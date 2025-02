Nejenže Česká televize šíří kriminální izraelskou propagandu o Gaze, nyní ve vysílání nechává popírat globální oteplování jako problém

4. 2. 2025

čas čtení < 1 minuta

A Češi, nemajíce přístup k objektivním, profesionálním informacím, těm nesmyslům v ČT věří...

Režisér a fosilní lobbyista kážou bludy o klimatu ve veřejnoprávní televizi proč? To je jako kdyby mě někdo pozval do debaty o tom, co astronomii přináší James Webb Telescope 😀



Jen někteří lidé neumí říct, že něco není jejich obor. I když to by měla vědět spíš @CzechTV. https://t.co/zQZIC8etNG