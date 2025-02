Trumpova administrativa sníží financování lékařského výzkumu o miliardy dolarů

9. 2. 2025

čas čtení 2 minuty





Americké Národní ústavy zdraví uvedly, že ztráta 4 miliard dolarů se dotkne „nepřímého“ financování budov, vybavení a zaměstnanců





Trumpova administrativa snižuje miliardy dolarů na financování lékařského výzkumu pro univerzity, nemocnice a další vědecké instituce tím, že jim sníží částku, kterou dostávají na související náklady na podporu tohoto výzkumu.



Národní ústavy zdraví (NIH) uvedly, že snižují částku „nepřímého" financování lékařského výzkumu, která jde institucím, což sníží výdaje o 4 miliardy dolarů ročně.





Na související náklady, jako jsou budovy, vybavení a podpůrný personál, bude povolen limit 15 % grantů udělených institucím. To je výrazné snížení oproti tomu, co bylo dříve povoleno v rámci grantového systému NIH.



„Spojené státy by měly mít nejlepší lékařský výzkum na světě,“ uvedly NIH v pátečním prohlášení. „Je proto nezbytné zajistit, aby co nejvíce finančních prostředků šlo na přímé náklady na vědecký výzkum, a nikoli na správní režii.“



Ve finančním roce 2023 šlo 9 miliard dolarů z 35 miliard udělených grantů na pokrytí režijních nákladů, uvedly NIH a dodaly, že nová sazba bude více odpovídat požadavkům soukromých nadací.



Tento krok uvítali příznivci Trumpovy snahy o snížení vládních výdajů. „Ministerstvo vládní efektivity“, v jehož čele stojí miliardář a Trumpův příznivec Elon Musk, snížení financování uvítalo a na Twitteru uvedlo, že jde o ‚úžasnou práci‘ NIH.



Vědci však varovali, že snížení ohrozí životně důležitý lékařský výzkum. „Je to jasný způsob, jak ochromit život zachraňující výzkum a inovace,“ řekl Matt Owens, prezident Rady pro vládní vztahy, která zastupuje univerzity a akademická lékařská centra. „Úhrada zařízení a administrativních výdajů je nedílnou součástí celkových nákladů na provádění výzkumu světové úrovně.



„Konkurenti Ameriky si tuto ránu, kterou si Američané způsobili sami, vychutnají. Naléhavě žádáme vedoucí představitele NIH, aby tuto nebezpečnou politiku zrušili dříve, než její škody pocítí Američané.“



Demokraté rovněž kritizovali toto rozhodnutí, které následuje po širším zmrazení některých výzkumných grantů, jež zavedla Trumpova administrativa.



Dopad snížení financování „nebude nic jiného než katastrofa pro tolik život zachraňujícího výzkumu, na který pacienti a rodiny spoléhají“, uvedla demokratická senátorka Patty Murrayová.





„Nemocné děti možná nedostanou léčbu, kterou potřebují. Klinické studie mohou být náhle ukončeny, což může mít nebezpečné následky. To, že Elon Musk nerozumí nepřímým nákladům, neznamená, že by za to Američané měli platit svými životy.“







Zdroj v angličtině ZDE

