Saúdská Arábie navzdory Trumpově žádosti zvýšila cenu své ropy

7. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Saúdská Arábie dosud nereagovala na výzvy Donalda Trumpa ke zvýšení produkce, aby se výrazně snížily světové ceny ropy. Sleduje své vlastní zájmy a dokonce se rozhodla zvýšit nabídky pro evropské a asijské kupce. Saúdská Arábie dosud nereagovala na výzvy Donalda Trumpa ke zvýšení produkce, aby se výrazně snížily světové ceny ropy. Sleduje své vlastní zájmy a dokonce se rozhodla zvýšit nabídky pro evropské a asijské kupce.

Cena ropy Arab Light, hlavní třídy dodávané do Asie, se od března zvýší o 2,4 dolaru za barel, což je nejvyšší nárůst od srpna 2022, kdy se ropa Brent, hlavní světový benchmark, obchodovala kolem 100 dolarů za barel po skoku způsobeném ruskou invazí na Ukrajinu. V důsledku toho bude Arab Light o 3,9 dolaru za barel dražší než ropný koš Omán/Dubaj.

Pro evropské společnosti, které se rozhodnou koupit saúdskou ropu s dodáním v březnu, státní společnost zvyšuje cenu o 3,2 dolaru za barel. Pro kupce ze Spojených států však bude růst velmi malý - 0,1-0,3 dolaru za barel.

Po zprávě Saudi Aramco se ceny ropy dostaly z poklesu do růstu: do 17:00 moskevského času Brent a americká WTI přidaly asi 0,4 % na 75 dolaru, respektive 71,4 dolaru za barel. Trh jako celek je zatím pod tlakem negativních očekávání v souvislosti s obchodní válkou, kterou Trump hrozí rozpoutat a která může vést ke zpomalení globálního ekonomického růstu. Již uvalil 10 % cla na dovoz z Číny (na což reagovala prohlášením o svém záměru uvalit cla na americké uhlí, LNG, ropu, zemědělské stroje a automobily od 10. února). Kromě toho Trump stanovil 25 % sazby na dovoz z Mexika a Číny, ale po jednáních s vůdci těchto zemí souhlasil s odložením jejich vstupu v platnost o měsíc.

Objevily se také zprávy, že Trump nařídil své administrativě, aby zvýšila ekonomický tlak na Írán. To však nezastavilo pokles cen, poznamenal analytik ING Warren Patterson, protože prozatím se trh zaměřuje "na situaci s cly, která bude pravděpodobně diktovat sentiment po většinu letošního roku".

Koncem ledna Trump ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl, že požádá Saúdskou Arábii a OPEC, aby snížily cenu ropy, a divil se, proč "to neudělali před volbami" ve Spojených státech. Saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán se stal prvním zahraničním lídrem, se kterým Trump po nástupu do úřadu telefonicky hovořil. Saúdská Arábie má být také jednou z prvních zemí, které Trump navštíví, a má v úmyslu osobně diskutovat o ropné otázce v Rijádu, uvedl The Wall Street Journal.

Nicméně Saúdové, kteří mají volnou kapacitu produkce ropy téměř 3 miliony barelů denně, mají své vlastní zájmy na trhu s ropou a jsou připraveni omezit produkci, aby zabránili znatelnému poklesu cen. Království podle MMF může mít rozpočet bez deficitu pouze tehdy, pokud cena ropy bude 96,2 dolarů za barel. A přestože je Rijád schopen žít se schodkem, nechce přijít o významné příjmy. Zástupci vlády informovali Washington, že nejsou připraveni spěchat se zvyšováním produkce, napsal WSJ.

Zdroj v ruštině: ZDE

0