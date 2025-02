Muskovo převzetí amerických zdravotnických agentur zvyšuje hrozbu pandemie, varují odborníci

15. 2. 2025

Doge pustoší americké zdravotnické instituce HHS a CDC



„Ministerstvo vládní efektivity“, program vytvořený Donaldem Trumpem, známý jako Doge a vedený miliardářem Elonem Muskem, získal přístup nebo požádal o přístup k citlivým systémům v několika zdravotnických agenturách , a to navzdory četným soudním příkazům k rozmrazení finančních prostředků a zrušení pozastavení činnosti zaměstnanců.



„Potenciál způsobit škodu je značný,“ řekl Scott Cory, bývalý šéf informatiky jedné z agentur v rámci amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS).



Zdravotnické agentury udržují přísně kontrolované databáze s citlivými informacemi a otřesy v těchto agenturách ohrožují americký systém zdravotní péče i v době, kdy se stále zvyšuje hrozba infekčních nemocí, jako je ptačí chřipka.



„Možnost nových ohnisek nebo událostí v oblasti veřejného zdraví je jistá vzhledem k nedávnému znepokojivému šíření ptačí chřipky, které je stále ztíženo pomalou reakcí,“ uvedl zaměstnanec amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), který si přál zůstat v anonymitě.



„S přerušenou vnější komunikací, rozsáhlými příkazy k zastavení práce a dramatickými změnami ve federální pracovní síle je schopnost jakéhokoli zdravotnického úřadu značně omezena a v konečném důsledku neposlouží nikomu jinému než těm, kteří se rozhodli na utrpení vydělat,“ uvedl zaměstnanec.



Přibližně 5 200 lidí napříč zdravotnickými agenturami údajně v pátek obdrželo oznámení o propuštění.



Podle zdroje, který si přál zůstat v anonymitě, jich asi 1 250 pracovalo v CDC.



Jednalo se o vyšší úředníky a celý první ročník důstojníků epidemiologické zpravodajské služby CDC, známých jako „detektivové nemocí“.



Podle zdrojů se propouštění týká i dalších vyšších zdravotnických úředníků a zaměstnanci se připravují na další hromadné propouštění v nadcházejících dnech. Tento týden hlásí propuštění také několik dodavatelů.



Zástupci Doge se také snažili získat přístup do platebních systémů HHS, které zpracovávají miliardy dolarů z prostředků na zdravotní péči, a zdá se, že získali přístup přinejmenším k některým z nich, píše Washington Post.



Jeden z požadovaných systémů, Healthcare Integrated General Ledger Accounting System, obsahuje finanční informace o všech nemocnicích, lékařích a dalších zdravotnických organizacích, které se účastní federálních programů, jako je Medicare, Medicaid a Affordable Care Act.



Pro přístup k němu je nutné školení o zákonu o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA); není jasné, zda zástupci Doge toto školení absolvovali.



Muskova „nejasná role“ ve výboru, který nebyl schválen Kongresem, „je hlasitým signálem této administrativy, že právní soubor předpisů, podle kterých federální vláda funguje, již neplatí“, uvedl zaměstnanec CDC.



„Muskovo agresivní převzetí mnoha citlivých datových systémů, včetně těch v CMS a ministerstvu financí, by mělo znepokojit každého,“ pokračoval zaměstnanec. „Mít přístup ke všem těmto datům představuje nejen bezpečnostní riziko, ale potenciál zneužití takových dat je nepochopitelný.“



Vyzbrojena těmito systémy a údaji by Trumpova administrativa mohla zrušit podporu zdravotní péče pro Američany a trestat státy nebo subjekty, které se odmítají přizpůsobit prioritám administrativy, uvedl zaměstnanec.



Zásahy do systémů, které zdravotnické agentury používají ke zpracování plateb, by mohly ohrozit životy lidí, kteří jsou na těchto prostředcích závislí, řekl Cory.



Existují také obavy o ochranu soukromí.





Údaje shromážděné agenturami hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti Američanů - zejména v případě probíhajících epidemií, jako je ptačí chřipka, řekl Cory: „Pokud není možné tyto údaje hlásit a šířit, pak jsme ohroženi všichni.“





