Trump prohlásí za svůj úspěch cokoli, i setkání s Kimem

17. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Představme si, že jednání USA-Rusko v Saúdské Arábii skutečně budou. Musí to být opravdu velmi brzy, protože za pár týdnů začíná Ramadán. Co se tam asi tak může dít? Trumpova administrativa potřebuje další spektakulární sdělení, úspěch. Ideální by pro ni bylo, kdyby zároveň šlo uspokojit všechny nároky Ruska i Ukrajiny. Jenže tohle neunesou asi ani slova. Leda že by z toho Trump udělal nějakou televizní šou.

Z hlediska Ruska není kam spěchat. Putinovi se plní sen, o němž si mohli sovětští lídři nechat jen zdát. Amerika opouští západní Evropu a k tomu ještě Evropané říkají, že to je férový budíček, protože Evropa se musí přece postarat o sebe sama. Příště stačí říci, že ČR nebo Pobaltí se mají postarat o sebe. Československo v roce 1938 se přece mělo postarat o sebe (jak je možné, že mělo do roku 1925 v čele armády francouzského generála?).

Putinovi stačí užívat si ten rozklad. Nota bene když Trump a jeho poskoci do Evropy zasévají krajně pravicový rauš a nacionalismus. A ekonomika EU je na tom špatně. Zrovna jsem četl článek na Seznamu, jak ceny plynu podrývají unijní chemický průmysl. Podle Draghiho zprávy je plyn v EU více než třikrát dražší než v USA.

Co když Trumpova administrativa v Saúdské Arábii pochopí, že dohoda s Ruskem není možná? Ono pro Trumpa není něco možné? Není možné dát Rusku více? Prostě proto, aby byl přece mír. Dost bylo umírání. Putin je přece fajn člověk, umírání je něco, co s ním vůbec nesouvisí. Trump potřebuje něco spektakulárního a dělení světa mezi Rusko a USA a Čínu není proti jeho mentalitě, naopak. Ruská strana už naznačila, že sankce proti Rusku by mohly být zrušeny. Konečně levný plyn!

Otázka je, co za to Trump dostane. Mír? Na jak dlouho? A co bude s Ukrajinou? Tam Rusku vlastně stačí konzervovat současný stav a vsadit na to, že Západ nebude pomáhat. Kdo by vlastně investoval do obnovy země, která nemá žádné reálné garance bezpečnosti. Ale má! Přec Budapešťské memorandum… nevzpomínáte?

Co když Trump opravdu při jednání s Rusy narazí, co když se to nepodaří? Tak jako tak to prohlásí za úspěch. Ale tvrdit, že válka skončila, pokud se bude stále bojovat, to mu asi málokdo uvěří. I když kdo ví. V Evropě už sílí pod tlakem okolností únik do světa pohádek o tom, jak to všechno zvládneme. Ostatně to, jak různí lidé, odborníci, vzdělaní laici, rozmanité veřejně angažované osobnosti, komentují celou situaci, je neuvěřitelně děsivý spektákl negramotnosti a iluzí.

