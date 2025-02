Zelenskyj oznámil smrt více než 45 000 ukrajinských vojáků a zranění téměř 400 000

7. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Od začátku totální války s Ruskem bylo zabito 45 100 ukrajinských vojáků a počet zraněných dosáhl 390 tisíc, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Přesná čísla jsou pro nás velmi důležitá... Upřesním: počet zranění je větší než počet zraněných, protože jsou lidé, kteří byli zraněni a pak se vrátili na bojiště a byli znovu zraněni," řekl Zelenskyj v rozhovoru s britským novinářem Piersem Morganem.

Ruské ztráty přitom podle Zelenského činí asi 350 tisíc zabitých, dalších 50-70 tisíc je považováno za pohřešované a 600-700 tisíc bylo zraněno. "Poměr je jedna ku dvěma, protože polní medicína je slabší než ta naše a raněné nepřivážejí zpět, pokud je člověk zraněn na bojišti, tak tam zůstane," vysvětlil Zelenskyj. Na začátku prosince hovořil o 43 tisících mrtvých ukrajinských vojácích a 370 tisících případech zranění. Poté Zelenskij poznamenal, že v ukrajinské armádě se do služby vrací asi 50 % raněných. V té době podle něj ruské ztráty činily více než 750 tisíc lidí - 198 tisíc zabitých a více než 550 tisíc zraněných. Podle projektu UA Losss, který na základě otevřených údajů odhaduje počet zabitých vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, bylo od 24. února 2022 do dnešního dne zabito 63 584 vojáků. V Rusku se novinářům a dobrovolníkům podařilo z veřejných zdrojů zjistit jména nejméně 91 059 ruských vojáků, kteří zemřeli během invaze na Ukrajinu.

Západní zpravodajské služby odhadují ztráty Ruska i Ukrajiny na stovky tisíc mrtvých a raněných. Podle Pentagonu činily do listopadu celkové ztráty Ruska 615 tisíc: 115 tisíc zabitých a 500 tisíc zraněných. Britské ministerstvo obrany odhadlo celkové ztráty ruské armády na 610 tisíc lidí, z toho 200 tisíc zabitých a 400 tisíc zraněných. To převyšuje všechny ruské vojenské ztráty v konfliktech od roku 1945, zdůraznil The Economist.

V červnu loňského roku ruský prezident Vladimir Putin oznámil ztráty ozbrojených sil Ukrajiny a porovnal je s ruskými. Z jeho slov vyplývalo, že během 27 měsíců války Rusko ztratilo asi 135 tisíc mrtvých.

