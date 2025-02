Němci protestují proti šéfovi strany, který prosadil návrh zákona o migraci podporovaný krajní pravicí

3. 2. 2025

Rozhněvaná shromáždění v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, v Hamburku, v Lipsku a v Mnichově obviňují Friedricha Merze ze spolupráce s AfD



Desetitisíce lidí v neděli v Německu demonstrovaly na protest proti rozhodnutí lídra středopravicové strany - a favorita blížících se voleb - poslat do parlamentu návrhy přísných migračních pravidel, které podpořila krajně pravicová strana.



Rozhněvaní protestující v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Hamburku, Lipsku a Mnichově uvedli, že Friedrich Merz a jeho křesťanští demokraté (CDU) porušili nepsaný postnacistický slib všech demokratických stran v Německu, že nikdy nebudou v parlamentu schvalovat žádná pravidla nebo usnesení s podporou krajně pravicových, nacionalistických stran, jako je Alternative für Deutschland (AfD).

Podle odhadů policie se shromáždění v Berlíně zúčastnilo 160 000 lidí. Organizátoři odhadli účast na 200 000 lidí.

Stovky protestujících dočasně zablokovaly kanceláře CDU v různých městech. V Kolíně nad Rýnem protestovalo na 350 lidí na lodích na Rýně, informovala německá tisková agentura dpa. Lodě se seřadily před panoramatem města a protestující na nich drželi transparenty s hesly jako „Žádný rasismus“ nebo „Za demokracii a rozmanitost“.



Merz ve středu navrhl v parlamentu nezávazný návrh, který vyzývá Německo, aby na svých hranicích vracelo mnohem více lidí. Jedna z rezolucí těsně prošla díky podpoře AfD.



Merz byl odhodlán ukázat odhodlání své středopravicové aliance, jejíž součástí je také pouze bavorská Křesťanskosociální unie, omezit neregulérní migraci po smrtícím útoku nožem z minulého měsíce, z něhož je podezřelý odmítnutý žadatel o azyl.



V pátek však německý parlament těsně zamítl návrh zákona požadující přísnější pravidla pro migraci, který riskoval, že se stane prvním návrhem zákona, který projde díky krajně pravicové straně. Přesto se stal ohniskem polemiky o postoji ke krajní pravici favorita spolkových voleb, které se konají tento měsíc.



Merz byl obviněn protestujícími a politiky z levice, že porušuje tabu a ohrožuje „protipožární zeď" mainstreamových stran proti AfD. Merz pak prohlásil, že jeho postoj se nemění a že se stranou nespolupracoval a spolupracovat nebude.



Podle průzkumů vede v předvolebních průzkumech aliance CDU/CSU, která návrh a zákon o migraci předložila, s přibližně 30% podporou, AfD je druhá s přibližně 20% a sociální demokraté a Zelení jsou níže.



Merz zřejmě doufá, že získá podporu tím, že aliance bude vypadat rozhodně při prosazování tvrdšího přístupu k migraci a zároveň otupí přitažlivost protiimigrační AfD a vládní strany - které tvrdí, že pro řešení této otázky již udělaly mnoho - budou vypadat, že nejsou v kontaktu s obavami Němců.



Dvanáct let stará AfD se poprvé dostala do národního parlamentu v roce 2017 a těžila z rozhodnutí tehdejší kancléřky Angely Merkelové, která o dva roky dříve povolila vstup velkého počtu lidí do země.





Před rokem také statisíce lidí protestovaly na několikatýdenních shromážděních po celém Německu proti vzestupu krajní pravice a údajným plánům na deportaci milionů žadatelů o azyl, včetně některých, kteří mají německé pasy.







