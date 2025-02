„Autoritářské převzetí moci v plném rozsahu“: Vance a Musk si vzali na mušku federální soudce

10. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

„Musíme se tvrdě postavit těmto dalším krokům na cestě k tyranii,“ řekl jeden z demokratů ve Sněmovně reprezentantů. Tváří v tvář řadě soudních rozhodnutí z posledních dnů, která zrušila nebo alespoň pozastavila nejrůznější snahy Trumpovy administrativy překračovat její výkonné pravomoci, si viceprezident JD Vance i miliardář a oligarcha Elon Musk v neděli vzali na mušku jurisdikci s tím, že její pravomoc - navzdory tomu, že je třetí větví americké vlády - by měla být omezena nebo ignorována, uvádí na webu Commondreams John Queally.

„Kdyby se soudce snažil radit generálovi, jak má vést vojenskou operaci, bylo by to nezákonné,“ napsal Vance v neděli ráno na Twitteru v právně pochybném příspěvku. Navzdory tomuto tvrzení nejsou vojenští generálové svobodní - ani z hlediska válečných zákonů, ani z hlediska mezinárodních smluv o lidských právech, ani z hlediska velitelských řetězců -, aby si dělali, co se jim zlíbí.

„Pokud by se soudce pokusil přikazovat generální prokurátorce, jak má využívat svého uvážení jako státní zástupkyně, je to také nezákonné,“ pokračoval Vance. „Soudci nesmějí kontrolovat legitimní moc výkonné moci.“

Elon Musk krátce před Vanceovým tweetem vyslovil myšlenku, že doživotně jmenovaní soudci by měli na základě stanovené roční kvóty podléhat ukončení pracovního poměru ze strany vládnoucí politické strany. V současné době ovládají obě komory Kongresu a Bílý dům republikáni.

„Chtěl bych navrhnout, aby nejhorší jedno procento jmenovaných soudců, jak je určeno volenými orgány, bylo každý rok propuštěno,“ řekl Musk v neděli ráno. „Tím se vyřadí ti nejzkorumpovanější a nejméně kompetentní.“

Během minulého týdne federální soudci zasáhli a zablokovali snahy Muskova úřadu DOGE o neomezený přístup ke klíčovému platebnímu systému ministerstva financí.

Poté, co americký okresní soudce Paul Engelmayer v pátek reagoval na žalobu 18 státních generálních prokurátorů tím, že zablokoval přístup DOGE k systému ministerstva financí, Musk na Twitteru opětovně zveřejnil zprávu, v níž naznačil, že nejlepší by bylo příkaz ignorovat.

Musk rovněž vyzval k Engelmayerovu odvolání. „Zkorumpovaný soudce chránící korupci,“ napsal Musk na Twitteru. „Musí být odvolán TEĎ!“

Kritici zvenčí, demokratičtí zákonodárci a právní experti reagovali s vážným znepokojením na výroky o soudcích ze strany Vance i Muska, pravděpodobně nejbližších poradců prezidenta Donalda Trumpa.

Profesorka právnické fakulty Duke Law School Marin K. Levy v nedělním e-mailu pro CNBC vysvětlila, že generální státní zástupci a soudce v případu ministerstva financí „jednali v rámci svých pravomocí. Byli jsme zde svědky toho, že soudní systém funguje tak, jak má“.

Mondaire Jones, bývalý kongresman z New Yorku a nyní komisař americké Komise pro občanská práva, charakterizoval Vanceovy výroky jako součást „fašistického hnutí v americké politice“ vedeného Trumpem.

V nedělním ranním vystoupení v pořadu Face the Nation poslankyně Ilhan Omar (D-Minn.) řekla, že to, čeho je národ svědkem, když Trump umožňuje lidem jako Musk, aby hrubě ovládali federální úřady - a nyní útočí na soudnictví -, není nic jiného než „ústavní krize“ a „plnohodnotné autoritářské převzetí moci“.

„Jsme svědky toho, jak se výkonná moc rozhodla, že už nebude dodržovat ústavu, pokud jde o respektování role Kongresu při vytváření agentur, jeho role při rozhodování o tom, kam se budou přidělovat peníze. A tak jediným prostředkem, který máme - protože naše vedení Kongresu výkonnou moc nezastaví - je soudnictví.“

„Když se zamyslíte nad tím, jaké máme kontrolní mechanismy,“ pokračovala Omar, “soudy jsou jediným prostředkem, který v tuto chvíli máme. A když mluvíme o nezákonnosti toho, co dělá výkonná moc, viděli jsme, že každý výkonný příkaz, který byl napaden u soudu, jsme shledali nezákonným.“

Omar uvedla, že tato skutečnost snad poskytne „americkému lidu útěchu, že naše soudy pracují tak, jak mají. Kontrolní mechanismy a rovnováhy fungují, ale co nefunguje, je způsob, jakým se chová výkonná moc, a vedení Kongresu, které zklamává americký lid.“

Celý článek v anglickém originále ZDE

