Co se stalo, aby byla AfD normalizována

21. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Německo bude tuto neděli pořádat regionální volby v Durynsku, Sasku a Braniborsku. AfD, kdysi svérázný bratr při večeři evropské integrace, nyní v těchto státech velí více než 20 %. Na východě, kde deindustrializace a demografická eroze učinily z politiky pomalu doutnající křivdu, se strana chystá udělat něco nemyslitelného: zvítězit. Politický establishment v Berlíně se při té představě otřásá, jejich výkřiky hrůzy sotva zakrývají jejich bezmocnost.

Chceme-li pochopit nepravděpodobný vzestup AfD, musíme, jako vždy, sledovat peníze - nebo v tomto případě strach. Strana vznikla v roce 2013 jako nenápadná sbírka ekonomických nostalgiků, kteří brojili proti ponižujícím evropským záchranným balíčkům. Byli to akademici, ekonomové, muži, kteří stále věřili v fiskální disciplínu a dosud neobjevili volební kouzlo kulturní paranoie. Jejich původní program - jakési úzkoprsé monetaristické učení v rozumných botách - nezískal téměř žádnou podporu.



Pak přišel rok 2015, kdy Angela Merkelová, v okamžiku morální jasnosti, který ji stál politický kapitál mimo měřítko, otevřela Německu dveře pro více než milion uprchlíků z hořících trosek Sýrie, Iráku a Afghánistánu. AfD, konečně cítící skutečný puls svého potenciálního elektorátu, změnila směr. Politika škrtů byla pryč, nativismus nastoupil. Kde kdysi vedli spory o eurobondy, nyní hřměli proti minaretům, klimatické vědě a domnělému plíživému ohrožení genderově neutrálních zájmen. Do roku 2017 se protlačili do Bundestagu s 12,6 % hlasů.



Dnes už nejsou protestní stranou, ale strojem, hladkým a efektivním, promazaným křivdou. Jejich operace na sociálních sítích soupeří s těmi ze Silicon Valley. TikTok, to hřiště mladých a neklidných, se stal jejich novou hranicí, kde memy míří na „woke“ (jakoby „libtardi“) establishment, technokraty, klimatické hysteriky. Jejich publikum je různorodé: antivaxeři, malí podnikatelé dusící se pod zelenými regulacemi, důchodci lpící na nostalgii, která je spíše imaginární než historická. Jejich skutečným produktem není politika, ale katarze.



Jestliže AfD tuto neděli triumfuje, důsledky budou seismické. Strana, dosud odsouzená k politickým okrajům, vstoupí do regionálních mocenských struktur. Přistěhovalectví, školství, policie - vše bude utvářeno podle jejich obrazu. Napříč Evropou, od bulvárů Paříže po náměstí Říma, bude jejich úspěch sledován, analyzován, napodobován.



Přesto je AfD pro většinu Němců stále nepřijatelná. Šedesát pět procent tvrdí, že by pro ni nikdy nehlasovalo. Vnitřní rozpory - mezi těmi, kdo touží po legitimitě, a těmi, kteří dávají přednost vzrušení z provokace - by je mohly rozštěpit. Ale pro tuto chvíli pochodují vpřed, jejich křivdy zostřené, jejich příznivci povzbuzení.

