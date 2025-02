Dokonce i Murdochův Wall Street Journal se naštval na Trumpovu dohodu s Putinem

Snad si Trump představuje, že svět je aréna, kde se velcí muži dělí o území jako v dávných dobách monarchů a dobyvatelů. Ale i Wall Street Journal, noviny obvykle nakloněné pragmatismu mocných, se tentokrát zalekly této groteskní podívané. V redakčním komentáři, jenž zní jako nečekaně procitlé svědomí, se píše o „rehabilitaci“ ruského vládce.





Cožpak už nestačí, že Putinova „speciální operace“ přinesla Evropě největší vojenský konflikt od časů, kdy jeden rakouský malíř zatoužil po impériu? Americká politika se však nyní ocitá ve zvláštní křeči: Trump, který vždy viděl diplomacii jako obchodní smlouvu, v níž silnější vítězí, nyní nabízí Putinovi něco, co se rovná legitimizaci jeho činů.



Jeho vyslanec, kdysi nadějný konzervativní politik Marco Rubio, se setkává s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Saúdské Arábii - místě, kde se často rozhoduje o budoucnosti světa bez ohledu na morálku. Wall Street Journal s jistým znepokojením podotýká, že „globální politika může být špinavá, ale rehabilitace Putina je obzvláště těžko stravitelná.“



Těžko říci, koho tento vývoj vlastně překvapuje. Trump nikdy neoplýval smyslem pro nuance. Putin se mezitím chová jako car, který přepisuje hranice, zatímco svět váhá, jaké zaujmout stanovisko. Redakce WSJ si snad vzpomněla na doby studené války, kdy každé setkání se sovětskými vůdci mělo alespoň zdání diplomatického vyjednávání. Dnes stačí jedno Trumpovo prohlášení a tyranům se otevírají dveře.



Trump mluví o pozvání Putina do Spojených států, jako by šlo o běžného státníka. Přitom ruský vůdce je obviněn z válečných zločinů, jeho armáda ničila města, unášela děti a potlačovala odpor s brutalitou, jež se stala téměř samozřejmostí. WSJ s ironickým podtónem připomíná, že pod Putinovým režimem se odpůrci moci často nacházejí pod okny svých domovů, na chodníku několik pater níže.



Ale Trump nevidí tyrana, vidí jen svého druhu politika, muže, který chápe sílu inscenace. Skutečnost, že Putin by mohl být přijat na americké půdě bez jakýchkoli ústupků, není jen ukázkou úpadku americké diplomacie - je to její rezignace.



WSJ uzavírá svůj komentář smutným konstatováním: „Jakýkoli mír, který Putin nabídne, musí být uzavřen s ohledem na jeho dědictví destrukce.“ Ale Trump není muž, který čte podobná varování. A pokud je přece jen zahlédne, bude je číst ne jako výstrahu, ale jako výzvu - kam až lze tuto hru posunout, než se svět konečně probudí ze svého dlouhého spánku?





Pozn. JČ:Trump nařídil americkým velvyslanectvím po celém světě, aby zrušila předplatné seriozního amerického tisku.