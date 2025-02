Připravte se na nejhorší: Existuje mnoho způsobů, jak by Trump mohl vyvolat globální kolaps. Zde je návod, jak přežít, pokud se tak stane

18. 2. 2025

Mohou to být divoké lesní požáry, pandemie nebo finanční krize. Superbohatí utečou do svých bunkrů - my ostatní se budeme muset postarat sami o sebe, píše George Monbiot.



Ačkoli si to můžeme jen těžko představit, nemůžeme to nyní vyloučit: možnost systémového kolapsu ve Spojených státech. Degradace federální vlády Donaldem Trumpem a Elonem Muskem by mohla vyvolat sérii sbíhajících se a sčítajících se krizí, které povedou k sociálnímu, finančnímu a průmyslovému selhání.



Existuje několik možných mechanismů. Začněme tím zřejmým: jejich útokem na finanční regulaci. Trumpův jmenovec v americkém Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) Russell Vought pozastavil veškerou činnost úřadu, snížil jeho rozpočet a mohl by sledovat Muskovy ambice úřad „vymazat“. CFPB byl zřízen Kongresem po finanční krizi v roce 2008, aby chránil lidi před predátorskou činností, která pomohla vyvolat krach. Signál finančnímu sektoru nemohl být jasnější: „Kraďte, hoši.“ Finanční krize v USA by se okamžitě stala krizí globální. Ačkoli si to můžeme jen těžko představit, nemůžeme to nyní vyloučit: možnost systémového kolapsu ve Spojených státech. Degradace federální vlády Donaldem Trumpem a Elonem Muskem by mohla vyvolat sérii sbíhajících se a sčítajících se krizí, které povedou k sociálnímu, finančnímu a průmyslovému selhání.Existuje několik možných mechanismů. Začněme tím zřejmým: jejich útokem na finanční regulaci. Trumpův jmenovec v americkém Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) Russell Vought pozastavil veškerou činnost úřadu, snížil jeho rozpočet a mohl by sledovat Muskovy ambice úřad „vymazat“. CFPB byl zřízen Kongresem po finanční krizi v roce 2008, aby chránil lidi před predátorskou činností, která pomohla vyvolat krach. Signál finančnímu sektoru nemohl být jasnější: „Kraďte, hoši.“ Finanční krize v USA by se okamžitě stala krizí globální.



Nebezpečí však sahá mnohem dále. Musk, který volá po „plošném odstranění regulací“, posílá své dětské vojáky do útoku na vládní instituce a ministerstva stabilizující celý americký systém. Regulace, ačkoliv jsou donekonečna očerňovány korporátní a oligarchickou propagandou, jsou tím jediným, co nás chrání před mnohonásobnými katastrofami. Ve svých prvotních dopadech je deregulace třídní válkou, která na příkaz bohatých zasahuje nejchudší a střední vrstvy. Jak se její dopady šíří, stává se útokem na blahobyt všech.



Jako příklad uveďme letošní požáry v Los Angeles, které si podle různých odhadů vyžádají jen na pojištěných škodách 28 až 75 miliard dolarů. Odhady celkových ztrát se pohybují od 160 do 275 miliard dolarů. Tyto obrovské náklady budou pravděpodobně trpasličí v případě budoucích klimatických katastrof. S tím, jak Trump ruší ochranu životního prostředí a likviduje reakce federálních úřadů, se dopady budou stupňovat. Mohly by zahrnovat nelineární otřesy buď v pojišťovnictví, nebo u majitelů domů a přerůst v hospodářskou a sociální krizi v celých USA.



Pokud (nebo až) udeří další pandemie, která by mohla zahrnovat patogen přenosnější a ještě smrtelnější než covid-19 (který dosud v USA zabil 1,2 milionu lidí), zasáhne národ, jehož obrana byla ochromena. Základní zdravotnická opatření, jako je očkování a karanténa, by mohla být pro většinu Američanů nedostupná. Pandemie by za těchto okolností mohla ukončit životy milionů lidí a způsobit spontánní zastavení hospodářské činnosti.



Vzhledem k tomu, že veřejnost málo rozumí fungování složitých systémů, má kolaps tendenci zaskočit téměř každého. Složité systémy (jako jsou ekonomiky a lidské společnosti) mají vlastnosti, které je činí buď odolnými, nebo křehkými. Systém, který ztratí svou rozmanitost, redundanci, modularitu (míru rozčlenění), své „jističe“ (např. vládní regulace) a záložní strategie (alternativní způsoby dosažení cíle), je méně odolný než systém, který si tyto vlastnosti zachová. Stejně tak systém, jehož procesy se synchronizují. V křehkém systému mohou otřesy rychleji zesílit a stát se přenosnějšími: porucha na jednom místě se rozšíří v katastrofu všude. Jak obratně vysvětlil Andy Haldane, bývalý hlavní ekonom Bank of England, právě to se stalo finančnímu systému v roce 2008.



Důsledným rysem globalizovaného kapitalismu je neúmyslný útok na systémovou odolnost. S tím, jak korporace sledují podobné strategie tvorby zisku a financializace a digitalizace pronikají do všech podniků, ztrácí ekonomický systém svou rozmanitost a začíná se synchronizovat. S tím, jak se konsolidují a největší konglomeráty se stávají centry, na něž je napojeno mnoho dalších podniků (vzpomeňme na Amazon nebo potravinářský a zemědělský gigant Cargill), mohou se velká selhání šířit kaskádovitě s ohromující rychlostí.



Jak každý podnik usiluje o efektivitu, systém ztrácí svou redundanci. S tím, jak se standardizují obchodní pravidla a fyzická infrastruktura (vzpomeňte si na ty identické kontejnerové terminály, přepravní a kamionové sítě), ztrácí systém modularitu i záložní strategie. Když systém ztratí svou odolnost, může malý vnější otřes vyvolat kaskádový kolaps.



Paradoxně by Trump svými obchodními válkami a útokem na globální standardy mohl přispět k desynchronizaci systému a opětovnému zavedení určité modularity. Protože však současně strhává jističe, podkopává připravenost a k systémům přistupuje jako k nepříteli, kterého je třeba rozdrtit, je pravděpodobné, že jeho čistý efekt způsobí, že lidské systémy budou náchylnější ke kolapsu.



Přinejmenším v krátkodobém horizontu má krajní pravice tendenci těžit z chaosu a rozvratu: jde o další ze zpětných vazeb, které mohou z krize udělat katastrofu. Trump se prezentuje jako hrdina, který zachrání národ před katastrofami, jež způsobil, a zároveň odvádí vinu na obětní beránky.



Případně, pokud se kolaps zdá být nevyhnutelný, Trump a jeho tým nemusí chtít reagovat. Stejně jako mnozí ultrabohatí se i klíčové postavy v administrativě nebo v jejím okolí baví psychopatickými fantaziemi, jakým se oddávala Ayn Randová ve svých románech Atlas Shrugged a The Fountainhead, v nichž plutokraté nechávají proletáře umírat v pekle, které sami vytvořili, zatímco sami migrují do svých novozélandských bunkrů, na Mars nebo na dno oceánu (a zapomínají přitom, jako vždy, že jejich bohatství, moc a přežití jsou zcela závislé na ostatních lidech). Nebo touží po jiné apokalypse, v níž se my ostatní upečeme, zatímco oni se budou bavit s Ježíšem v jeho obnoveném království.



Každá vláda by měla doufat v to nejlepší a připravit se na nejhorší. Ale stejně jako v případě klimatického a ekologického kolapsu, úbytku pitné vody, možnosti zhroucení potravinového systému, rezistence vůči antibiotikům a šíření jaderných zbraní se zdá, že většina vlád, včetně té britské, nyní doufá v to nejlepší a nic nedělá. Ačkoli tedy účinnou vládu nic nenahradí, musíme se snažit vytvořit vlastní záložní systémy.



Začněte touto zásadou: nečelte svým obavám sami. Najděte si přátele, seznamte se se sousedy, vytvořte podpůrné sítě, pomáhejte těm, kteří se potýkají s problémy. Od úsvitu lidstva byli ti, kteří měli pevné sociální sítě, odolnější než ti, kteří je neměli.



Diskutujte o tom, čemu čelíme, zkoumejte prostředky, kterými bychom mohli reagovat. Prostřednictvím sousedských sítí začněte budovat deliberativní, participativní demokracii, abyste vyřešili alespoň některé problémy, které lze vyřešit na místní úrovni. Pokud můžete, zajistěte pro komunitu místní zdroje.



Z demokratizovaných čtvrtí bychom mohli usilovat o rozvoj nové politiky podle vzoru navrženého Murrayem Bookchinem, v níž se rozhodnutí předávají směrem nahoru, nikoli dolů, s cílem vytvořit politický systém nejen demokratičtější než ty, kterými trpíme v současnosti, ale který také umožňuje větší rozmanitost, redundanci a modularitu.





Ano, potřebujeme také - a to naléhavě - národní a globální opatření zprostředkovaná vládami. Začíná to však vypadat, že nám nikdo nekryje záda. Připravte se na to nejhorší.





