Žurnalistika, čtvrtá mocnost, se v USA zhroutila

Dokonce i ve Fox News, pro-trumpovské baště Ruperta Murdocha, panuje strach. Stalo se samozřejmostí, že žádná kritika Trumpa není povolena, ať už je jakkoli oprávněná. Že žijeme v době monarchistického klimatu, kdy se většina obyvatel a celá jejich divácká obec rozhodla dát Trumpovi královské pravomoci. Věděli, že chce neomezené pravomoci, aby mohl provést změny, které slíbil a které mu lid dal. Jsou si vědomi jeho diktátorských instinktů a schválili je. Stejně jako se to stalo v mnoha latinskoamerických zemích, od Kuby Fidela Castra po Argentinu Juana Perona nebo v současnosti v Salvadoru Najiba Bukeleho, Američané si zvolili caudilla, populistu s otevřeně despotickými způsoby. Většinu naší lidské existence jsme prožili v diktátorských systémech, kde měl většinu moci jeden člověk. Pouze po zlomek naší existence jsme měli kolektivní rozhodování, demokratické způsoby.



Důsledky tohoto široce rozšířeného ústupu jsou vážné. Tisk, kdysi poslední obranná linie proti nekontrolované moci, se stále více stává pouhým nástrojem korporátních zájmů. Právní tlaky, finanční kalkulace a politické manévrování oslabily jeho roli jako strážce proti Trumpovu vlivu. Představuje selhání médií v zajištění odpovědnosti mocných značné nebezpečí – nejen pro žurnalistiku, ale pro samotnou demokracii.





ABC News, kdysi bašta nekompromisní žurnalistiky, se zapletla do právních sporů souvisejících s Georgem Stephanopoulosem, jehož minulost jako poradce Billa Clintona z něj udělala snadný terč pro Trumpovy spojence. Síť místo razantní obrany své novinářské nezávislosti postupuje opatrně, obává se dalších právních bitev a hněvu Trumpovy základny.Na CBS pocítil tlak i renomovaný investigativní program 60 Minutes. Po kontroverzním rozhovoru s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou se síť ocitla v právním bahně, které vedlo k vyrovnání. Ochlazující efekt je zřejmý – zatímco dříve show neúnavně hledala pravdu, nyní kráčí opatrně, s ohledem na možné žaloby a odpor konzervativních diváků.CNN, kdysi považovaná za hlavního protivníka Trumpa, prošla zásadní proměnou. Pod novým vedením se síť posunula k neutrálnějšímu tónu, začala zvát komentátory nakloněné Trumpovi a omezila svou dřívější agresivní kontrolu faktů. Cíl? Přilákat zpět konzervativní publikum, které se uchýlilo k více zaujatým médiím. Výsledek? Redakce, která už nevidí Trumpa jako existenční hrozbu demokratickým normám, ale jako politickou sílu, které je třeba se přizpůsobit.Dokonce i The Los Angeles Times, historicky známé svými progresivními názory, změnily kurz. Pod novým vlastnictvím se noviny přiklonily k pro-MAGA redakčnímu postoji, což odráží ideologické sklony jejich majitele. Tato změna vyvolává znepokojivé otázky o schopnosti médií udržet si nezávislost, když jejich finanční podporovatelé mají silné politické vazby.Jeff Bezos, miliardářský vlastník The Washington Post, dříve dovolil svým novinám zaujmout nekompromisní postoj vůči Trumpovi. Nyní, s obchodními zájmy k ochraně a touhou vyhnout se nákladným bojům, došlo k jemnému, ale nepochybnému změkčení jeho pokrytí. Mezitím Mark Zuckerbergova Meta poskytla Trumpově rétorice neomezenou platformu a ustoupila od dřívějších snah omezit dezinformace. To, co bylo kdysi považováno za snahu chránit demokracii, je nyní vnímáno jako překážka zisku.Můj bývalý spolužák, který pracuje na MSNBC, říká, že klima je tam těžké a očekávají, že jejich zpravodajský kanál, který se stal spíše debatním kanálem, anti-Trump, se brzy rozředí na obecný zpravodajský kanál. Nebo zavře své dveře.