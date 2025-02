Hamás potvrdil, že chce dodržet příměří v Gaze a podle plánu v sobotu propustí rukojmí

13. 2. 2025

Skupina sděluje, že dodrží dohodnutý časový rámec propuštění rukojmích poté, co Izrael pohrozil, že pokud nebudou propuštěni, obnoví válku



Hamás prohlásil, že bude pokračovat v plnění dohody o Gaze, včetně výměny rukojmích



Hamas ve čtvrtek prohlásil, že propustí další skupinu izraelských rukojmích podle plánu, čímž připravil půdu pro vyřešení velkého sporu, který ohrožoval příměří v pásmu Gazy.



Podle různých zpráv militantní skupina uvedla, že egyptští a katarští zprostředkovatelé potvrdili, že budou pracovat na „odstranění všech překážek“ a že bude realizovat dohodu o příměří.



V prohlášení uvedla, že v sobotu budou propuštěni další tři izraelští rukojmí. Izrael se k oznámení Hamásu bezprostředně nevyjádřil, informuje agentura Associated Press (AP).



Krok Hamásu by měl prozatím umožnit pokračování příměří v pásmu Gazy, jeho budoucnost však zůstává sporná.



Hamás pohrozil, že další propuštění izraelských rukojmích odloží, a obvinil Izrael, že neplní své závazky a neumožňuje dodávky stanů a přístřešků, což je mimo jiné údajné porušení příměří. Izrael s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozil obnovením ofenzívy, pokud nebudou rukojmí propuštěni.



Hamás uvedl, že jeho delegace jednala v Káhiře s egyptskými představiteli a byla v kontaktu s katarským premiérem o zvýšení přísunu krytů, zdravotnického materiálu, paliva a těžké techniky pro odklízení trosek z Gazy.



Egyptská státní televize Qahera, která má blízko k bezpečnostním službám země, uvedla, že se Egyptu a Kataru podařilo spor vyřešit. Obě arabské země sloužily jako hlavní zprostředkovatelé s Hamásem a pomohly zprostředkovat příměří, které vstoupilo v platnost v lednu, tedy po 15 měsících války.



Egyptská média rovněž odvysílala záběry, na nichž jsou vidět nákladní automobily s dočasnými obydlími a buldozery na egyptské straně přechodu Rafáh s Gazou. Uváděly, že nákladní automobily míří do izraelské kontrolní oblasti před přechodem do Gazy.

Izraelští osadníci pokračují v převážně nepozorované faktické anexi rozsáhlých oblastí venkovského území na okupovaném Západním břehu Jordánu, při níž již došlo k téměř úplnému vysídlení beduínů z velkých oblastí.



Zatímco činnost osadníků, včetně násilností, je již dlouho dobře zdokumentována v části Západního břehu Jordánu, která byla podle dohod z Osla z roku 1993 označena jako oblast pod izraelskou bezpečnostní a správní kontrolou - takzvaná oblast C okupovaného území, včetně jižních Hebronských vrchů - osadníci se zaměřili na převážně venkovskou oblast B, která byla původně označena jako oblast pod palestinskou civilní kontrolou.



Všechny tři oblasti z Osla - oblast A jsou velká palestinská města - měly být podle dohod převedeny na budoucí palestinský stát.



V době, kdy americký prezident Donald Trump hovořil o přesídlení Palestinců z Gazy a fakticky tak podpořil její etnickou čistku, v oblasti B již postupuje proces vysídlování. Palestinci na Západním břehu jsou pod tlakem osadníků a jejich krajně pravicových politických podporovatelů v Izraeli.



V jedné části Oblasti B ve vyprahlých pouštních kopcích mezi Betlémem a Mrtvým mořem poblíž izraelské osady Tko'a byly zřejmě vymazány všechny stopy po beduínech, kteří zde kdysi žili, zatímco v druhé oblasti jsou ti, kteří zůstali, obtěžováni násilím osadníků.



Více než 350 rabínů podepsalo americký inzerát napadající Trumpův plán pro Gazu



Více než 350 rabínů spolu s dalšími signatáři včetně židovských tvůrců a aktivistů podepsalo inzerát v New York Times, v němž odsuzují návrh Donalda Trumpa na faktickou etnickou čistku Palestinců z Gazy.



V inzerátu, který podepsali rabíni včetně Sharon Brousové, Roly Matalonové a Alissy Wiseové, jakož i židovští kreativci a aktivisté včetně Tonyho Kushnera, Ilany Glazerové, Naomi Kleinové a Joaquina Phoenixe, se píše:



LTrump vyzval k odsunu všech Palestinců z Gazy. Židovský lid říká etnickým čistkám ne!“





Reklama reaguje na Trumpův návrh „převzít Gazu“ a vystěhovat 2 miliony Palestinců, kteří přežili smrtící útok Izraele na Gazu.





Panují obavy, že všeobecně nepozorované vysídlování beduínského obyvatelstva izraelskými osadníky má za cíl rozdrobit území určené pro budoucí palestinský stát.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Trump vyzval Jordánsko, Egypt a další arabské země, aby Palestince přijaly - tento návrh se setkal s rozsáhlou kritikou arabských zemí a dalších spojenců a zároveň byl odsouzen jako plán etnických čistek.Cody Edgerly, ředitel kampaně In Our Name a jeden z organizátorů reklamy, uvedl, že přišla „v kritické době, kdy se politické hranice, které byly kdysi považovány za nehybné, rychle posouvají a spojenectví Trump-Netanjahu opět nabývá na síle“.Řekl, že bylo „povzbuzující být svědkem tak rychlého přílivu podpory napříč denominacemi a politickým spektrem“, a dodal:Náš vzkaz Palestincům zní: nejste sami, naše pozornost neochabuje a jsme odhodláni bojovat každým dechem, abychom zastavili etnické čistky v Gaze.“„Proč bráníte lidem v přístupu k potravinám, vodě a lékům?“ zeptal se ministr. Pezeshkian řekl o sankcích během návštěvy jižní provincie Bushehr. „Nemohou nám blokovat cestu, my si cestu najdeme,“ dodal v poznámkách vysílaných státní televizí.Americký prezident Donald Trump, který se 20. ledna vrátil do Bílého domu, obnovil politiku „maximálního tlaku“ vůči Íránu kvůli obavám, že se země snaží vyvinout jaderné zbraně. Teherán důsledně popírá, že by o atomovou bombu usiloval.Trumpova administrativa počátkem tohoto měsíce oznámila nové sankce zaměřené na síť obviněnou z přepravy íránské ropy do Číny poté, co Trump nařídil vládě, aby přijala kampaň „s cílem snížit íránský vývoz ropy na nulu“ a „upravit nebo zrušit výjimky ze sankcí“.Trump také nedávno vyzval k uzavření dohody s Íránem a v pondělním rozhovoru naznačil, že zastavení vývoje jaderných zbraní lze dosáhnout buď „bombami“, nebo dohodou. „Rád bych s nimi uzavřel dohodu, aniž bych je bombardoval,“ řekl v rozhovoru pro televizi Fox News.Podle agentury AFP však Pezeškian tyto výroky smetl se stolu a řekl, že „oni s námi nechtějí mluvit, chtějí, abychom byli poníženi ... a my nebudeme“. Dodal: „Jsme schopni vyřešit mnoho našich vlastních problémů tím, že se budeme spoléhat na své vlastní síly.“V pátek íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, který má rozhodující slovo ve všech státních záležitostech, prohlásil, že by se neměla vést žádná nová jednání s USA. Trump již dříve vyzval k uzavření „ověřené jaderné mírové dohody“ s Íránem. „Žádný problém se nevyřeší jednáním s Amerikou,“ řekl Chameneí.Ve středu Chameneí vyzval k rozvoji íránského vojenského potenciálu, aby „bránil zemi před zloduchy“.Dánská vláda ve čtvrtek oznámila, že přislíbila dalších 10,2 milionu korun (1,4 milionu dolarů/ 1,12 milionu liber) palestinské uprchlické agentuře OSN (Unrwa), která má zakázáno působit v Izraeli.Dánsko „poskytne nový příspěvek ve výši 10,2 milionu korun na posílení neutrality Unrwa a procesu vnitřní reformy“, uvedla vláda v prohlášení podle agentury France-Presse (AFP).Poté, co Izrael obvinil Unrwa z poskytování krytí bojovníkům Hamásu, přijali izraelští zákonodárci zákon, který od 30. ledna zakazuje agentuře působit na izraelském území.Mnoho dárců po tomto obvinění přerušilo podporu Unrwa, i když téměř všichni své financování obnovili. OSN uvedla, že Unrwa bude pokračovat v práci na všech palestinských územích.„Zvýšená dánská podpora je jednoznačným signálem, že stojíme za prací a posláním Unrwy. A že podporujeme posílené zaměření organizace na vnitřní reformu a neutralitu,“ uvedl v prohlášení dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen. Ministr rovněž uvedl, že je „velmi znepokojen izraelskými zákony proti Unrwa“.Dánsko rovněž oznámilo, že celý jeho roční příspěvek bude vyplacen okamžitě, nikoliv v průběhu roku.Izrael tvrdí, že se na útoku Hamásu v roce 2023 podílela desítka zaměstnanců Unrwa, a trvá na tom, že do poskytování základních služeb, pomoci a rekonstrukce mohou zasáhnout jiné agentury - což OSN a mnohé dárcovské vlády zpochybňují.Řada vyšetřování, včetně toho, které vedla bývalá francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, zjistila v Unrwa některé „problémy související s neutralitou“, ale zdůraznila, že Izrael pro své hlavní obvinění neposkytl důkazy., jak vyplývá z telefonátu mezi oběma představiteli, který uskutečnilo egyptské prezidentství., zatímco Izrael údajně požádal o ponechání svých jednotek na několika stanovištích v jižním Libanonu do 28. února. Izrael předtím souhlasil s tím, že vojáky stáhne do konce ledna.