Tohle jsou vyjádření, které shazuje české liberály doma i v zahraničí. Na jedné straně mnoho z nich správně poukazuje na to, že Rusko bude konvenčně i nekonvenčně útočit na Ukrajinu i poté co si Trump vynutí zastavení palby, a na druhé straně by tam poslali maminky s dětmi okamžitě nazpět, poté co se tři roky chlubí, že se o ně starají