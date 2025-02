Channel 4 News: Katastrofa v důsledku Trumpova rozhodnutí zlikvidovat americkou humanitární pomoc

7. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 7. února 2025, 19 hodin:



Prezident Trump vyzval k úplnému zrušení americké Agentury pro mezinárodní rozvoj, která je hlavním poskytovatelem humanitární pomoci ze strany americké vlády, a obvinil ji z údajných podvodů a korupce. Tisíce zaměstnanců dnes dostaly časově neomezenou nebo administrativní dovolenou, to vše je součástí plánů Elona Muska na přebudování federální vlády. Humanitární organizace však varovaly, že v případě zastavení financování budou umírat lidé, zatímco demokraté se obávají že si Trump přisvojuje pravomoci, které nemá. Kieran Moody přináší tuto reportáž:



Reportér: Co spojuje tento útulek na východní Ukrajině s touto klinikou na HIV v Kapském Městě? Spojuje to také tuto nemocnici v Thajsku pro uprchlíky z Myanmaru s tímto aktivistou za lidská práva. Je to USAID, americká vládní agentura, která poskytovala humanitární pomoc po celém světě. Její rozpočet se však stal terčem kritiky ze strany nového šéfa Elona Muska, který snížil náklady, a její financování bylo zmrazeno a zaměstnanci byli propuštěni nebo postaveni mimo službu. Proč? Protože podle Bílého domu je tato humanitární agentura součástí "levicové" agendy.





Trumpova mluvčí: „To jsou některé z šílených priorit, na které tato organizace utrácí peníze. 1,5 milionu dolarů na podporu DEI na pracovištích v Srbsku, 70 000 na produkci muzikálu o DEI v Irsku. 47 000 na transgenderovou operu v Kolumbii, 32 000 na transgenderový komiks v Peru“.





Reportér: Ale... Pokud se jedná o snižování nákladů ve státní správě, pak tyto právě zmíněné programy představují méně než 2 000 000 dolarů. To je 0,005 % rozpočtu USAID a rozpočet USAID ve výši 43 miliard dolarů je sám o sobě pouhých 0,7 % celkových, federálních výdajů, které činí 6,3 bilionu dolarů. Zprávy naznačují, že počet zaměstnanců USAID bude o dnešní půlnoci snížen z více než 10 000 na pouhých 611 nezbytných pracovníků a budou postiženy klíčové projekty. Co se stane s plány v oblasti mateřství a sexuálního zdraví v Afghánistánu, Pákistánu a Bangladéši nebo s prezidentovým plánem nouzové pomoci PEPFAR, který jen v Jihoafrické republice zajišťuje léčbu HIV pro 20 milionů lidí v hodnotě 400 milionů dolarů?





Organizace spojených národů dnes varovala, že miliony lidí mohou zemřít:





"Jako UNAIDS odhadujeme, že pokud by program PEPFAR nebyl v letech 2025-2029 znovu schválen a nenašly by se jiné zdroje na boj proti HIV. Došlo by k 400% nárůstu úmrtí na AIDS. To je 6,3 milionu lidí."





Tento týden se po celém Washingtonu konaly protesty, oslabená opozice je l znepokojena tím, že ministerstvo pro efektivitu vlády Elona Muska získalo přístup k citlivým údajům v rámci snahy o snížení nákladů. Demokraté se obávají, že Trump překračuje své pravomoci. Trump takové obavy nemá.





Trump: „Pan Elon si vede skvěle. Nachází obrovské podvody, korupci a plýtvání. Vidíte to na příkladu. USAID, ale ještě více to uvidíte u jiných agentur a dalších částí vlády.“





Reportér: Kritici však tvrdí, že nejde o efektivitu, ale čistě o politiku. Vezměme si Muskův přístup k jeho rodné zemi, Jihoafrické republice. Obvinil vládu ANC, že sleduje otevřeně rasistické vlastnické kroky, a zbavení země amerického financování je pro ni vzkazem. Avšak jihoafrický prezident měl jeden vzkaz i pro Washington:







„Jsme svědky vzestupu nacionalismu. Protekcionismu, prosazování úzkých zájmů. Jsme jako Jihoafričané odolní lidé. A nenecháme se zastrašovat.“





Vzhledem k tomu, že Ukrajina od začátku války dostávala také miliardy z prostředků USAID, britský ministr zahraničí David Lammy dnes varoval, že to vše může být velká strategická chyba, ze které mohou těžit jiné mocnosti, například Čína. Prezident Trump však dnes neposlouchal. Jak napsal, prostě to zavřete.





Moderátor: No, jak jsme slyšeli, humanitární financování podporuje humanitární organizace po celém světě, mimo jiné i OSN, kde americké dolary tvoří téměř polovinu veškeré humanitární podpory. Hovořil jseml s Tomem Fletcherem. Je koordinátorem OSN pro pomoc v nouzi a právě se vrátil z Gazy.







Tom Fletcher: Je to horší, než jsem se obával, a to jsem se obával nejhoršího. Je to apokalyptické. A zejména ten kontrast, protože jsem přijel ze severu. Takže jedete z jihu Izraele přímo do nejstrašnějšího epicentra konfliktu a jedete kilometry a kilometry a vidíte jen trosky. Lidé se v těch troskách prohrabávají a hledají své mrtvé příbuzné.





Moderátor: Takže lidé nejenže hladoví, ale také se prodírají svými bývalými domovy a snaží se najít své rodiny?





Tom Fletcher: Chci říct, že 9 z 10 lidí v severní Gaze bylo vysídleno, 9 z 10 budov domů bylo zničeno a v těch sutinách. to je důvod, proč bude obnova tak těžká. Máte tu spoustu nevybuchlé munice a spoustu rozkládajících se těl. Byl jsem v Dárfúru. Projížděl jsem Sýrii, byl jsem na frontové linii války v Rusku na Ukrajině a tohle je horší než cokoli, co jsem viděl.





Moderátor: A není většího poskytovatele pomoci na celém světě, včetně OSN, než jsou Spojené státy. Teď ty kohoutky zavírají tím nejkřiklavějším způsobem. Jaký to má dopad?





Tom Fletcher: No, doufáme, že jde o dočasné zmrazení, protože pro naši práci je to samozřejmě zničující. Ale ještě důležitější je, že je to zničující pro lidi, kterým sloužíme, pro lidi, kteří to tak nutně potřebují. Máme 42 dní zastavení palby. Jsme téměř v polovině a budeme potřebovat obrovskou štědrost tradičních dárců, ale pak také musíme najít nové zdroje peněz, soukromý sektor, a upřímně řečeno, potřebujeme, aby se svět zapojil. Potřebujeme humanitární hnutí lidí ochotných pomoci Gaze. Víte, v jedné z nemocnic, kterou jsem před pár dny navštívil v severní Gaze, v jediné nemocnici, která tam po celou dobu konfliktu fungovala, napsal jeden z lékařů na tabuli: „Pokud to nepřežijeme, řekněte jim, že jsme udělali, co jsme mohli." A ten lékař byl krátce nato sám zabit odstřelovačem. A já si myslím, že moje výzva je, víte, až se na to celé pohlédneme zpět, budeme všichni schopni říct, že jsme udělali, co jsme mohli?





Moderátor: Vy mluvíte o devastaci v Gaze a samozřejmě o tom mluví i prezident Trump. A říká, že to je jeho předpoklad pro to, aby povzbudil Gazany, aby opustili pásmo Gazy, aby šli žít někam jinam. A to je zahraniční politika Spojených států. Tak, to je všechno. Takže očekáváte, že podle toho budou jednat? Pracujete na základě toho, že se to stane?





Tom Fletcher: Tak já jsem pracoval jako diplomat několik desetiletí a po celou tu dobu na Blízkém východě a realita je taková, že mírový proces, to není obchod s nemovitostmi a státnictví není reality show. Situace je mnohem, mnohem složitější. Jádrem všeho je, že se někdo musí Palestinců zeptat, co chtějí. Nelze uvažovat o násilném vysídlení těchto komunit, to by byla etnická čistka. A já jsem strávil dva dny tím, že jsem mluvil s obyvateli Gazy a ptal se jich: Co si myslíte o těchto oznámeních? Co chcete? A všichni mi říkali dvě věci. Za prvé mě chytají za rukáv a říkají, vyprávějte náš příběh, ujistěte se, že svět ví, co se nám stalo. A za druhé říkají, zůstáváme. Nikam neodcházíme. Víte, tohle je země, která patřila našim rodičům a prarodičům a kterou znovu vybudujeme.





Moderátor: Dnes večer jsme vysílali z Gomy v Demokratické republice Kongo. Naprosto děsivé zprávy o masakrech a masových hrobech. Chci říct, myslíte si, že pro tyto nejhorší konflikty na světě je to pocit, že se k nim svět obrací zády. A teď ta diskuse o přerušení humanitární pomoci?





Tom Fletcher: No, Gaza je teď ponurá, víte, tisíce mrtvých a statisíce vysídlených. Ale jak říkáte, není to jediná krize, se kterou se teď potýkáme. Letos musíme svými akcemi na záchranu života oslovit 308 milionů lidí. A to si vyžádá 47 miliard dolarů. Už jsme brutálně upřednostnili, abychom toto číslo snížili na 190 milionů, které bychom mohli podpořit. A realita je taková, že zejména s těmito škrty v USA, se nedostaneme na všechny tyto lidi a víte, ta rozhodnutí mají tvrdé důsledky. Víte, to nejsou politické řeči. Jsou to rozsudky smrti pro miliony lidí.

