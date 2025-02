Spojené státy zavedou 25 % cla na dovoz automobilů, polovodičů a léčiv

21. 2. 2025

Americký prezident Donald Trump hodlá na začátku dubna uvalit dovozní cla na automobily, polovodičové součástky a léčiva "v rozsahu 25 %", píše agentura Reuters. Již dříve nařídil zavedení podobných cel na ocel a hliník dovážené do Spojených států. Americký prezident Donald Trump hodlá na začátku dubna uvalit dovozní cla na automobily, polovodičové součástky a léčiva "v rozsahu 25 %", píše agentura Reuters. Již dříve nařídil zavedení podobných cel na ocel a hliník dovážené do Spojených států.

Cla na automobily budou uvalena 2. dubna, den po zprávách členů Trumpovy administrativy o možnostech nových dovozních cel, protože šéf Bílého domu si klade za cíl "změnit světový obchod". Podle agentury Reuters považuje Trump postavení amerického vývozu automobilů na zahraničních trzích za nespravedlivé, přičemž odkazuje například na desetiprocentní clo na dovoz vozidel do EU. To je čtyřikrát více než clo na dovoz osobních automobilů do Spojených států (2,5 %), uvádí agentura. Spojené státy mají zároveň clo ve výši 25 % na dovoz pickupů z jiných zemí (kromě Mexika a Kanady).

V úterý v rozhovoru s novináři ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě Trump řekl, že cla na léčiva a čipy budou také činit nejméně 25 % a v průběhu roku se "podstatně zvýší". Neuvedl konkrétní časový plán pro zavedení těchto cel a dodal, že by rád dal výrobcům léků a elektroniky čas na přesun výroby do Spojených států. Trump také očekává, že řada největších světových společností v příštích několika týdnech oznámí nové investice ve Spojených státech, píše Reuters.

Po své inauguraci 20. ledna Trump uvalil 10 % clo na veškerý dovoz z Číny nad rámec stávajících cel s tím, že Čína není schopna zastavit nelegální obchod s drogou fentanyl. Oznámila také, a pak o měsíc odložila, uvalení 25 % cel na zboží z Mexika a dovoz neenergetických produktů z Kanady.

