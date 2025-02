Donald Trump a mexická prezidentka oznámili měsíční pauzu v zavedení amerických cel

3. 2. 2025

čas čtení 2 minuty





Claudia Sheinbaumová prohlásila, že v rámci dohody o odvrácení hrozby cel souhlasila s vysláním 10 000 vojáků na americkou hranici, aby „zabránili obchodu s drogami"





Americký prezident Donald Trump a jeho mexický protějšek Claudia Sheinbaumová oznámili měsíční „pauzu“ v hrozících amerických clech poté, co Sheinbaumová popsala jejich „dobrý rozhovor“.



Americký prezident o víkendu narušil vztahy mezi oběma zeměmi, když oznámil zavedení 25 % cel a obvinil Sheinbaumové administrativu, že se údajně zapojila do „nepřijatelného spojenectví“ s mexickými zločineckými skupinami.

Americký prezident Donald Trump a jeho mexický protějšek Claudia Sheinbaumová oznámili měsíční „pauzu“ v hrozících amerických clech poté, co Sheinbaumová popsala jejich „dobrý rozhovor“.Americký prezident o víkendu narušil vztahy mezi oběma zeměmi, když oznámil zavedení 25 % cel a obvinil Sheinbaumové administrativu, že se údajně zapojila do „nepřijatelného spojenectví“ s mexickými zločineckými skupinami.





Mexická prezidentka toto pomlouvačné obvinění odmítla, v pondělí ráno však hovořila mírněji, když oznámila „řadu dohod“ s Trumpem.

Trump se ve svém prohlášení o pozastavení cel nezmínil o zbraních vyrobených v USA.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

332

Mexiko souhlasí s vysláním 10 000 příslušníků své národní gardy, „aby zabránili pašování drog z Mexika do USA, zejména fentanylu“. USA na oplátku souhlasily, že se budou snažit zabránit tomu, aby přes hranice do Mexika pronikaly vysoce účinné zbraně. Cla - která měla vstoupit v platnost v úterý - budou v důsledku toho na jeden měsíc pozastavena, dodala Sheinbaumová.Trump dohodu krátce poté potvrdil na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že s Sheinbaumovou vedl „velmi přátelský rozhovor“ a že souhlasila s okamžitým dodáním 10 000 mexických vojáků na hranici mezi Mexikem a USA. Uvedl, že budou „speciálně určeni k zastavení přílivu fentanylu a nelegálních migrantů do naší země“.Uvedl, že cla budou na měsíc pozastavena během jednání, na nichž se budou podílet vysocí mexičtí představitelé, americký ministr zahraničí Marco Rubio, americký ministr financí Scott Bessent a americký ministr obchodu Howard Lutnick. „Těším se, že se těchto jednání budu účastnit společně s prezidentlou Sheinbauovou, protože se snažíme dosáhnout „dohody“ mezi našimi dvěma zeměmi,“ dodal.Na své každodenní tiskové konferenci v Mexico City Sheinbaumová novinářům řekla, že na konci 30-45minutového rozhovoru s Trumpem s ním zažertovala, že by ráda viděla pozastavení cel „navždy“. Měsíční odklad však podle ní představuje dobrou dohodu a dohodu vykreslila jako výhru pro obě strany.„V Mexiku máme raketomety, které přicházejí z USA nelegálně... Jak se mohou tyto vysoce výkonné zbraně dostávat do Mexika z USA?“ uvedla Sheinbaumová a ocenila Trumpův zjevný závazek bojovat proti pašování zbraní, který je součástí dohody.