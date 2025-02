Elon Musk vystoupil s Trumpem a snažil se tvrdit, že jeho tým „Doge“ je transparentní

Klíčový prezidentův spojenec, jehož agentura funguje utajení, rovněž tvrdí - bez důkazů - že USAid páchala podvody



Elon Musk v úterý v Oválné pracovně tvrdil, že jeho takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge) zajišťuje maximální transparentnost, když se buldozeruje federální vládu, což jsou výroky, které jsou v rozporu se skutečností,protože funguje v hlubokém utajení.



Muskovo vystoupení bylo prvním, kdy od svého příjezdu do Washingtonu odpovídal na otázky zpravodajských médií, a využil toho, že stál vedle Donalda Trumpa u Resolute Desk, k obhajobě agresivních úsporných opatření, která tým Doge prosazuje.



Musk sebevědomě tvrdil, aniž by předložil jakékoli důkazy, že někteří úředníci nyní zlikvidované instituce USAid brali „úplatky“ a že „poměrně dost lidí“ ve vládě „dokázalo nashromáždit desítky milionů dolarů majetku v této funkci“.

Nejpřekvapivější tvrzeníbylo na jeho naléhání, že tým Doge je ve své činnosti transparentní, když prochází zhruba 20 agenturami a snaží se odstranit kariérní úředníky, kteří mu stojív cestě, a získat přístup k citlivým datovým systémům.



„Ve skutečnosti se snažíme být co nejtransparentnější,“ řekl Musk s odkazem na to, co Doge zveřejnil na Twitteru. “Takže všechny naše akce jsou maximálně transparentní. Neznám případ, kdy by nějaká organizace byla transparentnější než organizace Doge.“



Ve skutečnosti se Musk velmi snažil utajit, jak Doge funguje, počínaje jeho vlastním zapojením do projektu. Sám Musk je „zvláštním vládním zaměstnancem“, což podle Bílého domu znamená, že jeho finanční informace nebudou zveřejněny.



Do týmu Doge je zapojeno asi 40 zaměstnanců, jejich skutečný počet však není znám. Zaměstnanci se snažili udržet svou identitu v tajnosti a odmítli sdělit svá příjmení kariérním úředníkům v agenturách, ke kterým byli detailně přiděleni.



Musk se rovněž snažil zabránit tomu, aby byli zaměstnanci Doge identifikováni. Když deník Wall Street Journal informoval, že jeden z 25letých zaměstnanců, Marko Elez, v posledních měsících na anonymním účtuna Twitteru zveřejňoval rasistické příspěvky, Musk vyzval k propuštění reportéra, který článek napsal.



Jejich identita se pomalu dostávala na světlo nikoliv díky Muskovým snahám o transparentnost, ale v důsledku toho, že zaměstnanci Doge museli používat své oficiální vládní e-maily a někdy byli přidáváni do adresářů zaměstnanců - často přes jejich námitky.



Doge technicky podléhá personální šéfce Bílého domu Susie Wilesové. Musk však při radikálním přetváření federální vlády operuje prakticky bez kontroly a některé jeho kroky Bílý dům zaskočily.



Muskovo vystoupení se odehrálo na okraj Trumpova podpisu nových exekutivních příkazů souvisejících s jeho iniciativami na snižování byrokratických nákladů.úředníků Bílého domu omezuje přijímání zaměstnanců.





Na otázku ohledně střetu zájmů v důsledku Muskovy likvidace agentur, které buď vyšetřují jeho firmukvůli nedodržování předpisů, nebo které mají s jeho firmami uzavřeny smlouvy, jako je například ministerstvo obrany, Muskřekl, že žádný střed zájmů není.

Musk se ohradil proti kritice vznesené na jeho adresu nebo na adresu Doge a ohradil se proti soudním příkazům vydaným federálními soudci. O víkendu Musk propagoval sérii příspěvků, v nichž uvažoval o tom, že se vzepře soudnímu příkazu, který dočasně zablokoval přístup ministerstva financí k platebním systémům Doge.







Zdroj v angličtině ZDE

Když na něj novináři tlačili, zda Doge nepostupuje příliš rychle a neškrtá příliš mnoho, Musk řekl, že všechna opatření, která jsou bezdůvodná, jednoduše zruší, čímž zopakoval strategii, kterou používá ke snižování nákladů ve svých soukromých firmách.