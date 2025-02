Další možné zábory půdy pro Trumpa

5. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty



Ach, Spojené státy! Ten věčný rozmazlený adolescent, který chce všechno, sní všechno, spotřebuje všechno a ještě si po tom všem říhne přímo do tváře světa. Už si vzali polovinu Mexika, přivlastnili si Portoriko, roztáhli své chapadla na Havaj. Ale zastaví se někdy? Samozřejmě že ne! Impérium nezná brzdu. Donald Trump jen postupuje dál. Teď se nenasytné oči Ameriky obracejí na sever, na jih, kamkoli, kde ještě nevlaje její hvězdnatý prapor. Ach, Spojené státy! Ten věčný rozmazlený adolescent, který chce všechno, sní všechno, spotřebuje všechno a ještě si po tom všem říhne přímo do tváře světa. Už si vzali polovinu Mexika, přivlastnili si Portoriko, roztáhli své chapadla na Havaj. Ale zastaví se někdy? Samozřejmě že ne! Impérium nezná brzdu. Donald Trump jen postupuje dál. Teď se nenasytné oči Ameriky obracejí na sever, na jih, kamkoli, kde ještě nevlaje její hvězdnatý prapor.



Kanada? Jasan, ta už jim patří dávno, jen to není oficiální. Stačí tvrdší zima, politická krize – a hotovo! Spustí se „iniciativa strategické integrace“ a Kanaďané, tak zdvořilí, jak jsou, nakonec přikývnou, aniž by si toho všimli. Washington prohlásí, že je to pro dobro obchodu, bezpečnosti a svobody. Ach, svoboda! Vždy se hodí jako záminka, když je třeba sáhnout do cizí kapsy (nebo suverenity). A samozřejmě, aby se tato jednota oslavila, přímo v srdci Toronta vyroste Trump Hotel, kde si miliardáři mohou odpočinout po dalším vydařeném dni globálního pohlcování.



A Grónsko? Trump ho chtěl koupit už v roce 2019. Jako by to byla jen další reality-show vila. Dánsko se tomu smálo, považovalo to za vtip. Ale impérium nikdy nezapomene na svůj chtíč. Brzy se objeví „Plán rozvoje Arktidy“ a než se nadějeme, budou tam vojenské základny, McDonald's, Trump Resorts a americké vlajky třepotající se uprostřed ledu.



Panamský průplav? Ten už jim patřil po desetiletí, ale vrátili ho Panamcům, jako když půjčíte hračku a pak zjistíte, že vám chybí. Možná brzy zjistí, že tamní demokracie potřebuje „humanitární zásah“. Najednou se objeví malý puč, „spontánní“ revoluce – a hotovo! Průplav je zpátky v rukou Ameriky – samozřejmě pro světový mír. A jako symbol triumfu bude u průplavu stát luxusní Trump Hotel, kde si elita vychutná výhled na neustálý proud novodobých koloniálních lodí.





A Gaza? No jistě! Zničená země je ideálním místem pro „rekonstrukci“ ve jménu míru a bezpečnosti. Za pár let budou ruiny pokryty zářivými mrakodrapy a vojenskými základnami a lidé se naučí milovat demokracii tak, jak to Washington vyžaduje – na kolenou. Kde jsou trosky, tam je příležitost – a Amerika nikdy nenechá příležitost bez povšimnutí. A pro ty, kteří přežijí, se na břehu Středozemního moře zaskví velkolepá Trump Tower, jako symbol znovuzrození kapitalismu z popela války.A proč se zastavovat tady? Kdo další se může objevit na americkém nákupním seznamu? Amazonie? Koneckonců, „Brazilci se o ni neumějí postarat“ – to už jsme slyšeli. Nebo Antarktida? Tolik skrytých zdrojů, tolik ledu, který se dá roztavit a přeměnit v Coca-Colu. A co Nový Zéland? Třeba se z něj stane 51. stát. Australané nebudou moc protestovat – impérium má vždy své pochlebovače. A aby se to stalo oficiálním, přímo v Aucklandu vyroste exkluzivní Trump Golf Club.A co takhle Vatikán? No jistě! Duchovní centrum křesťanství by se mohlo proměnit ve světové kasino víry. Trump by přebudoval Sixtinskou kapli na luxusní hotel a otevřel tam první nebeské golfové hřiště. „Boží dílo s pěti hvězdičkami!“ zněl by slogan.Paříž? Eiffelova věž se přímo nabízí jako Trump Tower Paris. Přemalovaná na zlatou, s obří světelnou reklamou TRUMP nahoře, viditelnou až z Londýna. Louvre? To se přece dá privatizovat! A Mona Lisa? Místo ní se v hlavním sále objeví obrovský portrét Donalda ve zlatém rámu.Machu Picchu? Kdo by odolal výhledu na Andské hory z panoramatické terasy Trump Resort Machu Picchu? Inkům už to k ničemu není, a co je pár posvátných ruin proti možnosti vybudovat luxusní kasina na vrcholcích hor?A nakonec Severní Korea. Když už se Amerika tolik zajímá o demokracii, proč by neosvobodila i Pchjongjang? Kim Jong-un by dostal nabídku na zlatý exil na Floridě a hlavní třída by se přejmenovala na Trump Avenue. První severokorejský McDonald's by se slavnostně otevřel na Rudém náměstí, a pokud by se dobře dařilo, rovnou by postavili Trump Tower Pyongyang s exkluzivním kasinem pro stranické kádry.