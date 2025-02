Kneset schválil návrh zákona, podle něhož budou Izraelci spolupracující s Mezinárodním trestním soudem odsouzeni až na pět let do vězení

21. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



Návrh zákona navrhuje až pět let vězení pro každého, kdo „poskytuje služby nebo zdroje Mezinárodnímu trestnímu soudu“. Expertka na mezinárodní právo varovala, že vězení by mohlo hrozit i novinářům, kteří vyšetřují případné zločiny IDF.





Kneset ve středu předložil návrh zákona, který zakazuje izraelským občanům, úřadům a veřejným orgánům „spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu“.



Návrh zákona navrhuje trest odnětí svobody až na pět let pro všechny, kdo „poskytují služby ICC nebo nabízejí zdroje“, pokud neprokáží, že nevěděli, že jde o činnost tohoto soudu.

Kneset ve středu předložil návrh zákona, který zakazuje izraelským občanům, úřadům a veřejným orgánům „spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu“.Návrh zákona navrhuje trest odnětí svobody až na pět let pro všechny, kdo „poskytují služby ICC nebo nabízejí zdroje“, pokud neprokáží, že nevěděli, že jde o činnost tohoto soudu.





Návrh, který předložil MK Amit Halevi ze strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, prošel 25 hlasy pro a 11 proti.



Tamar Meggido, odbornice na mezinárodní právo, varovala, že „definice v tomto nebezpečném návrhu zákona jsou natolik široké, že i někomu, kdo na sociálních sítích sdílí fotografii nebo video vojáka dokumentujícího, jak se dopouští něčeho, co vypadá jako válečný zločin, může hrozit vězení“.



Podle ní by v případě přijetí návrhu zákona hrozilo uvěznění i každému novináři, který by zveřejnil vyšetřování naznačující zločin spáchaný jednotkami IDF.



Návrh zákona rovněž zakazuje veřejným orgánům a institucím v Izraeli spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem a ukládá omezení osobám, které jednají ve prospěch soudu, například vstup, pobyt nebo držení majetku v Izraeli.



Ve zdůvodnění návrhu zákona se uvádí, že Izrael neuznává autoritu ICC a že činnost soudu představuje pro Izrael a osoby jednající jeho jménem významnou hrozbu.



V listopadu loňského roku vydal ICC zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta a obvinil je z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti při izraelské ofenzivě v Gaze, kterou vyvolal útok Hamásu ze 7. října.



Zatykač byl vydán také na zesnulého vůdce Hamásu Mohammeda Diaba Ibrahima al-Masriho (známého také jako Mohammed Deif). V srpnu izraelské orgány potvrdily, že Deif byl zabit při útoku IDF o měsíc dříve.



Minulý týden Trump uvalil sankce na Karima Khana, hlavního žalobce Mezinárodního trestního soudu. Česká republika byla jednou jen ze čtyř zemí (Rusko, Maďarsko, Itálie a Česko), které proti těmto sankcím neprotestovaly.



Podle Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí byl Khanův majetek v USA zmrazen a jeho vstup do USA může být omezen.





Sankce následují po exekutivním příkazu podepsaném prezidentem Trumpem minulý pátek, který schválil ekonomické a cestovní sankce zaměřené proti Khanovi, stejně jako proti osobám, které pracují na vyšetřováních soudu proti americkým občanům nebo spojencům USA, včetně Izraele.





Zdroj v angličtině ZDE

0