Channel 4 News: Hajlování a mávání motorovou pilou

21. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátor, Channel 4 News, pátek 21. února 2025, 19 hodin: Proč se Elon Musk na pravicové konferenci oháněl motorovou pilou? Dělal Steve Bannon fašistický pozdrav, hajloval, nebo jen přátelsky mával? Donald Trump zdůraznil svůj záporný postoj k Ukrajině. Jak britský premiér Kier Starmer oddělí fakta od fikce příští týden ve Washingtonu?



Conservative Political Action Conference neboli CPAC pokračuje ve Washingtonu. Elon Musk se oháněl motorovou pilou a Steve Bannon zvedl ruku k davu, ale popřel, že by šlo o nacistický pozdrav, což však přimělo francouzského krajně pravicového vůdce Jordana Bardella, aby z tamní akce odešel. V Bílém domě prezident Trump pokračoval ve svých útocích na prezidenta Zelenského a prohlásil, že pro něj není příliš důležité, aby byl přítomen na jednání o ukončení války. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová se k nám připojuje z Washingtonu. Lindsay.

Proč se Elon Musk na pravicové konferenci oháněl motorovou pilou? Dělal Steve Bannon fašistický pozdrav, hajloval, nebo jen přátelsky mával? Donald Trump zdůraznil svůj záporný postoj k Ukrajině. Jak britský premiér Kier Starmer oddělí fakta od fikce příští týden ve Washingtonu?





Reportérka: Prezident Trump dnes hovořil v podcastu Fox News a obvinil oba prezidenty. Emmanuela Macrona, francouzského vůdce, i Keira Starmera, britského premiéra, že neudělali nic pro zastavení války na Ukrajině. To je zajímavé, protože oba lídři jsou očekáváni v Washingtonu příští týden. Macron v pondělí a Starmer ve čtvrtek, takže je zřejmé, že prezident Trump je vyzývá předem, a dnes také zdvojnásobil svou kritiku vůči ukrajinského prezidenta Zelenského.





Trump: „Měl jsem velmi dobré rozhovory s Putinem a měl jsem ne tak dobré rozhovory s Ukrajinou. Oni nemají žádné karty, ale hrají to tvrdě, ale my se chystáme to nenechat pokračovat, tato válka je strašná. Nikdy by to nebylo stalo, kdybych byl prezidentem. Ale stalo se to.“





Reportérka: A Mike Waltz, poradce pro národní bezpečnost, řekl, že bude uzavřena dohoda s Ukrajinou a bude zahrnovat vzácné zeminy, které Spojené státy říkají, že chtějí mít pod kontrolou. Ve skutečnosti na Ukrajině není tolik vzácných zemin. Je tam nějaké lithium. Je tam nějaké titanium. Ale celá tahle věc že Amerika přebírá tyto vzácné minerály, oni jich ve skutečnosti tolik nemají.





Tady ve Washingtonu na konferenci CPAC o které jste se zmínil, Krishnane, se vedla polemika o Stevu Bannonovi a také o Elonu Muskovi, který se oháněl zcela jiným druh zbraně. Poučení z Argentiny.





Musk: „Tohle je motorová pila na byrokracii!





Reportérka: Prezident Milei předal Elonu Muskovi symbol své politiky snižování vládních výdajů. propouštěním desítek tisíc státních zaměstnanců. Protože jaká je to zábava udělat z lidí v Buenos Aires nebo ve Washingtonu nezaměstnané.





Musk: „Chci říct, že jsme, víte, snažíme se, aby se udělaly dobré věci, ale také jako. Víte, dobře se u toho bavit a víte, a mít jako smysl pro humor, víte.“





Tento týden v Washingtonu někteří ukázali, že jim to vtipné nepřipadá.





Demokratický poslanec: „Zastavímenelegální převzetí vlády Elonem Muskem? To si pište, že ano. Budeme proti tomu bojovat u soudů. Budeme proti tomu bojovat v Kongresu a nemůže dojít k tomu, že se vše bude dít jako obvykle.“





Reportérka: Kongres mlčí, a než soudy začnou jednat, bude už pro mnohé pozdě. Včera večer se prezident zamýšlel nad tím, zda jeho druhé ústavně poslední čtyřleté funkční období je dostatečně dlouhé na to, aby předělal Ameriku.





Skandování: „Další čtyři roky! Dalšíčtyři roky!“









Reportérka: Ale ve městě s místním republikánským kongresmanem v Roswellu ve státě Georgia. se někteří rozčilovali nad tím, jakým způsobem se tato administrativa chová. jak tato administrativa nakládá s mocí.





„Tyranie je v Bílém domě a muž, který se prohlásil naším králem. Lidé by rádi věděli, co vy, kongresmani, hodláte udělat pro to, abyste omezili toho megalomana v Bílém domě.“





Rick McCormick, Republikán, Georgia: „Když mluvíte o tyranii, vzpomínám si na to. stejnou diskusi s republikány, když byl zvolen Biden.

0

302

„Měl bych znovu kandidovat? To mi řekněte vy.“V tomto týdnu na Konzervativní politické akční konferenci zde ve Washingtonu je to Joe Biden, kterého považují za nebezpečného demagoga. Trump, jejich hrdina a jeho stoupenci smějí mít tolik moci, kolik chtějí.