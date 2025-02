Bild: Evropa se obává, že Trump kvůli dohodě s Putinem stáhne americké vojáky

21. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Evropské zpravodajské služby vyjádřily vážné obavy z možného stažení vojsk Spojených států z Evropské unie. Informuje o tom BILD s odkazem na informované zdroje. Jeden ze zástupců bezpečnostní služby nejmenované východoevropské země publikaci vysvětlil, že poplach byl způsoben požadavky Vladimira Putina, které zazněly již v roce 2021. Pak Putin trval na stažení amerických vojáků ze všech zemí NATO, které vstoupily do aliance po roce 1990. V Evropě se obávají, že americký prezident Donald Trump by mohl s realizací tohoto scénáře souhlasit.

Vojenští experti dotazovaní deníkem BILD varují, že stažení amerických vojsk z východní Evropy by mohlo vést k prudkému zhoršení situace v regionu. V případě stažení amerických jednotek se ruská armáda podle jejich názoru může pokusit posílit svůj vliv v pobaltských zemích a také vyprovokovat vojenský konflikt s Polskem. Účastníci publikace zdůrazňují, že pro státy sousedící s Ruskem je americká vojenská přítomnost klíčovým faktorem jejich bezpečnosti a nezávislosti.

Italské orgány sdílejí obavy. Řím je znepokojen možností stažení amerických vojsk z Kosova, což by mohlo destabilizovat situaci na Balkáně. Němečtí diplomaté v rozhovoru pro BILD označili takový scénář za "docela realistický".

Financial Times již dříve psaly o obavách evropských představitelů, kteří se obávají, že Donald Trump by mohl vyhovět Putinově žádosti a stáhnout jednotky z pobaltských států. Tento krok by podle vedení řady států NATO mohl učinit Evropu zranitelnou vůči ruské agresi. Podle těchto předpovědí může ruská armáda, která se připravuje na rozsáhlé konflikty mimo Ukrajinu, využít oslabení pozice USA v Evropě.

Navzdory těmto obavám údajně nedojde k žádnému významnému snížení počtu amerických vojáků v Evropě. To bylo uvedeno v rozhovoru s šéfem Vojenského výboru NATO, admirálem Giuseppe Cavo Dragone. "Nemyslím si, že uvidíme masivní stažení amerických jednotek z Evropy," řekl. Ašak podporoval názor, že Evropa by měla více investovat do své obrany. "Stávající nerovnováha musí být odstraněna," zdůraznil admirál. "Evropa je schopna se bránit a myslet si něco jiného je klam."

Zdroj v ruštině: ZDE

