris).







Článek na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kdyz-nezavreme-hranice-my-udelaji-to-nackove-merz-zabouchl-za-erou-merkelove-269178













