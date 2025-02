Německo: CDU chce po převzetí vlády rychle zavést (kontroverzní) změny

5. 2. 2025

čas čtení 5 minut





CDU chce po převzetí vlády rychle zavést změny. Strana se v pondělí rozhodla přijmout „okamžitý program“ na období těsně po volbách.







S ohledem na spolkové volby za tři týdny dal stranický šéf Friedrich Merz „záruku“ změn v případě svého kancléřství.







"Dávám voličům v Německu záruku, že dojde ke skutečnému obratu v hospodářské politice a azylové politice," řekl pro Bild am Sonntag kandidát CDU na kancléře.







"Potřebujeme změnu politiky v Německu." CDU v návrhu usnesení k „okamžitému programu“ slibuje realizovat Merzův kontroverzní pětibodový plán ihned po převzetí vlády.

Akci pravděpodobně doprovází protesty. Proti spolupráci mezi Unií a AfD chtějí demonstrovat organizace jako Fridays for Future a Together Against the Right, havarijní program se zaměřením na ekonomiku a bezpečnost







„Náš nouzový program pro prosperitu a bezpečnost“ byl zaslán stranickému vedení CDU v sobotu večer. Je rozdělen do dvou tematických celků a obsahuje zhuštěné podstatné části volebního programu CDU.