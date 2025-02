OpenAI/ChatGPT: Altman vlastní hračku, kterou Musk chce, ale nedostane ji

13. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





Elon Musk se probudil zpocený. Jeho noční můry teď měly novou tvář: Sam Altman. Musk chce OpenAI jako rozmazlené dítě. Jeho hračky vypadají ve srovnání s ChatGPT Sama Altmana zastarale. Kluk, o kterém před deseti lety nikdo nevěděl, ale teď je novým jménem budoucnosti. A Musk, zvyklý být průkopníkem, prorokem zítřka, cítí, jak mu čas drtí trůn. Čas je krutý k titánům. Umělá inteligence, nová horečka světa, není v jeho rukou. A to ho trápí víc než jakýkoli pokles na burze. Elon Musk se probudil zpocený. Jeho noční můry teď měly novou tvář: Sam Altman. Musk chce OpenAI jako rozmazlené dítě. Jeho hračky vypadají ve srovnání s ChatGPT Sama Altmana zastarale. Kluk, o kterém před deseti lety nikdo nevěděl, ale teď je novým jménem budoucnosti. A Musk, zvyklý být průkopníkem, prorokem zítřka, cítí, jak mu čas drtí trůn. Čas je krutý k titánům. Umělá inteligence, nová horečka světa, není v jeho rukou. A to ho trápí víc než jakýkoli pokles na burze.

0

295

Zpráva přišla jako blesk: Elon Musk chce koupit OpenAI. Ano, ten samý Musk, který pomohl založit tufirmu a pak ji opustil, plivl do talíře a řekl, že je to všechno příliš nebezpečné. Ale teď, jako zrazený milenec, chce zpět to, co mu uniklo. Cítí, že se něco velkého děje bez něj. Musk má nutkání ovládat, nutkání protagonisty, který neakceptuje být vedlejší postavou.Ale Sam Altman, ten kluk, kterému nikdo nevěřil, ten nerd bez charismatu, odpovídá sarkastickým úsměvem a elegantním „ne“. Nechce OpenAI prodat. Proč by to dělal? Má svět v rukou. Má pozornost investorů, vlád, médií. Je mužem okamžiku. A Musk to ví. Musk to cítí.Není to tak dávno, co byl Musk absolutním hrdinou budoucnosti. Muž, který vystřelil rakety do vesmíru a udělal elektromobily sexy. Muž, který chtěl kolonizovat Mars, budovat tunely pod městy, proměnit Twitter v epicentrum civilizace. Ale čas, tento neúprosný ničitel, na nikoho nečeká. Lidé už o Tesle nemluví se stejným nadšením. SpaceX pokračuje, ale vzrušení pominulo. Co je teď důležité, jsou algoritmy, neuronové sítě, umělá inteligence, která slibuje změnit vše - a Musk zůstal mimo tento večírek.Altman to ví. Ví, že Musk cítí změnu větru. Altman je nový Musk a Musk se stává novým Billem Gatesem: titánem, který kdysi ovládal vše, ale kterého nakonec předešla nová generace vizionářů. Gates byl nejvyšším králem Silicon Valley v devadesátých letech. Nejbohatší, nejmocnější, všemocný Microsoftu. Ale pak přišli Page a Brin s Googlem. Přišel Zuckerberg s Facebookem. Přišel Bezos a jeho Amazon, který vše pohltil. Gates se stal filantropem, poradcem, relikvií. A Musk cítí, že ho čeká stejný cyklus.Protože Tesla už není revoluční společností, jakou byla před deseti lety. Konkurence dorazila. Elektromobily se staly normou. SpaceX stále září, ale počáteční nadšení už opadlo. Twitter, proměněný v X, se stal chaosem ega a zmatku. A mezitím Altman a jeho OpenAI sedí na tom, co může být nejmocnějším nástrojem století. A Musk? Musk zoufale chce zůstat ve hře.Miliardář může říkat, že chce OpenAI z ušlechtilých důvodů, že chce zajistit, aby se umělá inteligence nestala nebezpečnou. Ale pravda je syrovější: Musk chce zpět kontrolu nad narativem. Chce být hlavním jménem spojeným s AI, chce mít poslední slovo o budoucnosti této technologie. Chce především zabránit tomu, aby ho Altman definitivně předběhl.Ale Altman neustupuje. Ví, jakou hodnotu má to, co vlastní. Vidí Muska ne jako vizionáře, ale jako muže, který už zažil svůj vrchol. Budoucnost je teď, a budoucnost má novou tvář. Musk může křičet, může házet peníze na stůl, může se pokusit koupit, může vyhrožovat, může filozofovat o nebezpečích AI. Ale pravda je, že tuto bitvu už prohrál. Je v pozici toho, kdo musí dohánět, zatímco Altman jednoduše pokračuje vpřed.A to je pro Muska nejtěžší přijmout. Vždy byl predátorem. Inovátorem. Centrem všeho. Ale teď cítí hořkou chuť nevyhnutelnosti. Jako Gates před ním, jako tolik dalších, kteří si mysleli, že budou věční, Musk si uvědomuje, že svět se neustále otáčí - a jednoho dne nás všechny nechá za sebou.