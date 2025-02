Macron oznámil, že Evropa je připravena zvýšit výdaje na obranu a převzít odpovědnost za bezpečnost

21. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Je viens à nouveau d'avoir une longue conversation avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ainsi que le Canada, l'Islande et la Norvège.



La position de la France et de ses partenaires est claire et unie.



Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide.… pic.twitter.com/W70hJyeyXV