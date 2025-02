ČR se podřídila Trumpovi. Trapas

13. 2. 2025

Ubohé, konstatuje Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Česko jako Rusko:

HRW: Svět reaguje na Trumpovy útoky na Mezinárodní trestní soud



Státy podporují Mezinárodní trestní soud, ale je třeba přijmout větší opatření na podporu soudu a spravedlnosti



Americký prezident Donald Trump vydal 6. února exekutivní příkaz, kterým povolil sankce vůči představitelům Mezinárodního trestního soudu (ICC) a dalším osobám podporujícím činnost soudu. První osobou, na kterou byly tyto sankce uvaleny, byl žalobce ICC Karim Khan.





Trumpovo opatření se setkalo s okamžitými projevy podpory soudu z celého světa. Sedmdesát devět členských zemí ICC vydalo prohlášení, v němž potvrdilo svou „neochvějnou podporu“ soudu, zdůraznilo, že sankce by mohly ohrozit mandát soudu, a zavázalo se zajistit, aby soud mohl pokračovat ve své zásadní práci. Některé země se soudu zastaly i jednotlivě. Německý ministr zahraničí poznamenal, že neschopnost Mezinárodního trestního soudu pokračovat v práci by byla jednou z „největších radostí“ ruského prezidenta Vladimira Putina.



Několik zemí nepřekvapivě zaujalo odlišný postoj. Představitelé Kremlu údajně sankce uvítali, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovi za tento krok poděkoval.



Mezinárodní trestní soud v současné době vyšetřuje závažné zločiny na Ukrajině a v Palestině, které se týkají ruských, respektive izraelských představitelů. Prokuratura soudu rovněž vede vyšetřování týkající se mimo jiné Afghánistánu, Myanmaru, Súdánu, Libye a Venezuely.



Na podporu soudu se vyslovili představitelé OSN a odborníci na lidská práva, jakož i Komise Evropské unie a předsedové Evropské rady. Stejně tak skupiny občanské společnosti po celém světě odsoudily Trumpův exekutivní příkaz.



Samotný Mezinárodní trestní soud reagoval rychle, sankce odsoudil a prohlásil, že pevně stojí za svým žalobcem a zaměstnanci, a zavázal se pokračovat ve své práci.



Ačkoli je odpor proti sankcím důležitou podporou globální spravedlnosti, je třeba udělat více. Společné prohlášení nepodepsala řada členských zemí ICC, včetně Austrálie, Japonska a členů EU Itálie, Česka a Maďarska. Maďarsko dokonce naznačilo, že možná přehodnotí své členství v ICC. Všichni členové ICC, kteří se dosud k soudu nevyjádřili, by tak měli učinit. Dosavadní mlčení vysoké představitelky EU je ohlušující, zejména ve světle rychlé reakce jejího předchůdce na sankce ICC na rok 2020 během Trumpova prvního funkčního období.





Členové ICC by měli rovněž jednat, aby ochránili zásadní mandát ICC. To zahrnuje zavedení opatření ke zmírnění dopadů sankcí na soud a jeho činnost. Slova zemí musí být podpořena činy. Na tom závisí spravedlnost pro oběti závažného zneužívání v současnosti i v budoucnosti.



Zdroj v angličtině ZDE





